18 доказательств того, что настоящие герои не носят костюм Супермена

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Есть мнение, что рассказывать о своих добрых поступках не принято, так как это может казаться хвастовством. Неважно, перевел ли ты бабушку через дорогу или оплатил дорогостоящую операцию незнакомому ребенку. Считаем, что такими хорошими новостями как раз и нужно делиться, ведь они вдохновляют и побуждают других людей творить благие дела.

Мы в AdMe.ru уверены, что подобные примеры заразительны, и сейчас 18 раз постараемся вас «инфицировать» добротой. А чтобы у нас это точно получилось, в конце статьи мы покажем человека, чьи искренние поступки являются совершенно типичными для него. И недавний случай в очередной раз это доказал.

1. Более 40 офицеров из подразделения K9 выстроились в очередь, чтобы пообщаться с неизлечимо больной девочкой, которая очень любит собак

2. Немецкие пожарные спасли толстую крысу, застрявшую в отверстии канализационного люка. И отпустили обратно

3. Мужчина вбегает в пылающий дом, чтобы спасти свою собаку

4. Даже один простой шаг может стать благородным поступком

5. Кто-то оставил свой зонт, чтобы защитить от дождя бездомную кошку

6. Мужчина помог пожилой женщине спуститься к своему месту, а затем и подняться

7. «Мой папа увидел, как женщина бросила этого мальчика на обочине дороги, и взял его домой. Знакомьтесь, это Тако»

8. Армейский ветеран обнаружил в антикварном магазине свою форму, которую он потерял при переезде. Владелец магазина узнал об этом и без размышлений вернул ее мужчине

9. Профессиональная танцовщица Карина Пальмира приехала в Уганду, чтобы учить детей-сирот танцевать. Но и они учат ее новым движениям

10. «Я забыл свой пакет на улицах Осаки. Когда я в тот же день вернулся за ним, увидел, что кто-то заботливо положил его у дерева»

11. Американский певец Люк Брайан заметил дырки в туфлях участника шоу, снял свою обувь и отдал ее ему

12. Парни спасли оленя, застрявшего между двумя деревьями

13. Женщина, которая летела в самолете с ребенком, раздала конфеты и беруши всем сидящим рядом пассажирам

14. Отдыхающие заметили морскую черепаху, которая оказалась в беде, и не смогли пройти мимо

15. Принцесса из анимационного шоу канала Disney встретилась с девочкой, ослепшей в 14 лет из-за опухоли мозга, и предложила ей потрогать свою корону и платье. А затем они еще долго болтали

16. Когда сделал добро буквально одним своим пальцем

17. «Сегодня утром мой сын помог своему однокласснику нести рюкзак»

18. Самолет, на борту которого находился Киану Ривз, совершил аварийную посадку. Актер решил помочь своим попутчикам добраться до места назначения и арендовал целый фургон

That time when your flight out from #GDC almost crashes and you have to emergency land in a remote airport but at least Keanu Reeves is having as bad a day as you are. pic.twitter.com/XSPa1wlNuO — Amir Blum (Unboxed) (@CheesyJedi) March 24, 2019

«Тот момент, когда ваш рейс почти терпит крушение и вам приходится совершать вынужденную посадку в отдаленном аэропорту. Но по крайней мере у Киану Ривза такой же плохой день, как и у вас».

Кстати, во время поездки Ривз взял на себя роль экскурсовода и делился знаниями о местах, мимо которых они проезжали.

Расскажите нам, какой благородный поступок вы совершили недавно? Уверены, ваши истории обязательно вдохновят других.