17 неписаных правил, о существовании которых хочется еще разок напомнить всем окружающим

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Многие вещи в нашей жизни регулируются правилами. Но есть небольшие и на первый взгляд малозаметные моменты, о которых некоторые частенько забывают. И тем самым здорово действуют на нервы окружающим: близким и незнакомым людям. Хотя для того, чтобы избежать ссор, надо всего лишь сказать пару слов или совершить простейшие действия.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какие будто бы незаметные мелочи раздражают нас в поведении других людей больше всего. И как можно изменить свои манеры к всеобщей радости.

1. Снимать чужой телефон с зарядки, чтобы поставить свой

2. Без спроса переключать телевизионную программу

3. Будить всех домашних сигналом своего будильника

4. Читать при свете, когда другие давно уже спят

5. Регулировать температуру в доме, не спросив у домашних

6. Болтать по телефону, пока остальные смотрят фильм

7. Разбрасывать грязное белье по дому

8. Оставлять грязную посуду на столе

9. Брать чужую еду без спроса

10. Пробираться на свое место, если опоздал

11. Брать свою собаку в гости, не спросив у хозяев

12. Проталкиваться в набитом лифте, не дожидаясь своей очереди

13. Кормить и гладить чужих животных без спросу

14. Оставлять кружки с остатками напитков, а потом жаловаться, что их убрали

15. Занимать туалет на полчаса

16. Топать грязными ногами по полу, когда другой убирает

17. Оставлять грязную посуду на утро