17 старых вещей, которые до сих пор верой и правдой служат читателям AdMe.ru
Недавно мы показали фотографии старых вещей, которыми пользователи Reddit владеют уже десятки лет, и те даже не думают изнашиваться или выходить из строя. Среди них был 40-летний свитер, 60-летняя вафельница и 100-летняя газовая плита с двумя духовками и подогревателем хлеба.
Читатели AdMe.ru решили не отставать и тоже продемонстрировали подобные вещи. Особенно нас поразили сапоги, которые носила еще прабабушка читательницы. Это еще раз доказывает, что раньше многие предметы быта и одежду делали с расчетом на долговременное использование. Кстати, в конце вас ждут 2 ироничных комментария о недавно купленном ноже и зарядном кабеле.
«За грибами и просто в дождь ношу сапоги моей прабабушки. Им лет 50, а они как новенькие»
Девчушке 50 лет
«Этого „Андрюшку“ моя мама купила еще до того, как узнала, что беременна мной (примерно в 1986 году). Мне и ему 32 года. Сейчас им играет моя 3-летняя дочка»
«Кувшин — мой ровесник (мне 58)»
«Это наша машина, ей лет 30»
«У меня есть французское бюро 1870 года и секретер 1941-го, они как новенькие. Будет внукам наследство»
«Скотчтерьер, старше меня (а мне 53)»
«Механический металлический карандаш уже был у моего мужа до нашего знакомства. И я этим карандашом пользуюсь более 35 лет»
«Этот свитер я купила в Лондоне в 1991 году, и он до сих пор как новый»
Кофемолка. Сделана в СССР в 1989 году, цена — 19 руб. Знак качества. Работает! Семена льна, кофе перемалывает мгновенно
«Мой американский разводной ключ 30-х годов, купленный на гаражной распродаже за $ 5. Таких сейчас не делают!»
«Им 20 лет, куплены в Китае. В очень хорошем состоянии. Изредка надеваю на прогулку. Выбросить жалко»
«Я ношу эту косуху 15 лет, и примерно столько же ее носили до меня. Обожаю ее»
Куколке лет под 80, привезена из Германии
«Martinelli. Куплены в 2004 году. Не ремонтировались, не прошивались. Стираю в машинке. Летом отлично носятся уже 15-й год»
«Это моя детская комбинашка. Сейчас 8-летняя дочка донашивает»
Бонус № 1: «Это кабель Lightning от Apple, куплен в 2019 году. Прошло столько времени, а он до сих не сломался. Вот как раньше делали вещи!»
Бонус № 2: «Заказал в Китае неделю назад...»
Думаем, и у вас есть вещи, которые переживут всех нас и при этом даже не сломаются или не износятся. Так ли это?
Фото на превью Elizaveta Markova / facebook