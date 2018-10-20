17 обычных вещей, у которых есть названия, но почему-то все упорно говорят «те штуки»

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Вы когда-нибудь надевали парикмахерский пеньюар? А хоть раз держали в руках флаундер? А петрикор после дождя ощущали? Нет, это мы не ругаемся, а называем привычные всем предметы своими именами. Ведь очень много вещей, с которыми мы сталкиваемся в жизни, мы называем неправильно или просто «этой штукой».

AdMe.ru предлагает вам немного расширить свой лексикон и узнать 17 новых слов, которые вполне можно использовать при общении.

1. Парикмахерский пеньюар

Это защитная накидка для клиента парикмахерской или салона красоты. Иногда ее называют пудермантелем, но это устаревшее название накидки, которую использовали несколько столетий назад для защиты одежды при напудривании лица.

2. Моп

Так называется насадка на современную пластиковую швабру или щетку. Мопы бывают разными по форме и типу крепления. К примеру, на фото выше вы можете увидеть веревочный моп.

3. Флаундер

Так называется плоская швабра с поворотной конструкцией. Тряпка для такой швабры тоже называется мопом.

4. Кроненпробка

Кроненпробка (корончатый колпачок) — специальная крышка для закупоривания бутылок. Она состоит из круглого куска металлической жести, согнутого по краям (так называемая юбка пробки), и уплотнителя.

5. Петрикор

Этим термином обозначают запах земли, который ощущается после дождя. В 2015 году ученые провели ряд экспериментов и выяснили, что чем слабее дождь, тем сильнее ощущается этот характерный запах.

6. Курвиметр

Курви́метр — прибор для измерения длины извилистых линий, чаще всего на топографических картах, планах и чертежах. Курвиметр показывает расстояние на местности в километрах в зависимости от масштаба карты.

7. Бандерилья

Так называется короткое копье, уколами которого раздражают быка во время корриды. Оно украшается цветными флажками (знаменами), от чего и получило свое название.

8. Люверс

Так называется фурнитура, которая используется при изготовлении изделий галантерейной, обувной, швейной и полиграфической промышленности. Люверс предназначен для укрепления краев отверстий, которые используются для продевания веревок, шнуров, тросов и так далее.

9. Антистеплер

Это устройство для извлечения скоб от степлера. Также его называют расшивателем, раскрепителем, скобоизвлекателем. Антистеплер состоит из двух противостоящих клиньев и расположенной между ними пружины, которая возвращает устройство в исходное положение.

10. Пунт

Так называется вогнутое дно винных бутылок. Истинная причина производства бутылок с дном такой формы неизвестна. Существует множество версий, среди которых выделяются удобство транспортировки, технология изготовления бутылок, скапливание осадка в вине, усиление дна бутылки.

11. Шлевка

Шлевка — это деталь одежды в виде узкой полоски на поясе, под которую продевают ремень. Также шлевкой называют закрепленную пряжку на брючном ремне.

12. Чаша «Генуя»

Турецкий унитаз, чаша «Генуя», напольный унитаз — так называют вид унитаза, который при пользовании им позволяет стоять или сидеть на корточках. Свое название он получил в честь итальянского города Генуи, в котором появились первые общественные туалеты с похожими унитазами.

13. Кювета

Название этого предмета произошло от французского слова cuvette, что означает «лохань, таз». Кюветой называют сосуд плоской формы, в некоторых случаях имеющий ребристое дно. Разные кюветы используются в различных целях и сферах.

14. Мутовка

Это исконно русское название предмета кухонной утвари, предназначенного для взбалтывания, размешивания или взбивания различных смесей. Мутовка может иметь разную форму — обычно это лопаточка или палочка с кружком, спиралью, крестовиной или рожками на конце.

15. Ляссе

Так называется ленточка-закладка в виде тесьмы, конец которой приклеивается к верхней части корешка книжного блока, а остальная часть свободно вкладывается между листами в любом месте и выступает за нижний обрез блока.

16. Химиотрассы

Полосы, которые остаются за летящими на большой высоте самолетами, называются конденсационными следами. Но некоторые конспирологи уверяют, что это следы «химикатов», которые тайно распыляет «оккупационное правительство». И такие следы от самолетов конспирологи и их последователи называют химиотрассами.

17. Тремпель

Существует легенда о немецком фабриканте по имени Тремпель, который в Харькове в XIX веке выпускал одежду на вешалках-плечиках с надписью «Тремпель». Поэтому по всей Южной России и Украине вешалки для одежды (плечики) иногда называют тремпелями.

А вы знаете еще какие-либо необычные слова, которыми называют знакомые всем вещи?