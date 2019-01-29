17 психологических уловок, которые пригодятся в любой жизненной ситуации

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Вы знаете, что нужно сделать, чтобы без принуждения приучить ребенка есть овощи или, к примеру, увеличить шансы на получение работы? Или как добиться расположения человека, с которым вы не сошлись во мнении по какому-то вопросу? Для всего этого не нужно прибегать ни к каким сложным техникам — просто запомните несколько простых советов.