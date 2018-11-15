17 фото от людей, которые осмелились показать особенности своего тела

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Вряд ли мы что-то обсуждаем чаще, чем внешний вид друг друга. То, что один считает красивым, может казаться другому уродливым. Но все же есть люди, которых природа наградила козырем в рукаве — уникальной внешностью.

Мы в AdMe.ru ценим разнообразие человеческой красоты. В конце концов, именно это делает наш мир таким красивым местом. Предлагаем вам посмотреть на людей, которые идеальны в своих несовершенствах.

1. Режим хамелеона

2. Леголас, ты ли это?!

3. Схватить что-то для этого парня точно не проблема

4. Кому-то из нас нужен макияж, чтобы выделиться из толпы, но точно не этому парню

5. Кто сказал, что кольца для пальцев ног вышли из моды?

6. Угадайте, что сделал этот парень

7. Третий сосок — такое увидишь не каждый день!

8. Зато можно сэкономить на маникюре

9. С таким цветом волос и глаз никакой стилист не нужен

10. В этих глазах видишь весь мир

11. 1, 2, 3, 4, 5... подождите!

12. Ну этому мужчине точно тяжело не совать нос в чужие дела!

13. Муж этой девушки потратил много времени, считая родимые пятна на ее теле

14. Синдром Ваарденбурга — причина глухоты и изменений в пигментации радужки

15. Этот мужчина хорошо бы вписался в компанию гномов из «Властелина колец»

16. Черное и белое: отличный макияж без использования туши

17. Эти уши просто созданы для того, чтобы слушать: «Я тебя люблю»

Мы очень гордимся героями нашей статьи, ведь они не боятся показывать свои особенности всему миру. Быть уникальным — это не недостаток, а преимущество.

Какой из этих снимков показался вам наиболее необычным? Может, у вас тоже есть какая-то особенность? Расскажите нам в комментариях!