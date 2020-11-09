18 вдохновляющих примеров девушек, которые решили отказаться от ринопластики и обрели счастье

В современном мире ринопластика считается настолько обыденным явлением, что в некоторых странах поход к хирургу с целью изменения формы носа стал сродни посещению косметолога или визажиста. Вместе с тем, хотя даже самые простые операции по изменению внешности могут помочь скорректировать несовершенства, некоторые из нас решаются пойти по другому пути: они делают отважный шаг к себе неидеальным, постепенно принимая себя даже с внешними недостатками.

AdMe.ru отыскал 18 девушек, которые устали копить на ринопластику и решили превратить свои якобы неидеальные носы в настоящую изюминку внешности.

«На самом деле мне очень нравятся нестандартные профили! Когда-то я ненавидела свой нос, но сейчас он — моя любимая особенность»

«Я люблю свой большой нос»

«Я родилась с очень острыми ушами и носом»

«Раньше я с удовольствием поменяла бы форму носа, но он уравновешивает мои уши, поэтому я все-таки передумала».

«Мне никогда не нравился мой нос картошкой, особенно когда я улыбаюсь»

«Надеюсь, когда-нибудь мне удастся полюбить свою особенность по-настоящему».

«А вот и мой носик!»

«Раньше я очень переживала по поводу своего дурацкого носа, но сейчас я больше озабочена другими проблемами. Ха-ха!»

«Я проделала огромный путь к принятию себя и не сдаюсь»

«Обычно я всегда использовала фильтры, которые скрывали форму моего носа. Сейчас же я учусь принимать свой плоский нос без фильтров и контуринга»

«Никогда не любила свой нос, но теперь передумала. Орлиные носы выглядят так благородно!»

«У меня один из самых странных профилей, какие я когда-либо видела»

«Обычно люди запоминают меня именно благодаря моему носу, хотя я не уверена, как надо воспринимать это: как оскорбление или как комплимент».

«Моя семья всегда говорила, что у меня большой и уродливый нос»

«Я долгое время думала о ринопластике, но сейчас меня успокаивает то, что нос отлично справляется со своей работой: он дышит».

«Я мечтала сделать ринопластику с 14-летнего возраста»

«Сейчас мне 21, мне все еще не нравится мой нос, но по крайней мере я больше не испытываю к нему ненависть. Уже прогресс!»

«Я всегда ненавидела свой нос. И вот только с недавнего времени начала понимать, что он нравится мне все больше и больше»

«Мой нос школьные хулиганы сравнивали со свиным, из-за чего я долго не могла принять себя и страдала от низкой самооценки»

«Сегодня я все еще стараюсь полюбить себя и свой странный нос, но думаю, что в последнее время я уже близка к этому».

«Это мой нос во всей его красе. Раньше я его ненавидела, но сейчас мне кажется, что он мне более чем подходит»

«Раньше я часами искала трансформации „до и после ринопластики“, представляя, как выглядела бы и я с носом поменьше»

«Теперь же я приняла свой прекрасный неровный носик таким, какой он есть».

«Каждый день я немного стесняюсь себя из-за своего носа. Медленно начинаю принимать и уважать эту уникальную часть меня!»

«Я никогда не чувствовала себя уверенно из-за своего носа»

«В школе меня дразнили из-за моего итальянского „сломанного“ носа, но теперь чувствую, что выгляжу по-настоящему прекрасно!»

«Я решила больше не придираться к своей внешности и перестала пользоваться фильтрами»

«Теперь я такая, какая есть: со своим носом во всей красе и без фотошопа».