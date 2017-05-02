19 причин держаться от детей как можно дальше
Дети — это очень странные маленькие люди, которые могут в один момент превратить размеренную жизнь в бардак.
AdMe.ru предлагает посмотреть, на что способны эти исчадия... простите, цветы жизни.
Часто уже с рождения дети чем-то недовольны
Они быстро начинают чувствовать себя хозяевами жизни
Легко сотрут границы вашего личного пространства
И вам повезет, если при этом обойдется без сердечного приступа
От их рук часто страдают невинные
Вы только посмотрите в эти глаза! Разве кот заслужил такое обращение?
Они могут превратить в проблему простейшую вещь
Кстати о вещах. Вот что с ними может случиться
А их упорство в прямом смысле крошит камни
К примеру, так одно из этих созданий собирало себе завтрак в школу
Они выбирают странные места для игр
Очень странные места
Хаос их второе имя
А эта троица, похоже, косплеит ангелов. Неубедительно
В первые месяцы жизни они, может быть, и милые, а потом — бац! — и в них вселяется дьявол
Лучше уж завести кота
Потому что дети растут быстро, слишком быстро
Но, конечно, мы все равно любим их такими, какие они есть!
Фото на превью Sakamota/pikabu