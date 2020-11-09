18 вдохновляющих примеров девушек, которые решили отказаться от ринопластики и обрели счастье
В современном мире ринопластика считается настолько обыденным явлением, что в некоторых странах поход к хирургу с целью изменения формы носа стал сродни посещению косметолога или визажиста. Вместе с тем, хотя даже самые простые операции по изменению внешности могут помочь скорректировать несовершенства, некоторые из нас решаются пойти по другому пути: они делают отважный шаг к себе неидеальным, постепенно принимая себя даже с внешними недостатками.
AdMe.ru отыскал 18 девушек, которые устали копить на ринопластику и решили превратить свои якобы неидеальные носы в настоящую изюминку внешности.
«На самом деле мне очень нравятся нестандартные профили! Когда-то я ненавидела свой нос, но сейчас он — моя любимая особенность»
«Я люблю свой большой нос»
«Я родилась с очень острыми ушами и носом»
«Раньше я с удовольствием поменяла бы форму носа, но он уравновешивает мои уши, поэтому я все-таки передумала».
«Мне никогда не нравился мой нос картошкой, особенно когда я улыбаюсь»
«Надеюсь, когда-нибудь мне удастся полюбить свою особенность по-настоящему».
«А вот и мой носик!»
«Раньше я очень переживала по поводу своего дурацкого носа, но сейчас я больше озабочена другими проблемами. Ха-ха!»
«Я проделала огромный путь к принятию себя и не сдаюсь»
«Обычно я всегда использовала фильтры, которые скрывали форму моего носа. Сейчас же я учусь принимать свой плоский нос без фильтров и контуринга»
«Никогда не любила свой нос, но теперь передумала. Орлиные носы выглядят так благородно!»
«У меня один из самых странных профилей, какие я когда-либо видела»
«Обычно люди запоминают меня именно благодаря моему носу, хотя я не уверена, как надо воспринимать это: как оскорбление или как комплимент».
«Моя семья всегда говорила, что у меня большой и уродливый нос»
«Я долгое время думала о ринопластике, но сейчас меня успокаивает то, что нос отлично справляется со своей работой: он дышит».
«Я мечтала сделать ринопластику с 14-летнего возраста»
«Сейчас мне 21, мне все еще не нравится мой нос, но по крайней мере я больше не испытываю к нему ненависть. Уже прогресс!»
«Я всегда ненавидела свой нос. И вот только с недавнего времени начала понимать, что он нравится мне все больше и больше»
«Мой нос школьные хулиганы сравнивали со свиным, из-за чего я долго не могла принять себя и страдала от низкой самооценки»
«Сегодня я все еще стараюсь полюбить себя и свой странный нос, но думаю, что в последнее время я уже близка к этому».
«Это мой нос во всей его красе. Раньше я его ненавидела, но сейчас мне кажется, что он мне более чем подходит»
«Раньше я часами искала трансформации „до и после ринопластики“, представляя, как выглядела бы и я с носом поменьше»
«Каждый день я немного стесняюсь себя из-за своего носа. Медленно начинаю принимать и уважать эту уникальную часть меня!»
«Я никогда не чувствовала себя уверенно из-за своего носа»
«В школе меня дразнили из-за моего итальянского „сломанного“ носа, но теперь чувствую, что выгляжу по-настоящему прекрасно!»
«Я решила больше не придираться к своей внешности и перестала пользоваться фильтрами»
«Теперь я такая, какая есть: со своим носом во всей красе и без фотошопа».
А какие черты своей внешности вы раньше ненавидели, а потом приняли?