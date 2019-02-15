17 знаков, с помощью которых ребенок хочет что-то сказать, когда еще не умеет говорить

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Когда ребенок совсем маленький, у родителей возникает масса страхов за его самочувствие и вопросов, что именно ему хочется и что беспокоит. Как понять малыша без слов? Специалисты выделяют 3 основных способа, с помощью которых ребенок «разговаривает» со взрослыми.

Каждый родитель учится понимать индивидуальные знаки своего ребенка, а мы в AdMe.ru заинтересовались, какие есть общие правила распознавания потребностей.

По плачу

В первые 4 месяца после рождения ребенка плач — это основной способ выразить свои потребности. Но как отличить, скажем, голодный плач от болевого и прочих? Призывный плач. Малыш долго находится один, хочет, чтобы его взяли на руки. Он кричит 5–6 секунд, затем делает паузу около 20 секунд, как бы ожидая результата. Если родитель не реагирует, то такая цикличность повторяется несколько раз, пока плач не переходит в сплошной.

Малыш долго находится один, хочет, чтобы его взяли на руки. Он кричит 5–6 секунд, затем делает паузу около 20 секунд, как бы ожидая результата. Если родитель не реагирует, то такая цикличность повторяется несколько раз, пока плач не переходит в сплошной. Голодный плач. Может начинаться с призывного плача, но если малыша взяли на руки и не покормили, то плач продолжается, переходит в истеричный, ребенок крутит головой, может издавать чмокающие звуки.

Может начинаться с призывного плача, но если малыша взяли на руки и не покормили, то плач продолжается, переходит в истеричный, ребенок крутит головой, может издавать чмокающие звуки. Плач при болях. Такой плач будет монотонным, громким и непрекращающимся, периодически возникают истерические всплески, которые говорят о том, что болевые ощущения усиливаются. Но если ребенок заболевает, то его плач может быть монотонным, но тихим, так как нет сил на громкие звуки.

Такой плач будет монотонным, громким и непрекращающимся, периодически возникают истерические всплески, которые говорят о том, что болевые ощущения усиливаются. Но если ребенок заболевает, то его плач может быть монотонным, но тихим, так как нет сил на громкие звуки. Плач при физиологических процессах. Даже простой выход лишнего воздуха из организма, мочеиспускание или дефекация могут поначалу вызывать у ребенка неприятные ощущения. Такой плач напоминает хныканье, писк.

Даже простой выход лишнего воздуха из организма, мочеиспускание или дефекация могут поначалу вызывать у ребенка неприятные ощущения. Такой плач напоминает хныканье, писк. Сонный плач. Когда малыш очень хочет спать, но по каким-то причинам не может заснуть, плач напоминает обиженное, ровное хныканье и сопровождается зевотой, ребенок может тереть глаза и уши.

Когда малыш очень хочет спать, но по каким-то причинам не может заснуть, плач напоминает обиженное, ровное хныканье и сопровождается зевотой, ребенок может тереть глаза и уши. Плач при неудобстве. Такой плач довольно раздраженный и прерывистый, часто сопровождается ерзанием, малыш может крутиться и выгибаться. Это значит, что нужно проверить подгузник, возможно, ему неудобно в одежде, жарко или холодно. Кроме того, даже очень маленькие дети могут плакать, когда им хочется сменить обстановку, когда они разочарованы или испытывают скуку.

По звукам

Австралийский педиатр Присцилла Данстен занимается исследованием ранних детских звуков (до 3–4 месяцев) более 20 лет. В ее экспериментах участвовали тысячи малышей разных национальностей. Присцилла считает, что первичные рефлекторные звуки интернациональны. А вот после 4 месяцев ребенок издает звуки, желая пообщаться, и они имеют меньше отношения к физическим потребностям. Присцилла открыла свою школу, обучая новоиспеченных родителей понимать своих малышей. Считается, что, вовремя распознав эти звуки, можно предотвратить плач. «Словарик» основных звуков: «Ня» («не») — «Хочу есть!» Такой звук получается, когда ребенок прижимает язычок к небу, и порожден сосательным рефлексом.

Такой звук получается, когда ребенок прижимает язычок к небу, и порожден сосательным рефлексом. «Э-э» («эи») — «Сейчас срыгну!» Этот звук образуется, когда из пищевода начинает выходить воздух, а ребенок пытается рефлекторно его вытолкнуть.

Этот звук образуется, когда из пищевода начинает выходить воздух, а ребенок пытается рефлекторно его вытолкнуть. «Ау» («оу», «оы») — «Хочу спать, устал!» Складывая губы трубочкой, то есть при первых признаках зевоты, малыш издает такой «звук усталости».

Складывая губы трубочкой, то есть при первых признаках зевоты, малыш издает такой «звук усталости». «Хе» — «Мне некомфортно!» Неприятные тактильные ощущения заставляют ребенка двигаться, болтать ручками и ножками. А когда при этом приоткрыт рот, получаются именно такие звуки.

Неприятные тактильные ощущения заставляют ребенка двигаться, болтать ручками и ножками. А когда при этом приоткрыт рот, получаются именно такие звуки. «Иэо» («иэу») — болит живот, газы. Напрягая животик и стараясь избавиться от боли, ребенок выдыхает, звуки искажаются, и получается жалобный стон.

По движениям

Язык тела многое говорит о самочувствии ребенка. Выгибает спину. У детей до 2 месяцев это движение часто появляется в ответ на боль и колики. Если ребенок выгибается после еды, так он пытается сказать, что наелся. Если вы часто замечаете такое движение после того, как малыш поел, возможно, это признак рефлюкса. У детей старше 2 месяцев такое движение означает усталость и плохое настроение.

У детей до 2 месяцев это движение часто появляется в ответ на боль и колики. Если ребенок выгибается после еды, так он пытается сказать, что наелся. Если вы часто замечаете такое движение после того, как малыш поел, возможно, это признак рефлюкса. У детей старше 2 месяцев такое движение означает усталость и плохое настроение. Ритмично крутит головой. Движение самоуспокоения, так малыш может делать перед сном или находясь в обществе малознакомых людей.

Движение самоуспокоения, так малыш может делать перед сном или находясь в обществе малознакомых людей. Хватает себя за ушки. В большинстве случаев это просто движение «осознания», малыш исследует себя. Нужно показать ребенка врачу только в том случае, если такое движение сопровождается плачем и повторяется часто.

В большинстве случаев это просто движение «осознания», малыш исследует себя. Нужно показать ребенка врачу только в том случае, если такое движение сопровождается плачем и повторяется часто. Сжимает кулачки. Признак голода. Вовремя увидев его, можно предотвратить голодный плач.

Признак голода. Вовремя увидев его, можно предотвратить голодный плач. Поджимает ножки. Признак боли в животе, колик. Малыш рефлекторно пытается облегчить боль.

Признак боли в животе, колик. Малыш рефлекторно пытается облегчить боль. Резко вскидывает ручки. Такое движение означает, что ребенок испугался. Резкий звук, яркий свет, внезапное пробуждение могут спровоцировать рывки, в этом случает малыша нужно успокоить.