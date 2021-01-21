17 историй о людях, чье поведение вдребезги разбивает все стереотипы и шаблоны
Все мы хотя бы однажды в своей жизни сталкивались с предубеждениями насчет своей внешности, поведения или социального статуса. У общественного мнения свои порядки: именно из-за него мы часто принимаем нерациональные решения, на его же основе пытаясь построить свою жизнь.
AdMe.ru уверен, что каждый из нас достоин хорошего отношения вне зависимости от внешнего вида или количества нулей на банковском счете. В доказательство тому мы разыскали 20 коротких историй, каждая из которых может перевернуть привычный мир с ног на голову.
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Сидела в ВИП-зале Сбербанка, когда туда зашел неопрятный человек: бородатый, лохматый, куртка драная с прожженными дырками, ботинки стоптанные... И вдруг все начинают суетиться, кофе ему перенесли, пригласили сразу в кабинку. Успела увидеть, как из кармана он достал пачку денег в грязном целлофановом пакетике. На обратном пути присмотрелась и поняла, что на нем брендовые вещи, просто очень затасканные. Уж не знаю, что это за король бомжей был, но действительно не стоит судить по обложке. © Zabastovka / Pikabu
- Ехала я как-то в поезде, было мне лет 16. Я на боковушке, а в купе напротив — четверо кавказских мужчин. Вечером на большой станции они закупились... Я думаю: «Ну началось, теперь всю ночь терпеть». Сижу напряженная, уткнулась в книгу. И тут один из них кладет мне на стол фрукты и сладости и говорит: «Угощайтесь, девушка». И все, больше ко мне не подходили и вели себя очень прилично. Люди, разрушающие глупые стереотипы, спасибо вам. © «Подслушано» / Ideer
- Дело было достаточно давно, в те времена я работала вожатой. Смена, день рождения у одной прекрасной девушки-вожатой, которую сладким букетом захотел поздравить ее коллега из другого отряда. Стоит отметить, что молодой человек был немаленьких размеров и имел вид прожженного, заядлого гопника 100-го уровня. И вот стоит он с очень красивым, хорошо продуманным букетом из гофрированной бумаги и конфеток. После того как букет был подарен, я спросила, где же он его купил. И после недолгого смущения эта гора отвела глаза со словами: «Я сам сделал». © SDariaV / Pikabu
- Вот, знаете, я учусь на библиотекаря. И открою вам тайну: я не одинокая и не страшная. У нас в группе все девушки — красавицы, и у каждой полно поклонников, мы веселые и общительные. Ведь то, каков человек, не зависит от его профессии, социального статуса, религии... Так что долой стереотипы! А то все помешались на общественном мнении, аж бесит! © «Подслушано» / Ideer
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Устроился к нам паренек. Проработал уже год и недавно начал жаловаться:
— У нас уборщицы вообще обнаглели: все время, пока работаю, здороваюсь с ними, а они просто игнорят.
— А тебя не смущает, что они ни разу не ответили тебе?
Просто у нас очень добрый директор, который дает работу людям с ограниченными возможностями, а все уборщицы являются глухонемыми. Поздороваться с ними можно, лишь установив прямой зрительный контакт и кивнув головой. При этом они очень хорошие и улыбчивые женщины.
Коллеге стало очень стыдно. Он сходил в магазин, купил им по шоколадке и подарил на следующий день. Надо было видеть их счастливые лица и глаза, которые говорили о благодарности намного выразительнее, чем можно передать словами. © drumaha / Pikabu
- Устроился работать в отдел бизнес-аналитики одного огромного швейцарского банка. За 6 рабочих дней за работой была замечена только девушка, которая меня учит, остальные решают кроссворды, читают комиксы или даже рисуют в Excel, изменяя размер и цвет ячеек. У меня рушится стереотип о надежности и качестве швейцарских банков. Сами работники тоже ржут: сделали значок «Employee of the Year» («Работник года») и наклеили его на кофемашину. © unknown author / Bash
- Мне папа рассказал историю, после которой он перестал встречать людей по одежке. Работал он строителем, конец 90-х — начало нулевых. Построили они многоэтажки и сидели сами в офисе: директор, отец — главный инженер — и типа секретарь-продавец-сметчик. Пришла к ним бабушка, плохо одетая, вся одежда старая, в руках одна сумочка... Наверное, ровесница отца. Говорит, пришла квартиру купить, трешку сразу за наличку. Они не поверили, начали шутить, типа «Бабушка, какая тебе квартира, давай мы тебе на хлеб и молоко сами дадим». Бабуля цену настойчиво спрашивает, они сказали и глазам своим не поверили, когда она из сумочки достала пакет плотный, из плотного пакета — два целлофановых, и в каждом деньги. Отсчитала нужную сумму и говорит: «Беру». Отец сказал, что после этого перестал смотреть на внешний вид. © Lyashkakonya / Pikabu
- Работала в большой сети супермаркетов бытовой техники. И вот ждем мы самого-самого генерального директора, хозяина всей сети по стране. На улице дождь уже полдня, людей в магазине нет, и тут заходит мужичок в старых советских потертых джинсах (ну на вид), поношенных кроссовках, в растянутой футболке. Прошелся, а нам уборщица на него из-за угла кивает и «на погоны» показывает. Оказалось, что это и есть хозяин: приехал на шикарном джипе, а насчет шмоток вообще не заморачивается. © Elena Chemoidan / Facebook
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В моем классе учится девочка. Она как раз одна из тех, кто не считается популярным у сверстников: не слишком красива, привлекательна или что-то в этом роде. Вместе с тем она самая искренняя и честная девушка в школе. Сейчас мы с ней встречаемся, и мне она кажется красивее всех остальных! © crimsonbolt405 / Reddit
- Зашел к нам в магазин техники мужик, опухший и грязный. Охрана его сразу на прицел взяла. Подходит к продавцам, те отходят от него. В зале как раз был директор магазина, взял и подошел к нему. В итоге мужчина купил телевизор за 100 тысяч почти. И еще ему кучу «допов» продал директор. Салфетки там, стабилизатор... Этот мужик попросил директора донести все до машины. Вернулся директор и поведал, что, когда они вышли на улицу, там стоял грязнущий джип. А мужик, пока грузили, рассказывал, как он дико долго отдыхал на рыбалке и как теперь боится ехать домой с пустыми руками к грозной жене. Вспомнил, что она новый телевизор хотела, вот и заехал за ее «хотелкой». © Anidag78 / Pikabu
- Уличный дворник, выходец из Средней Азии. Метет утром московский двор и отчетливо по гарнитуре говорит на чистейшем французском. Стереотипы упорхнули... © «Подслушано» / Ideer
- Года 3 назад забыла в кафе новый телефон и обнаружила, только когда к дому подходила. Погоревала немного, но что делать. Чуть позже мне сын на домашний звонит и сообщает, что ему только что позвонили какие-то ребята, которые нашли мой телефон, и рассказали об этом. Мало того, они еще в итоге и привезли его мне прямо домой. Деньги предлагала, но они так и не взяли. © Влада Милевская / Facebook
- На днях захожу в автобус. Народу не битком, но плюнуть особо некуда: свободно только одно место рядом с типичной советской старушкой сильно пенсионного возраста, которая активно что-то бормочет себе под нос. Народ старается держаться подальше: кто ее знает, чего она там бормочет? Привяжется еще... А вдруг ведьма?!
Едем. Народ косится на старушку. Старушка периодически зло косится на народ. Через пару остановок она вдруг нарочито громко пародийным голосом заявляет: «Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь! Представляешь, остались еще дикари, которые не знают, что такое гарнитура!» Достает оную из-под платка и отворачивается к окну. Треск шаблона я, конечно, не слышал, но, думаю, многим стало стыдно. © unknown author / Bash
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Я уже почти год с милой девушкой. Рост от силы 160 см, худенькая, часто носит платья, любит мюзиклы. Решил однажды приехать к ней в гости сюрпризом, ключ от ее квартиры был. Открываю дверь и слышу нечеловеческие звуки. Смесь умирающего хряка и звуков из преисподней. Испугался, заскочил к ней, а мое милое создание подпевает рок-группе. «Подпевает» — не то. Гроул (гроул — прием экстремального вокала. — Прим. AdMe.ru). На всю квартиру. Такой, что любой металлист позавидует. Все мои стереотипы побиты, и я попросил только о том, чтобы колыбельные детям пел я. © «Подслушано» / Ideer
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Работал в пафосном магазине компьютерной техники. Пришли две бабушки — божьи одуванчики в плюшевых шубах (2001 год). Накупили техники на мою годовую зарплату. Я их сам консультировал, а потом еще им технику в доме устанавливал. Оказалось, сестры, преподаватели физмата, на репетиторстве зарабатывали. Всю старую технику отдали в качестве гонорара. © KHTN1311 / Pikabu
А с какими курьезными стереотипами, которым все еще следует общество, приходилось сталкиваться вам?