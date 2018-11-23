17 историй о людях, которых вряд ли еще раз позовут в гости

Мой муж позволил бывшему коллеге переночевать на диване, потому что он был пьян, и мы не хотели, чтобы он ехал домой в таком состоянии. Проснувшись на следующее утро, мы обнаружили, что коллега украл наш компьютер, мобильный телефон, немного наличных денег и сигареты. Позднее выяснилось, что у него были проблемы с наркотиками. И да, мы смогли вернуть лишь наш компьютер. whovianmomof2 / reddit