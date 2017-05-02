19 причин держаться от детей как можно дальше

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Дети — это очень странные маленькие люди, которые могут в один момент превратить размеренную жизнь в бардак. AdMe.ru предлагает посмотреть, на что способны эти исчадия... простите, цветы жизни.

Часто уже с рождения дети чем-то недовольны

Они быстро начинают чувствовать себя хозяевами жизни

Легко сотрут границы вашего личного пространства

И вам повезет, если при этом обойдется без сердечного приступа

От их рук часто страдают невинные

Вы только посмотрите в эти глаза! Разве кот заслужил такое обращение?

Они могут превратить в проблему простейшую вещь

Кстати о вещах. Вот что с ними может случиться

А их упорство в прямом смысле крошит камни

К примеру, так одно из этих созданий собирало себе завтрак в школу

Они выбирают странные места для игр

Очень странные места

Хаос их второе имя

А эта троица, похоже, косплеит ангелов. Неубедительно

В первые месяцы жизни они, может быть, и милые, а потом — бац! — и в них вселяется дьявол

Лучше уж завести кота

Потому что дети растут быстро, слишком быстро

Но, конечно, мы все равно любим их такими, какие они есть!