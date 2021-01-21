17 историй о людях, чье поведение вдребезги разбивает все стереотипы и шаблоны

Устроился к нам паренек. Проработал уже год и недавно начал жаловаться:

— У нас уборщицы вообще обнаглели: все время, пока работаю, здороваюсь с ними, а они просто игнорят.

— А тебя не смущает, что они ни разу не ответили тебе?

Просто у нас очень добрый директор, который дает работу людям с ограниченными возможностями, а все уборщицы являются глухонемыми. Поздороваться с ними можно, лишь установив прямой зрительный контакт и кивнув головой. При этом они очень хорошие и улыбчивые женщины.

Коллеге стало очень стыдно. Он сходил в магазин, купил им по шоколадке и подарил на следующий день. Надо было видеть их счастливые лица и глаза, которые говорили о благодарности намного выразительнее, чем можно передать словами. © drumaha / Pikabu