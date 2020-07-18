18 историй про откровенную наглость, от которой порядочные люди впадают в легкий ступор

К сожалению, среди наших родственников, коллег, соседей и знакомых иногда встречаются личности с гипертрофированной наглостью. Они без зазрения совести могут нарушить общепринятые правила поведения и моральные нормы ради своей выгоды. Так, им ничего не стоит пройти без очереди, приехать в гости без предупреждения и при этом остаться на неделю, словно в гостинице. А еще могут требовать что-либо от людей, которые и так им помогают, причем делают это бесплатно. Порой от подобной наглости воспитанные люди теряют дар речи. Ну а потом, когда ступор проходит, выговариваются в интернете.

Прочитав их истории, мы в AdMe.ru в очередной раз убедились, что для некоторых людей и в самом деле наглость — второе счастье. И вот 18 реальных случаев из жизни.

1.

В чужой стране подружилась с бабушкой-соседкой. И так получилось, что по работе иногда мне в качестве бонуса перепадает полный тазик свежевыловленной рыбы (треска, сардины, креветки, камбала и др.). Нам столько не съесть, а замороженная невкусная. Я оставляю себе на одну готовку, остальное отношу соседке. Но как-то раз ее не было дома. А у нас хорошие отношения с хозяевами пиццерии, находящейся по соседству. Решила угостить рыбой их, тем паче они прямо в пиццерии могут приготовить и поесть. На следующий день приходит соседка с предъявой, мол, почему я ЕЕ рыбу отдала в пиццерию. Мы с мужем до сих пор в шоке. © Ficodindia / pikabu

2.

Устал за день, еду в метро, поздновато, дремлю. Вдруг мои наушники — чпок-чпок — и из ушей вытащили. Открываю глаза — рядом какая-то тетка сует их в свои уши со словами: «У молодых голова не болит, а мне шум мешает спать». Ну я сначала растерялся, а потом ей: «Прокат наушников: одна станция — 100 рублей, с музыкой — 200». Она со злым лицом возвращает и винит меня в черствости, невоспитанности и хамстве, мол, как вообще только меня земля носит... © Bill_Cipher / AdMe

3.

4.

Возил одно время с работы домой женщину, так как живем на одном микрорайоне. Однажды вечером ей говорю: «Сегодня у меня свидание, еду в центр, меня не жди». На что получил ответ, который звучал даже не как просьба, а как приказ: «Ты меня сначала отвези, а потом езжай куда хочешь». Сказать, что я офигел, — ничего не сказать. Теперь домой ездит на автобусе. © type59 / pikabu

5.

У нас в деревне дом, огород. Каждые выходные на нем в позе «зю» то сажали, то пололи, поливали и т. д. Еще держали большую плантацию клубники, сорта покупали разные, ухаживали. Приезжаю я как-то в выходной, как раз клубника пошла, и вижу: стоят ведра и соседка-бабушка довольно ловко собирает нашу клубнику. Я говорю: «Бог в помощь», а она как ни в чем не бывало продолжает собирать. 2 ведра 10-литровых стоят уже набранные, еще 2 — пустые. Спрашиваю: «Как самочувствие, может, устала, спина не болит?» А она деду через забор кричит, мол, иди ведра забирай, и затем уходит. Приходит дед за ведрами, я молча высыпаю клубнику и отдаю пустые ведра... Потом она в отместку даже зеленые ягоды обрывала. В то лето мы без клубники остались... Кстати, позднее она еще претензии нам предъявляла, что кислая у нас клубника, а у других соседей гораздо вкуснее и слаще. Мол, сахара много нужно, чтобы из нашей варенье сварить. © Nadyusha / AdMe

6.

Знакомая, которую я видела раза 2 в жизни, позвонила, сказала, что ищет редактора в свой новый журнал. Она знает, что я много лет работала редактором, потому и решила предложить вакансию мне. Но я отказалась, так как уже была занята в другом проекте, да и направление их издания не совсем мое. Тогда она попросила порекомендовать кого-нибудь. Я сказала, что, если кто придет в голову, я обязательно с ней свяжусь. Мы прощаемся, все нормально. Через часа 3 она звонит в истерике, начинает на меня орать, что я ее подвела, что обещала найти себе замену, что уже конец рабочего дня, а я никого ей не «предоставила», и что я вообще скотина неблагодарная... © EUPHORIA / AdMe

7.

8.

Моя подруга поддерживала добрососедские отношения с семьей, которая жила рядом: поздравляла с праздниками, угощала своей домашней пахлавой, бесплатно занималась английским с девочкой. Соседи носили лекарства, когда подруга болела (она жила одна), угощали своими пирогами и т. д. Однажды подруга уехала в командировку и оставила соседям ключи от своей квартиры, чтобы те цветы поливали. Вернулась, привезла подарочки соседям, позвала чай пить к себе. Все хорошо, цветы живы. Тут соседка и сболтнула: «А вы знаете, милая Верочка, мы с дочкой случайно в вашем комоде нашли переписку с вашим любимым. Это такая поэзия, такие чувства, мы просто потрясены!» Но моя подруга, разумеется, была потрясена больше... © Ольга Воронина / AdMe

9.

Мой муж — фотограф, и я вам передать не могу, сколько ему поступает предложений отснять чей-то праздник за конфетки или магарыч. Люди считают, что для него это не работа, а развлечение, типа «Ты ж на празднике побываешь, мы тебе торта отрежем. Что тебе, сложно пальцем на кнопку понажимать, что ли?» Таким людям надо в обмен на кусок торта предлагать разделить с нами коммунальные счета, например. © Александра / AdMe

10.

Уезжал в командировку почти на год. Прознал брат двоюродный, что квартира будет моя пустовать. А у них с женой ребенок маленький, снимали комнату в коммуналке... Попросились пожить, пока меня нет. Пустил. И вот по приезде вижу, что стены, мебель и прочее разрисованы-исцарапаны дитем, вещи попорчены. Фиг с ними, ладно, но спустя время выясняю, что они коммуналку год не платили! Я звоню с наездом: что за фигня? Мне в ответ: «Так ты нам еще и денег должен за то, что мы квартиру охраняли, пока тебя не было!» © chochinga / pikabu

11.

12.

Как-то нас залили соседи сверху — у них лопнула труба с горячей водой, потому что криворукий и почти всегда не вполне трезвый соседушка решил, что сам сможет что-то там заменить или починить. В общем, при включении напора рвануло. Не буду описывать тот кошмар, который творился у нас, спасибо, что комнаты не пострадали, только санузел залило и прихожую задело, но и то хватило. Все это произошло рано утром, мы, конечно, помчали к соседям, параллельно звоня в аварийку. В итоге до обеда был перекрыт весь стояк. Потом заглушки поставили только им (у них последний этаж), у остальных подачу воды возобновили. Вечером мы были просто в шоке, когда заявилась та соседка с просьбой пустить помыться, а то им воду так и не дали. На вопрос, какого черта мы должны из нашей квартиры делать общественную баню, прозвучал фантастический ответ: «Ну потому что это из-за вас у нас трубу заглушили. Если бы вы не кинулись сразу в аварийку звонить, мы бы сами спокойно починили и были бы с водой». © Anastomus / AdMe

13.

Живу на юге. Сколько себя помню, родственники приезжали толпами на все лето. Детей своих присылали — типа в детский лагерь. Родители эту ораву кормили, поили, возили на море, притом что родители летом работают. Потом некоторые родственники стали еще и друзей с собой привозить. После этого к родителям пришло прозрение, и всем желающим приехать сразу рекомендовалось ехать в гостиницу. Теперь моя семья — негодяи. © pushmasterforce / pikabu

14.

Я отдавала декор для детской фотосессии, для примера приложила фото с ним, где ребенок в коляске и с фотобутафорией. Тут же написала женщина, что срочно надо, что очень нужно, что многодетная, что не могут себе позволить и т. д. Ну я согласилась, договорились. Нуждающаяся приехала на хорошей машине, в меховом жилете и с последним айфоном. Я ей протянула пакетик с бутафорией — и вижу недоумение. Далее диалог с наездом с ее стороны:

— А коляска где?

— Какая коляска? У меня только бутафория...

— На фото коляска была, я точно видела. Вы что, другим отдали, да? Мы же договаривались...

— Стойте, в посте было написано, что я отдаю только набор для фотосессии. Дама зависла, осознавая, а потом выдала то, что меня лишило дара речи:

— Я из-за вас потеряла деньги! На эту коляску уже покупательница есть, что я ей теперь скажу? Обманщица! Гневно развернулась и ушла. С моим пакетиком. Я так оцепенела, что даже не нашлась, что сказать. © Виктория Грегор / AdMe

15.

Случилось это в доисторические времена кнопочных телефонов, когда не было возможности их блокировки ПИН-кодом. Оставила телефон на рабочем столе, вышла. Когда вернулась, увидела, как коллега просматривал мои фотки в мобильнике. Увидев меня, заявил: «О, а ты на море на выходных ездила, классный купальник!» © Бутербродик / AdMe

16.

17.

Когда была на 6-м месяце, к нам в гости пришла соседка. Она дождалась, пока моя мама выйдет из-за стола и скроется на кухне, и на цыпочках прошла в ту комнату, где я сидела за работой. Затем тихонько сзади подошла и просунула руки к моему животу со словами: «Просто потрогать». Сказать, что я здорово испугалась, — ничего не сказать. Вскочила с криком: «Не надо меня трогать!» Что за манера лезть в личное пространство, не спросив разрешения? © Forat Love / AdMe

18.

Как только я квартиру купил, сразу нарисовались родственники деревенские и из мелких городов. Те, которых я видел еще до школы. Обращаются так, будто мы знакомы тысячу лет и давно дружим, а по факту — чужие люди. За 14 лет жизни в Иркутске никто из этих родственников ни разу меня не позвал на праздник. Просьбы стандартные:

— Мы (4 человека) по делам в город, нам надо перекантоваться неделю.

— Вот дочь поступать поедет, ей надо где-то жить 2 недели. Пусть у тебя поживет, а ты ей город покажешь, где какие институты.

— Займи 150 тыс.

И на сладкое:

— Скатайся туда-то, поищи то-то, мне надо знать, есть или нет, и цену узнать. © TTPOKYPOP / pikabu