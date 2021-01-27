17 установок советского воспитания, которые уже давно устарели, но многие так и не могут от них отказаться

В советском воспитании было много положительных моментов, таких, как понятие о чести, уважении, взаимопомощи. Но при этом в наследство от того времени нам достались и весьма сомнительные установки, которые в современном мире вызывают недоумение. Часть родителей продолжает транслировать их своим детям, совершенно не задумываясь о том, зачем и почему они это делают — просто так привычно, удобно, понятно.

Мы в AdMe.ru с уважением относимся к наследию прошлого, но считаем, что от некоторых привычек советского воспитания давно пора избавиться.

1. Думать, что ошибаться стыдно

Многие из нас выросли в атмосфере тотального перфекционизма, ведь «пионер — всем ребятам пример» и так важно было не замарать ошибками высокий статус алого галстука. Поэтому многие до сих пор предпочитают промолчать, чтобы не сказать что-то не то, или отказаться от своей мечты, боясь попасть впросак. Я училась на 4 и 5, причем 5 было больше. Училась сама, никто не сидел со мной за уроками. Но как мне это давалось! Пятерки должны были быть всегда! Я, рыдая, переписывала по 3 раза домашку, если вдруг ошиблась — зачеркивать было нельзя. До сих пор помню эту мамину фразу: «А почему не 5?» — и этот ужасный тон, с каким ее произносила мама. Детям никогда так не говорю. Поддерживаю. Может, это только мои заморочки и дети этого не оценят, но это мне надо. © Anna Petra / Facebook

Нужно уметь признавать за собой и за другими право на ошибку. У меня сын учился в английской школе. На его примере я поняла, какая разница в обучении между нашими системами. Для них ошибки — это опыт, а для нас — поражение. Поэтому здесь многие дети боятся задавать вопросы в процессе обучения, боятся, что их сочтут глупыми, боятся издевок от более успешных учеников. А что потом? Недостаток знаний, а то и тотальное отвращение к познанию как таковому. © Елена Чепурная / AdMe

2. На обед обязательно есть суп. И без разговоров

Обед без супа в СССР представить было невозможно, и до сих пор в большинстве семей эта традиция сохраняется. Многие считают супы полезными априори, даже если в них полкастрюли поджарки, масла и жирного мяса с картошкой. На обед было обязательно есть борщ или суп. Типа: «Желудок не справится с едой. Жиденькое есть обязательно. Так ему будет легче все переварить». Другая еда на обед была редкостью. Я не стала у мамы и бабушки спрашивать, как питаются и, более того, еще живы люди в других странах. © Лилия Кальченко / AdMe

Щи, борщи, харчо и рассольники с солянками! Наваристые, на косточке да с сальцом! Не могу без них — каждую неделю варю кастрюлю. Насколько знаю, концепция правильного питания наши супы к разряду полезных не причисляет (полезнее, мол, мясные бульоны без всего, овощные супы и крем-супы), но это так вкусно! © Pechkin / AdMe

3. Считать, что хвалить только портить

Многие мамы и бабушки до сих пор считают, что если ребенка хвалить и подчеркивать его сильные стороны, то он вырастет самовлюбленным эгоистом, и никак иначе. На самом деле разумные комплименты формируют правильную самооценку и во многом определяют то, насколько человек будет уверен в своих силах, способностях и умениях. «Мама, а я красивая?»- спросила я как-то. «Ничего особенного, такая, как все!» Так и жила я. С низкой самооценкой, упорно не замечая количества вздыхавших по мне парней... «Это я специально тебе говорила, чтобы ты не зазнавалась!» Какого черта?! © Анастасія Депутат / Facebook

Вспоминаю свою хорошую знакомую из университета. О таких говорят: «Не красавица, но симпатичная». Сколько раз я слышала от нее что-то вроде «Ненавижу свое тело!», «Боже, какая я страшная!». Да, родители хотели как лучше, говорили, где нужно над собой работать, чтобы стать «хоть немного красивее». И она работала, изнуряла себя диетами (заработав проблемы с желудком и поджелудочной). А затем уехала в другую страну жить. Спрашиваю, как ей там, и первое, что слышу: «Я тут красавица! Меня тут все считают красивой!» Прошлым летом она приезжала на родину, мы виделись. Как она похорошела! Все так же «при теле», но это приятные аппетитные формы, а лицо просто сияет. А все потому, что ей изо дня в день говорят, что она красавица! Она научилась любить и принимать себя и реально расцвела. © Anastasiia / AdMe

4. Гладить абсолютно все белье

Глажка белья в свое время была необходимостью: это позволяло избавиться от клопов и вшей. Поэтому наши мамы и бабушки кипятили белье, а потом часами стояли у гладильной доски. Сегодня таких проблем в большинстве семей уже нет, а привычка гладить все — от постельного белья до носков — у многих осталась. Мы с сестрой после стирки гладили свои трусы и майки. Синтетики тогда не было, только хлопок. Но зачем? Мама считала, что надо прогладить... © Shtusha Kutusha / AdMe

Моя мама гладила почти всю одежду, кроме шнурков: джинсы, майки, синтетику обязательно через марлю. Когда я стал жить отдельно, мне утюг по назначению понадобился один раз за 5 лет, когда я на корпоратив решил надеть костюм с галстуком. А из гладильной доски получается отличная подставка под синтезатор. © kin63camapa / Pikabu

5. Думать, что другие дети всегда в чем-то лучше

Пожалуй, почти все из нас слышали о дочке или сыне маминой подруги, которые учатся исключительно на отлично, идеально заправляют постель, играют на фортепьяно, рисуют и занимаются волейболом одновременно и, конечно же, никогда не перечат родителям. Обычно эти дети существуют только в воображении родителей, потому что в реальности их никто не видел. Такие сравнения, бесспорно, плохо влияют на самооценку ребенка и заставляют его чувствовать себя ненужным и плохим. Я выросла в тени дочери маминой подруги, которая все делала лучше, чем я. При этом задним числом я понимаю, что мамина подруга свою дочь просто слепо обожала и никогда ничего негативного о ней не говорила. Проблемы у дочери начались после школы во взрослой жизни, чему моя мама страшно удивлялась, ведь такой идеальный ребенок рос! Потом, много лет спустя, в разговоре с другой подругой моя мама начала восхищаться ее внуком, приговаривая при этом: «Ну какая умница — не то что наш!» Я ее оборвала довольно резко и сказала, чтобы она не смела негативно отзываться о моем ребенке, тем более что достоинств у него очень много. Мама мне потом сказала, что я ей «открыла глаза». Она сама росла с убеждением, что детей нельзя перехваливать, чтобы «не испортить». И вдруг уже в старости поняла, что это неправильно. © Ellen Munck / Facebook

6. Быть уверенным, что все богатые — жулики

«Честным трудом больших денег не заработаешь» — эта установка прочно сидела в головах многих советских людей. Она формировала негативное отношение к богатству и ставила человека перед выбором: быть хорошим, но бедным или плохим, но состоятельным. Однако в современном мире, где, например, блогер с помощью социальных сетей может за год заработать больше, чем его родители на заводе за всю жизнь, такие установки мешают видеть свои возможности и пользоваться ими. Мне всегда твердили, что большие деньги — большие проблемы и что за честный труд много не платят, зато совесть чиста. Я панически боюсь больших сумм, каких-то финансовых поощрений на работе, ведь это все «сверхприбыль», то есть не заработанное, не мое. Однажды мне шеф выплатил ₽ 200 тыс. за проект, который я придумала и реализовала, а он принес компании неожиданно хорошую прибыль. Я ехала домой с этими купюрами в сумке, и они вызывали у меня дикий страх: с такими деньжищами надо что-то делать! В итоге дала их в долг подруге, которой не хватало на новую машину. Она возвращала по частям, и эти деньги просто растворились: ушли на продукты, коммуналку, одежду. Зато не страшно.

7. Пугать ребенка милиционером или злой тетей

В нашем советском детстве многих детей за плохое поведение родители грозили отдать «чужой тете», а за особо буйные выходки обещали вызвать «дядю-милиционера». Казалось бы, подобные методы воспитания давно ушли в прошлое как архаичные и бесполезные, однако некоторые мамы и папы до сих пор ими пользуются. Часто наблюдаю, как медработники шутками и прибаутками пытаются завоевать детское доверие, а за дверью «яжмать» орет: «Вот не успокоишься — отдам тебя тете-доктору на эксперименты», «Не замолчишь — пойдем укол делать», «Будешь плакать — оставлю в больнице» и тому подобное. Очень досадно. © AliceStone / Pikabu

Иду по улице. Впереди «яжмать» с девочкой лет 3. Идет воспитывает на ходу. Я прохожу мимо, а она в этот момент говорит: «Вот сейчас тебя тетя заберет!» Я протягиваю руку, девочка хватается за нее, и мы идем вместе подальше от обалдевшей мамаши. Причем ребенок даже не оглядывался. Кое-как потом дитя рассталось со мной. Видимо, так мамаша допекла, что хоть с кем — только от нее. © GloryEk / Pikabu

8. Судить о людях по внешнему виду

Раньше, когда заполучить модную вещь можно было только по блату или за большие деньги, внешний вид говорил многое о человеке. Но сегодня, когда звезды и миллионеры ходят в джинсах и вытянутых футболках, судить по одежде бессмысленно. Да и зачем, ведь внутренний и внешний мир человека могут совершенно не совпадать. В класс сына перешла девочка. Родители ее — ну очень состоятельные люди, владельцы серьезного строительного бизнеса. Выглядят оба как с обложки: ухоженные, модные, машина в половину школы. И вот наступил тот день, когда мамы и папы ходят в школу мыть-прибирать. Захожу я в класс и вижу: стоит эта роскошная блондинка и намывает окна. А потом заметила ее мужа с моим — они мебель таскали. Муж такой задумчивый был после этой уборки. Говорит, мужик такой нормальный, не ожидал! © Нара / Facebook

9. Подчеркивать недостатки ребенка, чтобы он знал свои слабые стороны

Иронизировать над внешними особенностями человека, которые он не может изменить, считается неприличным. Но многие дети узнали о том, что они лопоухие или кривоногие именно от родителей. Нередко папы и мамы подчеркивают недостатки своих чад, шутят над ними, стараясь привить ребенку иммунитет к этой теме, мол, все равно дразнить будут, пусть привыкает. Но если человеку все время внушать, что он гадкий утенок, то в лебедя он может и не превратиться. «Ноги как лыжи». Помню всю жизнь. Только мои ноги, да и моя фигура — копия матери. Я тут ни при чем, а комплекс на всю жизнь. © элла кудякова / Facebook

«Нос-нос-нос — потом Катя». Эта «невинная» шутка преследует меня с детства и до сих пор. В итоге я ненавижу свой нос, стесняюсь его жутко, стараюсь не фотографироваться в профиль и вообще к людям боком не поворачиваться, мечтаю сделать ринопластику. Хотя нос нормальный. © Катерина Кирилина / Facebook

10. Все лучшее оставлять для гостей или особого случая

Сколько бы в современном обществе ни говорили о синдроме отложенной жизни, многим из нас он все еще присущ. Поэтому красивое платье пылится в шкафу до «особого случая», а купленная по акции коробка конфет открывается не сразу, а при гостях. У большинства людей, заставших СССР, этот синдром в крови, и только нынешнее поколение начинает от него освобождаться. «Это для гостей» — когда покупается всякая вкуснятина и полгода лежит до чьего-то визита, а ты на нее смотришь и вздыхаешь. «Для гостей» еще вешали нормальную туалетную бумагу и мыло получше, а потом их убирали и клали самое плохое. © egocentricdeer / Twitter

Я все детство проходила в огромных шмотках и кошмарно неудобной обуви «на вырост». До сих пор обидно за это, и ненавижу даже на миллиметр неподходящие вещи. Единственный раз мамина подруга прислала мне из Польши туфельки действительно моего размера. Они были прекрасны — аккуратной формы, лаковые, с застежкой на крохотную кнопочку и кокетливым бантиком. Я спала в обнимку с коробкой! Но надеть их разрешили тоже только один раз: «Куда такие нарядные?! Испортишь, поцарапаешь, стопчешь!» Потом идеально сохранившиеся туфельки, политые моими слезами, отдали малоимущей матери-одиночке с маминой работы и ее девочка носила польский шедевр в сельскую школу, не особенно с ним церемонясь. © Ena / AdMe

11. Верить чужим людям больше, чем своим детям

Когда возникает конфликтная ситуация между детьми, родители зачастую делятся на два типа: у одних свой малыш всегда прав, что бы он ни сделал, а вторые верят чужим словам, а не заверениям собственного чада. Дети первых в большинстве своем вырастают самоуверенными людьми с ощущением собственной безнаказанности, вторые же не доверяют людям и вечно ждут подставы. По-хорошему в каждой ситуации необходимо разбираться индивидуально, но доверять своему ребенку все же необходимо. Ведь кто, если не вы? Было мне тогда лет 5–6. К папиной матери приехала сестра с внуком, тот был старше меня на 2 года. Вечером нас усадили в кухне пить кипяченое молоко, а бабушки ушли смотреть телевизор. Я кое-как впихнула в себя содержимое чашки и побежала в ванную рот прополоскать. Когда вернулась, выслушала в свой адрес дикий ор и была поставлена в угол (чего со мной никогда раньше не делали) часа на 2. А все потому, что брат вылил свое молоко в раковину, остались белые разводы, а когда его спросили, он сразу сказал, что это сделала я. Прошло уже 30 лет, я давно не общаюсь с этой родней, но осадок остался. © Алла Шатайлюк / Facebook

У двоюродной сестры почти не было волос, и ей купили какой-то жутко дорогой импортный ополаскиватель. После того как я помылась, сестра обвинила меня в том, что я пользовалась ее средством. Тетя стала нюхать мою голову и говорить, что я воровка. Я подбежала к маме, думала, она посмотрит мне в глаза и поймет, что я правду говорю. Мама тоже понюхала мои волосы и сказала, что она не уверена и если они считают, что я брала, значит, я действительно воровка. То, что моя родная мама мне не поверила и не защитила меня, было большим ударом. Я всегда была послушной. Никогда ей не врала. © Наталия Воднева / Facebook

12. Думать, что счастье в тяжелом труде

Большинство наших родителей не умело отдыхать, а многие и вовсе считали это постыдным, мол, «мы не баре какие, нам некогда диваны пролеживать». Установки «все достается тяжелым трудом» и «только ленивый ничего не делает» до сих пор живы в наших людях, поэтому старшее поколение так часто злится, когда молодежь спит до обеда или в телефоне сидит, даже если никаких срочных дел нет. Самое раздражающее — «Надо пахать!». Онлайн-работу почему-то не воспринимает часть старшего поколения как достойную, хотя зарабатывать на ней можно столько же, сколько и на «очной». © Нищий духом вареник / AdMe

До сих пор испытываю чувство вины, когда трачу время без пользы. Например, могу утром поспать, но нет, совесть не дает — нужно вставать, заниматься делами. Не говоря уже о развлечениях, трате денег на себя и занятии своими любимыми делами. Как же можно читать книжку, когда посуда немытая, а если посуда мытая, то можно и пыль протереть... © Мария Иванович / Facebook

13. Зависеть от мифического общественного мнения

Фразы «А что люди скажут?» и «Перед соседями стыдно» сопровождали многих советских детей на протяжении всего взросления. Поступки, покупки, планы и мечты оценивались с точки зрения того, что подумают другие. Повзрослев, многие так и не перестают ориентироваться на общественное мнение и не могут позволить себе жить в удовольствие, потому что боятся осуждения. Я: случайно ставлю на футболке пятнышко.

Мама: «Вот сама стирать будешь, или ходи давай в грязной одежде. Что люди скажут?!»

Вот представляю прямо, как я иду по улице, а прохожие такие: «Ого, классная футболка! Стоп, у нее там пятнышко в левом нижнем углу. Как так можно вообще?! Фи!» © sad___alpaca / Twitter

«А что люди скажут?» — это самая глупая фраза, которую я слышу постоянно. «Нужно посадить картошку, а то что люди скажут?», «Нужно завести корову, а то что люди скажут?». Да ничего люди не скажут! Им наплевать на тебя, на меня, на других. Люди собой заняты. © eijohn_ / Twitter

14. Быть уверенным в том, что старший всегда прав

Нам с детства внушали, что с учителем нельзя спорить, а старших надо слушаться, ведь они лучше знают. Но возраст сам по себе не является показателем высокого уровня эрудиции, а совершать ошибки свойственно всем. Безусловное подчинение тем, кто родился раньше, не ведет ни к чему хорошему, ведь этим могут воспользоваться нечестные люди, которым ребенок не сможет отказать только потому, что он младше. Если человек старше, это не значит, что он умнее, лучше и достойнее. Повзрослев, я поняла, что возраст не дает никаких привилегий. Увы, это обман из детства — то, что взрослый всегда прав и умнее. Несмотря на все это, старушке место в общественном транспорте я, конечно, уступлю. © Mari9 / AdMe

15. Заставлять делиться

Быть «жадиной-говядиной» в СССР считалось жутко стыдным, ведь люди строили социализм, где все должно было быть общим. Но сейчас мир живет по другим правилам, а привитое с детства правило «надо делиться» еще существует в умах многих. Такая принудительная щедрость формирует у детей неправильное представление о том, что их чувства и желания не важны и они обязаны отдать свою вещь любому чужому ребенку только потому, что та ему приглянулась. Была у меня любимая игрушка — серый заяц по кличке Маша. Приехали к нам на лето дядя с дочкой лет 2–3, а мне было уже 6. Я всегда своими игрушками делилась: мне не жалко, сестренка же не съест — ну поиграет и отдаст. Когда они собрались уезжать, она вцепилась в мою Машу. Бабушка стала меня уговаривать отдать, типа «ты же большая», а дедушка силой уволок в другую комнату. Я в замочную скважину смотрела, как он выменял у малышки мою игрушку на шоколадку. На бабушку я потом еще долго обижалась, но потом поняла, что это она у меня вот такая добрая, не только за мой счет: свои вещи она тоже так отдавала, если кому понравились. © Anna Geller-Gorbashov / Facebook

Помню, как было обидно, когда я была в любимом спортивном костюме, двоюродный брат сказал, что тот ему нравится, и мама заставила меня его снять и отдать брату. © Lena Virtue / Facebook

16. Считать, что сначала надо получить престижное образование, а уже потом заниматься тем, чем хочется

Высшее образование в СССР имело безусловную ценность и открывало перед человеком новые горизонты. Поэтому старшее поколение уверено, что необходимо получить диплома вуза, и неважно, что подросток хочет быть не юристом, а художником или визажистом. В современном мире отсутствие заветных корочек не является препятствием для освоения большинства профессий, и это здорово. Мои родители с высшим образованием. Работа престижная. Я же в 5 лет сказала, что хочу быть парикмахером, на что мне было сказано, что этого не будет. И вот спустя годы учусь на филфаке и понимаю, что не мое. Втихаря бросаю вуз и иду в училище на парикмахера. Когда я отучилась и уже работала, об этом узнала мама. В семье был грандиозный скандал. Спустя 8 месяцев работы я покупаю авто: зарплата хорошая. Уже 6 лет в этой профессии, и не жалею. И мама поняла, что без копейки в кармане не останусь никогда! © «Подслушано» / VK

17. Не пользоваться услугами профессионалов

Сервис в СССР был не очень развит, поэтому наши родители умеют делать практически все своими руками или знают тех, кого можно об этом попросить. Их не пугают сложности, зато необходимость заплатить за труд постороннему человеку кажется надуманной, ведь можно же как-то выкрутиться или обойтись. Зачастую такая экономия выходит боком. Мама моей подруги недавно задумала делать ремонт, и эта беда теперь касается каждого члена ее семьи и всех знакомых. Меня они по старой дружбе пригласили поклеить обои, а потом этой эпичной женщине пришла в голову гениальная мысль — купить новый унитаз. Но грузчики — это дорого, поэтому она предложила нам с подругой вынести «белого друга» из магазина и поднять его на 3-й этаж хрущевки своими силами. Мол, мы в свое время и не такое таскали. Ага, сейчас, спасибо! Плитку в ванной она попросила положить троюродного племянника — получилось кривенько, зато недорого. В общем, я так поняла, эта женщина не успокоится, пока не задействует в своем ремонте всех знакомых. Зато почти бесплатно.

Какие моменты из советского воспитания вы хотели бы сохранить, а какие считаете пережитком прошлого?