17 психологических уловок, которые пригодятся в любой жизненной ситуации
Вы знаете, что нужно сделать, чтобы без принуждения приучить ребенка есть овощи или, к примеру, увеличить шансы на получение работы? Или как добиться расположения человека, с которым вы не сошлись во мнении по какому-то вопросу? Для всего этого не нужно прибегать ни к каким сложным техникам — просто запомните несколько простых советов.
AdMe.ru уверен: разумное использование психологических трюков помогает стать привлекательнее в глазах окружающих и легко добиваться целей.
- Если ваш ребенок отказывается есть овощи, попробуйте пойти на хитрость — предложите ему выбор. Допустим, вы хотите приучить его есть цветную капусту. Предложите ему альтернативу — съесть 2 соцветия или 5. Само собой, ребенок выберет «меньшее из зол» — и, возможно, полюбит есть капусту.
- Если вы хотите дать человеку какой-то совет, который он действительно воспримет всерьез, заручитесь авторитетом — скажите, что когда-то подобный совет вам дала ваша мать или бабушка. Человек подсознательно доверяет родительским советам, а значит, и ваш будет иметь гораздо больший вес.
- Если вы хотите попросить о чем-то, поймайте момент, когда человек устал: например, просить босса об отгуле лучше в конце тяжелого рабочего дня. Собеседник, желая отделаться от вас как можно быстрее, скорее всего, пойдет на уступки.
- Тело и разум человека прочно связаны между собой. Шведский специалист по языку тела Хенрик Фексеус считает, что вы можете заставить себя испытывать те или иные эмоции. Например, если вам нужно разозлиться, попробуйте нахмурить брови, крепко сжать зубы и посмотреть в одну точку в течение 10 секунд — скоро вы почувствуете, что злитесь по-настоящему.
- Возможно, этот совет покажется вам банальным, но перед собеседованием при приеме на работу или важным знакомством, уделите большое внимание внешнему виду. Научно доказано: внешне привлекательных людей мы подсознательно наделяем большими умственными способностями.
- Песня застряла у вас в голове и никак не хочет уходить? Попробуйте вспомнить ее последние строчки: согласно эффекту Зейгарник, человек быстрее забывает завершенное действие, чем незавершенное.
- Чтобы собеседник проникся к вам симпатией, особенно во время спора, мысленно повторяйте во время разговора фразы «Мне важно твое мнение, даже если я с тобой не согласен», «Ты мне нравишься».
- Фразы «Я думаю», «Мне кажется», «По моему мнению» и им подобные выдают неуверенность, поэтому в разговоре, а особенно в споре, их лучше не использовать.
- Экстремальное свидание — лучшее начало для романтической истории. Идете на свидание с человеком, который вам понравился, и хотите пробудить у партнера взаимные чувства? Выбирайте место, где вам гарантирован всплеск адреналина — например американские горки, комнату страха или сеанс фильма ужасов.
- Если вам нужно понять что-то сложное, попробуйте объяснить это кому-то другому: в процессе «обучения» вы сами начнете понимать то, что до этого вызывало затруднения.
- Даже если вы знаете то, о чем вам рассказывает собеседник, не прерывайте его фразой «Я это знаю», а дослушайте до конца. Так вы произведете благоприятное впечатление, а в будущем этот человек охотнее пойдет на контакт с вами.
- Всем известно: чтобы получить нечто большее, нужно начинать с малого. Так, например, если вы хотите попросить друга о серьезной услуге, сначала попросите о небольшом одолжении. Но этот прием работает и в обратную сторону: если вы хотите взять в долг, к примеру 2 000 рублей, попросите 10 000. Скорее всего, человек откажет вам в просьбе, но наверняка сможет одолжить меньшую сумму.
- Помните Тома Сойера, который красил забор? Если вы не хотите делать скучную работу, притворитесь, что занимаетесь чем-то увлекательным, и, возможно, найдется кто-то, кто захочет сделать ее за вас.
- Отзеркаливание — это, конечно, хорошо, однако не злоупотребляйте им. Старайтесь делать это максимально завуалированно, иначе вы рискуете вызвать раздражение у собеседника.
- Если вы оказали кому-то услугу и вас благодарят за это, не говорите: «Без проблем», а лучше ответьте: «Конечно, друзья/ партнеры иногда оказывают друг другу услуги». В будущем, если вы обратитесь к этому человеку с просьбой, скорее всего, вам не откажут.
- Используйте в речи существительные, а не глаголы. В одном исследовании было доказано, что это увеличивает шансы убедить человека в чем-либо. Например, вместо фразы «Вы хотите спасти нескольких животных?» лучше употребить «Хотите ли вы стать спасителем нескольких животных?»
- Если у вас есть трудности с запоминанием имен, во время знакомства с человеком добавьте к приветствию его имя: вместо «Приятно познакомиться» скажите «Приятно познакомиться, Александр». Так вы быстрее вспомните имя нового знакомого при необходимости.
Фото на превью Depositphotos