17 историй о людях, которых вряд ли еще раз позовут в гости
Правила поведения в гостях нам прививают родители еще с самого детства. И, казалось бы, что сложного в этих «не бегай», «не ломай», «не пачкай», «бери только после разрешения» и т. д.? Но иногда выясняется, что и некоторые взрослые люди ведут себя в чужом доме, мягко говоря, неподобающе. Например, переставляют предметы или без спроса пользуются ими.
Пользователи сайта Reddit вспомнили о самых вопиющих вещах, которые вытворяли гости в их домах. AdMe.ru прочитал сотни комментариев и узнал, какие непростительные поступки совершают люди, находясь у кого-то в гостях. Вот некоторые из историй.
- Один из гостей спорил с моим лучшим другом и в один момент в гневе что-то бросил в мой новый телевизор. Derrn_verter / reddit
- Одна гостья покрасила волосы в красный цвет в нашей ванной, запачкав краской раковину, новую гранитную столешницу, новую плитку на полу. Затем оставила капли на деревянном полу в коридоре, а в довершение всего уснула на нашей гостевой кровати с влажными, только что окрашенными волосами. Наутро простыня и наволочка были в несмываемых красных пятнах. therealsd / reddit
- Подруга соседа по комнате иногда оставалась на ночь, вероятно, поэтому она начала полагать, что это и ее комната. У меня много кухонной техники, и я не против совместного использования, при условии что люди содержат ее в чистоте. Но эта подруга взяла на себя обязательство переставить всю технику на моей кухне, а также мои вещи. Я ничего не мог найти на своей собственной проклятой кухне! Я приказал ей переставить все так же, как было раньше. Иначе ее бойфренду придется купить себе всю кухонную утварь. iputthehoinhomo / reddit
- Когда у нас в гостях был мой дядя, он пытался починить наш компьютер, хотя он не был сломан. Но он сломал его. То же самое произошло с отлично работающей посудомоечной машиной. Потом он все отрицал... Not_A_Cop999 / reddit
- Гости сломали наш телевизор и даже не думали платить за него. Моя семья всегда была небогатой, и моей маме приходилось пахать как лошадь, чтобы купить этот проклятый телевизор. TommF / reddit
- Сестра моей бывшей жены использовала нож шеф-повара стоимостью $ 150, чтобы вскрыть кокос. Она согнула его во всех местах и даже кончик, а затем заявила, что это, должно быть, очень дешевый нож. Ведь ее сестра в Таиланде разрезает кокосы очень легко с помощью обычного тесака. multivac7223 / reddit
- Однажды сын наших гостей, которому было 5 или 6 лет, взял iPad моих родителей и накупил приложений на $ 70–80. Когда гости узнали об этом, они просто сказали нам: «Гостям нужно давать лучшие вещи». Я не помню, вернули они деньги или нет, но, думаю, ребенок в итоге был строго наказан. Mister-Venn / reddit
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Мой муж позволил бывшему коллеге переночевать на диване, потому что он был пьян, и мы не хотели, чтобы он ехал домой в таком состоянии. Проснувшись на следующее утро, мы обнаружили, что коллега украл наш компьютер, мобильный телефон, немного наличных денег и сигареты. Позднее выяснилось, что у него были проблемы с наркотиками. И да, мы смогли вернуть лишь наш компьютер. whovianmomof2 / reddit
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Наш гость украл вилки. Они не были какими-то вычурными, обычные дешевые вилки, которые продаются в Walmart. InSixFour / reddit
- Пока мы с мужем были на работе, моя свекровь решила убрать наш дом и переставить все вещи в доме. Теперь она может войти в наш дом только по приглашению. NauticalEntombment / reddit
- Когда мой бывший друг пришел ко мне домой, моя очень застенчивая кошка подошла к нему, чтобы обнюхать его и таким образом поприветствовать. «Друг» произнес: «Я ненавижу кошек», — и пнул ее. С тех пор с ним я не разговаривал. mariahpariah / reddit
- Пришел парень и незаметно для всех откусил по кусочку от каждого яблока, которые лежали в корзинке. SRNae / reddit
- Меня не было дома, когда это произошло. Один друг семьи, которого я никогда не встречал, однажды пришел со своим ребенком к нам домой. Мальчик заскучал и решил, что будет отличной идеей разобрать все Lego-модели, которые я собирал последние 10 лет. Причем почти все модели были придуманы мной и, соответственно, никаких инструкций по сборке не существует. materix01 / reddit
- Что-то подобное случилось и со мной. Пришла мамина подруга и ее сыновья. Старший был примерно моего возраста. Мы идем в мою комнату, чтобы поиграть в Lego. Первое, что делает старший, это хватает мою собранную модель из «Звездных войн», разламывает на мелкие детали и разбрасывает по комнате. Излишне говорить, что после этого я был очень расстроен. Его мама входит в комнату и спрашивает, почему он это сделал. Он пожимает плечами и говорит, что сделал это потому, что ненавидит «Звездные войны». Aperture_T / reddit
- Когда я был помоложе, к нам в гости приехала тетя моей мамы и привезла с собой свою собаку. Мы не так часто общались, но, когда мама была ребенком, она виделась с тетей очень часто. Так вот, во время визита собака наложила кучу прямо на ковре в гостиной. У моей мамы хватило духу попросить тетю убрать за своей собакой. По-видимому, это была та степень грубости, которую тетя никогда не видела раньше от хозяина дома. Ее это так сильно оскорбило, что она больше никогда не общалась с моей матерью.
Есть необычное продолжение этой истории. Спустя время мы узнали, что эта тетя объездила всю страну, а однажды она единственный раз вышла с нами на связь: я получил от нее письмо, в котором говорилось, что мне нужно пройти некие генетические тесты. Якобы ей это очень важно.
В конце концов выяснилось, что она никогда не была замужем и я был единственным потомком мужского пола по ее линии. И поэтому она оставила мне все свое наследство! Vulpinand / reddit
- Некоторые мои родственники всегда приходят ко мне домой так, будто это их дом. Это сводит меня с ума. Несколько лет назад я установил на входной двери тонированное стекло. То есть я видел все, что делается снаружи, но то, что происходит внутри дома, не было видно. Я запирал дверь на замок и наслаждался недовольными и возмущенными взглядами родственников, когда они пытались открыть дверь. NSHermit / reddit
- Моя младшая сестра (ей было тогда 23 года) осталась жить в нашем доме, пока мы с мужем отдыхали в Европе. Дома с ней остались собака и несколько щенков. Нам казалось, что все замечательно, ведь мы каждый день общались с сестрой по FaceTime. Но когда мы вернулись, нашему взору предстала реальная картина: всюду была собачья моча и какашки! Очевидно, сестра сначала вытирала это все нашими банными полотенцами. И вместо того чтобы затем их стирать, она тупо бросала их в кучу на заднем дворе. Когда полотенца закончились, она перешла на рубашки моего мужа, которые были в прачечной.
Мало того, тогда она встречалась с каким-то парнем, и, когда он был в нашем доме, сестра разрешала ему курить везде, даже в спальне! А однажды она случайно заперлась, вылезла в окно и сломала светильник. Также она сломала нашу систему смыва, причем еще и труба лопнула где-то под землей на заднем дворе. Это всего лишь на 4-й день нашего отсутствия! Тогда шел сильный дождь, поэтому заметить выливающуюся воду из лопнувшей трубы было невозможно. Спустя время нам пришло уведомление, чтобы мы срочно связались с коммунальными службами. Сестра взяла это уведомление, положила на стол и даже не сообщила нам об этом. В итоге, когда мы вернулись домой, нам уже был выставлен счет за воду в размере $ 1 800.
Это была какая-то катастрофа — вернуться домой после месяца путешествий и целого дня перелета... Мы были чертовски взбешены. В общем, мы заставили сестру заплатить за все: полотенца, рубашки, чистку ковров. Я не разговаривала с нею 7 месяцев. Потом выяснилось, что у нее была депрессия, и постепенно наши отношения вернулись в прежнее русло. По большей части потому, сестра действительно раскаялась в своем поведении и много раз просила прощения. moxie422 / reddit
А вам случалось принимать таких гостей, с которыми после этого хотелось распрощаться раз и навсегда?
Фото на превью Vulpinand / reddit