17 комиксов о том, что быть интровертом в современном мире то еще приключение

Ошибка думать, что интроверты — это те, кто не любит общаться и выходить из дома. Просто мы нуждаемся в меньшем количестве контактов и чаще остаемся одни. Ведь в тишине и одиночестве можно быстрее восстановиться и отдохнуть. Хотя в современном мире даже в собственной квартире интроверта поджидают неудобства.

Мы в AdMe.ru поразмышляли о том, как нелегко приходится интровертам в современном мире. В этих насущных иллюстрациях себя найдут и экстраверты, особенно в тех случаях, когда они хотят побыть одни.

1. Когда встречи и общение излишни

2. Не всегда танцы до утра — показатель успешности вечеринки. Некоторым достаточно и пары часов

3. Когда помощь — во вред

4. Интроверт может избегать встреч из-за навязчивых вопросов

5. Нередко телефонные разговоры хочется свести к минимуму

6. Можно готовиться к вечеру в совершенно разных компаниях

7. Этот мир бывает слишком шумным

8. Интроверты часто избегают спонтанных встреч, и им достаточно редких бесед

9. Не всегда подходящий наряд можно искать только для выхода из дома

10. Некоторые современные тенденции — ужас для интровертов

11. Побыть в одиночестве тоже может быть планом

12. Как правило, интроверты не стремятся иметь много друзей. Дело не в количестве, а в качестве

13. Соседи со множеством вопросов — проблема интровертов

14. Не все воспринимают всерьез желание побыть одному

15. Устраивать для любителей уединения сюрпризы не всегда уместно

16. Бестактные вопросы выводят из себя

17. Чужое желание поболтать рушит планы интровертов