16 с виду безобидных фраз, которые частенько использует каждый из нас. А в них скрывается злоба и агрессия

Злость и раздражение — это совершенно естественные чувства, и их испытывает каждый из нас. Но если с выражением радости и симпатии у людей обычно сложностей не возникает, то демонстрация негативных эмоций у многих вызывает неловкость. Иногда мы, сами того не осознавая, стремимся подавить эти чувства или завуалировать их. Подобное поведение психологи описывают как пассивную агрессию.

Мы в AdMe.ru считаем, что любые эмоции имеют право на существование и честная их демонстрация — залог плодотворного общения. И собрали несколько фраз, которые в беседе с другими людьми лучше не использовать. А если они направлены на вас, ловко их парировать.

«А обедать мы сегодня не будем?»

Вопросы, которые скрывают завуалированный упрек, — это признак скрытой агрессии. Отвечающего волей-неволей вынуждают извиняться и оправдываться, хотя в сложившейся ситуации он, скорее всего, не виноват. Так что вместо признания собственной вины стоит парировать претензии.

«Я же так старалась»

Другой способ вызвать у собеседника чувство вины и неловкости — это преувеличить собственные усилия и показать со всей откровенностью, как действия близкого или знакомого заставляют человека мучиться и страдать. Слезы могут только усилить эффект. Не стоит потакать такому поведению — это только ухудшает ситуацию.

«Маму-то никому не жалко»

Некоторые фразы будто специально строятся так, чтобы вызывать смущение у окружающих. Используя отрицательные местоимения и говоря о других в третьем лице в их же присутствии, человек подспудно демонстрирует осуждение. Лучше высказать свое недовольство прямо — это будет значительно эффективнее.

«Всю ночь спать не буду»

Когда человек возлагает вину за свои переживания и страдания на окружающих, он незаметно манипулирует ими. А близкие люди великолепно знают, на какие точки надавить, чтобы вызвать стыд и смущение. Не стоит оправдываться в подобной ситуации. Следует помнить, что собственные интересы и нужды для человека должны быть на первом месте.

«Со мной и поговорить не о чем?»

Истинные манипуляторы отлично умеют заставить своих собеседников оправдываться. Все действия или слова собеседника они воспринимают в исключительно негативном ключе. Если собеседник молчит, значит, ему неинтересно разговаривать с пассивно-агрессивной личностью. Если говорит слишком много, значит, не желает ее слушать. В подобной ситуации любые оправдания или упреки не помогут. Они лишь подтвердят правильность поведения манипулятора.

«Тебе жалко, что ли?»

Некоторые пытаются управлять поведением других людей с помощью шуточных обвинений. Они произносят их с определенной иронией. Признать за собой нелицеприятные качества, такие как жадность или лень, не хочет никто. Это заставляет совершать действия вопреки собственным желаниям. В подобной ситуации не стоит вступать в споры и пререкания. Лучше спокойно предложить альтернативное решение, которое устроит обе стороны.

«Неужели так сложно?»

Вопросы, которые сразу содержат в себе намек на то, что все возможные оправдания бессмысленны, — сигнал пассивной агрессии. Например, фраза «Есть ли хоть одна причина, по которой ты не убрался в комнате?» изначально предполагает, что таких причин нет. Это заставляет человека испытывать муки совести.

«И кто так делает?»

Пассивно-агрессивная модель поведения многим достается по наследству. Если дети растут с родителями, которые не умеют правильно выражать отрицательные эмоции, то, скорее всего, они и сами столкнутся с этими трудностями. Манипулируя ребенком и заставляя его испытывать чувство вины, взрослые учат его таким же образом контролировать окружающих. Если действия чада нуждаются в коррекции, стоит спокойно сообщить об ошибках, избегая намеков и наводящих вопросов.

«Ты в своем репертуаре»

Другой способ выразить скрытое неодобрение — злая ирония и сарказм. Таким образом собеседник тонко намекает на недостатки человека и обесценивает все его действия. Вроде бы и ничего обидного не сказано, а неприятный посыл очевиден. Что-то решительно не нравится? Нужно об этом прямо сказать. Если это какая-то мелочь, то можно и промолчать, не иронизируя и насмешничая.

«Ты что, шутишь?»

Наводящие вопросы — отличный способ показать всю абсурдность и глупость предложения. Вместо того чтобы привести спокойные и взвешенные аргументы, человек всего парой слов вынуждает собеседника сомневаться в себе и оправдываться. Не стоит позволять ему или ей втягивать себя в такой разговор. Спокойный и сдержанный ответ может прервать поток обвинений.

«Я от тебя другого и не ожидала»

Этой фразой человек демонстрирует недоверие и сомнение в способностях собеседника. Значит, неудача — это не случайное происшествие, а вполне закономерное событие. После этого продолжать разговор не хочется. Дети, которые постоянно слышат подобные слова от родителей, скорее всего, вырастут стеснительными и неуверенными в себе.

«Ясно! Можешь не продолжать»

Когда человека просят не продолжать разговор, становится очевидным, что никакие аргументы или предложения не помогут исправить ситуацию. Казалось бы, эта фраза прекращает спор, но на деле лишь скрывает отрицательные эмоции. Человека одновременно и обвиняют, и запрещают ему оправдываться, что злит и расстраивает. Лучше уж высказать обиду напрямую или успокоиться и произнести что-то нейтральное.

«Ты посмотри на себя!»

Чувство вины и стыда — отличный рычаг воздействия на людей. Уничижительные, но неоднозначные комментарии вызывают в собеседнике чувство неуверенности и заставляют копаться в себе. Вместо того чтобы искать оправдания, лучше ответить на такое замечание с мягким юмором.

«Как скажешь»

Иногда в ответ на какое-то предложение человек дуется и уходит от ответа. При этом он не объясняет четко, что же ему конкретно не понравилось и почему он обиделся. Вроде бы он соглашается, но при этом всем видом показывает, что делает это против своей воли. Если близкие просто забыли о совместных планах, лучше просто о них напомнить или честно заметить, что предполагаемое мероприятие не вызывает воодушевления.

«Закрыли тему»

Часто люди стараются контролировать действия родных и близких. Когда это не получается, они прерывают диалог и отказываются слушать любые аргументы. Таким образом они показывают, что не признают чувства и мысли собеседника, обращаясь с ним как с неразумным ребенком.

«Я не злюсь»

Отказ признавать собственные чувства говорит о том, что у человека сложности с принятием собственных эмоций. Вместо того чтобы заявить: «Я просто в бешенстве», человек это отрицает. Хотя в глубине души просто кипит от ярости. Честное проявление эмоций упростит любой спор и позволит значительно быстрее добиться необходимого результата.