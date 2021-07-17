18 комиксов о том, как легко и непринужденно мы предаем детские идеалы

Все мы в детстве строили планы на будущую жизнь. Один мечтал летать в космос, другой — помочь всем бездомным животным в мире, третий давал обет никогда не жениться и все время проводить с друзьями. Время показало, что многим нашим мечтам не суждено было сбыться, и порой это даже к лучшему.

Мы в AdMe.ru вспомнили, о чем мечтали, будучи детьми, и решили сравнить, насколько это совпадает с реалиями нашей взрослой жизни.

Мы злились на родителей, которые нас не понимали. Но проходит время, и мы вынуждены признать, что порой отказываемся понимать своих детей

В юности мы даже представить не могли, что может нам помешать устроить тусовку с друзьями

Мы бы не поверили, что забудем о своих увлечениях ради любви

Мы спокойно проходим мимо своей первой любви, с которой в 16 мечтали провести всю жизнь вместе

Мы связали свою жизнь с такими людьми, на которых в юности бы даже не взглянули

В юности мы обещали себе не растолстеть, но во взрослой жизни держать это обещание оказывается довольно сложным

Частенько мы занимались спортом из-под палки, но с возрастом стали добровольно выходить на пробежку

Мы можем есть сладости каждый день на завтрак, обед и ужин, но выбираем брокколи и куриную грудку

Юные мы не простили бы себя за то, что забываем развлекаться

Мы были уверены, что во взрослой жизни будем делать что хотим, но вместо этого следуем правилам

Мы стали гораздо сильнее дорожить своей жизнью и стараемся понапрасну не рисковать

Мы мечтали менять мир, купаться в лучах славы, изучать неизведанное, спасать жизни, но занимаемся тем, что приносит доход

Мы клялись себе, что не будем работать с бумажками в скучном офисе, а теперь и скучный офис, и бумажки нас вполне устраивают

А некоторые из нас занимаются тем, чего в детстве боялись больше всего

Кто-то из нас мечтал о большом городе, но так и не набрался смелости уехать

Кого-то, наоборот, пугала самостоятельная жизнь, а теперь он живет на другом краю света

В детстве мы тащили домой всех бездомных щенков и котят. Став взрослыми, научились спокойно проходить мимо

Мы жили с братьями и сестрами как кошка с собакой, а теперь они для нас самые близкие люди на свете