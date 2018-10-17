17 сайтов, которые можно посетить, когда станет невыносимо скучно

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У каждого из нас в жизни бывают скучные моменты (стояние в очереди, долгая поездка в транспорте, обеденный перерыв), которые мы пытаемся как-то скрасить: одни играют в любимые игры на смартфоне, другие просматривают популярные сайты, а третьи зависают в соцсетях. Но когда все эти развлечения надоедают, можно посетить один из перечисленных ниже ресурсов и потратить время с пользой для души, тела и мозгов.

AdMe.ru подготовил список из 17 сайтов, которые стоит посещать в те моменты, когда вы не знаете, чем заняться в свободную минуту. Тут есть забавные игры, головоломки, интерактивные карты Марса и Млечного Пути и многое другое.

1. Найдите невидимую корову

На сайте findtheinvisiblecow.com («Найдите невидимую корову») можно поиграть в своеобразный вариант известной игры «холодно — горячо». В качестве спрятанного предмета здесь выступает корова, а о ее близости можно судить по интенсивности возгласов «cow» (англоязычный вариант «му»). Играть нужно со звуком, по достижении определенного количества очков можно выбрать другое животное. А в верхнем правом углу экрана можно узнать, сколько всего коров было найдено на этом сервисе.

2. Узнайте, как изменилась Земля за 32 года

Благодаря колоссальному количеству спутниковых снимков удалось создать проект world.time.com/timelapse/. Он позволяет увидеть, как изменялась наша планета в течение 32 лет (с 1984 по 2016 год). Просто выберите любое место на планете или даже свой родной город и наблюдайте за изменениями.

3. Соберите кубик Рубика

Любителям поломать голову над кубиком Рубика понравится сайт iamthecu.be. Качественная графика, возможность изменять дизайн кубика, вращение на 360°. Чтобы начать игру, в поле кнопок Actions нажмите кнопку Shuffle и через несколько секунд снова ее нажмите.

4. Узнайте, когда наступит миллиардная секунда вашей жизни

Если вам еще нет 32 лет, то у вас есть шанс с размахом отметить первый миллиард прожитых секунд. А когда именно наступит этот заветный момент, вы можете узнать на сайте billionbirthday.com: вам нужно только ввести дату и время вашего рождения. К примеру, автор этой статьи отметит миллиардную секунду жизни ночью 2 ноября. Мы считаем, что 1 миллиард прожитых секунд — событие очень значимое, которое случается 2, в лучшем случае 3 раза в жизни.

5. Совершите экскурсию по Марсу

Благодаря стараниям National Geographic мы можем совершить экскурсию по Марсу, изучить историю этой планеты и убедиться, что когда-то на ней была вода. Наличие множества снимков, в том числе и в формате VR, делает эту экскурсию увлекательной, особенно при просмотре с телефона. Просто крутите колесико вниз или листайте вниз, если смотрите со смартфона.

6. Рисуйте шелком

На сайте weavesilk.com можно создавать как завораживающие симметричные узоры, так и полноценные рисунки, напоминающие светопись или даже парящий шелк. С помощью кнопки Controls можно выбрать цвет, настройки симметрии и другие параметры. Кстати, на верхней гифке — наше творение, а на нижней картинке — рисунок одного из интернет-пользователей.

7. Совершите короткое путешествие на трамвае

Австралийский иллюстратор Александр Перрин разработал игру под названием Short Trip («Короткое путешествие»). Она о котике в пальто, который управляет трамваем и подбирает по пути других котиков. И пусть у игры нет особо увлекательного сюжета, нарисованный мир и умиротворяющее звуковое сопровождение стоят того, чтобы потратить 5 минут на эту короткую поездку. Играть можно на компьютере или смартфоне. В первом случае управление осуществляется кнопками влево / вправо, во втором — касанием левой и правой частей экрана.

8. Послушайте шум дождя и грома

Как известно, шум дождя благотворно влияет на человека: он успокаивает нервы и обладает какой-то исцеляющей силой. Поэтому, если к концу дня вы изрядно вымотались, включите на сайте rainymood.com шум дождя, сядьте на диван, закройте глаза и 10 минут просто ничего не делайте. Кстати, есть возможность слушать эти умиротворяющие звуки и на телефоне.

9. Настройте комбинацию звуков для полного релакса

Сайт moodil.com также создан для релакса, только тут больше возможностей. Можно выбрать какой-нибудь расслабляющий шум, например треск костра, шум дождя или леса, пение птиц, или создать комбинацию звуков, отрегулировав параметры и громкость каждого из них. Особенно эффективно слушать все это в наушниках и с закрытыми глазами.

10. Посетите Землю будущего

«Лаборатория Касперского» запустила мультимедийный проект «Земля 2050», где собраны предсказания экспертов GReAT и футурологов из разных стран на ближайшие 30 лет. Проще говоря, сайт представляет собой своеобразный глобус, на котором можно выбрать город и узнать, каким эксперты видят его в будущем.

11. Поиграйте в головоломку Laser Town

Интересная головоломка Laser Town, в которой блоки с зеркалами нужно двигать вверх / вниз, чтобы лазерный луч попал в цель. Каждый следующий уровень усложняется, и любители пошевелить мозгами засядут здесь надолго.

12. Найдите дату вашего рождения в числе Пи

Число Пи нельзя выразить как отношение чисел конечной длины, так как его цифры продолжаются без конца. Логично, что в этом бесконечном наборе цифр можно встретить определенный порядок цифр, соответствующий дате вашего рождения. А чтобы узнать, сколько цифр после запятой стоит до вашей даты, введите на сайте mypiday.com день своего рождения и нажмите Enter.

13. Поиграйте в теннис с медведем

Игра Cube Slam напоминает всем известный теннис или аэрохоккей. Суть та же — не дать противнику попасть кубиком в вашу стену. Игра с каждым уровнем усложняется, и играть в нее становится все интереснее. Кстати, можно играть и на телефоне.

14. Пускайте по планете виртуальные бумажные самолетики

На сайте paperplanes.world вы можете запустить летать по миру виртуальный бумажный самолетик со штампом вашего города. Кроме того, используя сачок, можно поймать случайный самолетик, развернуть его и узнать, где и когда побывал этот виртуальный летательный аппарат. Игра интуитивно понятная, правда, поиграть в нее можно только на смартфоне. И кстати, постарайтесь не запустить свой телефон в стену или окно.

15. Измельчите круги, чтобы увидеть картинку

На сайте koalastothemax.com пользователю нужно двигать мышкой, наводя курсор на большие круги. Делать это нужно до тех пор, пока круги не станут минимального размера. Тогда-то и откроется спрятанная картинка с животным.

16. Собирайте мышкой голубые шары

На сайте musiccanbefun.edankwan.com под заводную песню нужно управлять курсором мышки и собирать голубые шары, избегая красных. Если собрать несколько голубых шаров подряд, включается режим комбо. Если вы попадете в красный шар, появится раздражающий фон, который не исчезнет, пока вы вновь не поймаете голубой шар.

17. 3D-карта Млечного Пути

Благодаря проекту компании Google под названием «100 000 звезд» можно совершить виртуальную экскурсию по нашей Галактике. Доберитесь до Солнца, покрутив колесико мышки, и вы поймете, насколько ничтожна наша Солнечная система в масштабах Млечного Пути.

А чем занимаетесь вы, когда появляется 5–10 минут свободного времени?