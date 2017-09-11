16 вопросов, которые могут спасти жизнь вашему ребенку

Ребенок остался один дома, а в квартиру пытается проникнуть злоумышленник? Необходимо позвонить родителям, а только после набрать службу спасения 112. Разговор со специалистом может затянуться, а в это время родители смогут позвонить знакомым соседям и предупредить их.

Нельзя брать у незнакомых людей еду, игрушки и другие вещи! Научите ребенка, что он изредка может воспользоваться щедростью соседской бабушки, которая угощает ребят сладостями, но не более.

Если возникла пожароопасная ситуация в доме или квартире в отсутствие родителей, необходимо быстро покинуть помещение и набрать номер 112. Пока пожарная служба будет ехать к месту возгорания, ребенок должен обратиться к соседям. Самостоятельно тушить пожар категорически запрещено!

Если ребенка на улице кто-то чужой просит о помощи, то необходимо ответить отказом. Отвечать нужно четко и быстро, а после уходить. Если человеку действительно нужна помощь, в первую очередь он обратится ко взрослым.

Главное в этой ситуации — сохранять спокойствие, не провоцируя животных на атаку. Нельзя смотреть собакам в глаза, но можно отвлечь их внимание любой вещью: это может быть кепка, зонт или тетрадь. Нужно аккуратно откинуть предмет в сторону, а после постепенно удаляться от стаи, но не поворачиваться к ней спиной.

Научите ребенка, что ходить в гости с малознакомыми людьми запрещено. Даже если чужой человек представился другом семьи. Нельзя ходить в гости не только с малознакомыми взрослыми, но и детьми-ровесниками. Ребенок всегда может отказаться, сославшись на то, что за ним следит один из родителей.

Ребенку необходимо немедленно выйти из квартиры, обратиться к соседям и вызвать пожарных — 104.

Входить в лифт с незнакомцами нельзя. Научите ваше чадо отвечать отказом на предложение зайти в лифт. Вместо этого ребенок может сказать, что подождет родителей, которые вот-вот должны подойти. И напомните ему, что наиболее безопасное передвижение возможно лишь с хорошо знакомыми взрослыми.

Верное решение в этой ситуации — зайти в супермаркет, парикмахерскую или другое людное заведение, а уже оттуда позвонить родителям.

Нельзя открывать дверь чужим людям. Кажется, об этом знают все. Убедитесь, что ребенок верно понял составляющие этого правила. Некоторые твердо уверены, что главная опасность за дверями — это мужчины. Однако следует знать, что опасность могут представлять и милые бабушки, и добрые тети, и даже дети.

Что делать, если кто-то незнакомый схватил ребенка? Самое верное действие — привлечь внимание людей. Можно кричать и драться, а при необходимости нужно взять камень и разбить им ближайшее окно или машину. Возмещение ущерба не так опасно, как последствия встречи со злоумышленниками.

Если ребенок оказался в толпе, научите его сохранять спокойствие. Необходимо постепенно смещаться на край толпы, но не идти против нее. Нельзя приближаться к выступающим предметам, например столбам и решеткам. Если ребенок попал в толпу со знакомым взрослым, тогда следует попросить взрослого взять малыша на плечи.

Если ребенок оказался на улице во время грозы, то первое, что нужно сделать — найти безопасное укрытие. Можно зайти в ближайший магазин или подъезд. Если рядом нет укрытия, можно спрятаться в низкорослом участке леса или парка. Нельзя находиться возле металлоконструкций, водоемов, высоких деревьев и автомобилей. Помните, что самая опасная та молния, за которой мгновенно следует раскат грома.

Нельзя поддаваться на провокации и угрозы злоумышленников. Если ребенок получает угрозы, он должен немедленно обратиться к родителям или к специалистам телефона доверия. Задача каждого родителя — установить с ребенком доверительные отношения без вмешательства в личное пространство.

Ребенок должен знать, что кататься на замерзшей речке категорически запрещено! Для подобных развлечений должны быть отведены специальные места под наблюдением взрослых.