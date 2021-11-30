16 вещей, о которых думает каждая женщина, а мужчинам они и в голову не приходят
Казалось бы, в современном обществе уже не осталось дел и вопросов только для мужчин или только для женщин. Однако в обсуждении на сайте Reddit десятки девушек вспомнили о вещах, которые волнуют их, но остаются неважными или непонятными для их парней.
Женская часть AdMe.ru согласна с большинством этих комментариев.
- Покупка теста на беременность похожа на американские горки. Успеваешь представить, как будешь растить ребенка, как сообщишь новость о беременности своему партнеру, пытаешься решить, что делать, а потом получаешь отрицательный результат. Да я успела переосмыслить всю свою жизнь, оценить наши отношения и то, какими родителями мы будем! А мой парень даже ничего не узнал. © sweadle / Reddit
- Через 2 дня после мытья волос думаю, а нужно ли мне мыть их снова. Не хочу тратить время на мытье шампунем, кондиционером, сушение феном и укладку. Может, подожду еще один день? Воспользуюсь сухим шампунем? Стоп, а когда я мыла волосы в последний раз? Эти мысли посещают меня каждую неделю. © operationfood / Reddit
- Думаю о том, насколько безопасным будет пойти в то или иное место в одиночестве. © Unknown author / Reddit
- Приходится учитывать «красные» дни календаря при планировании различных мероприятий, в том числе своей свадьбы. © marrbl / Reddit
- Как много времени занимает уход за телом! Женщины тратят время на борьбу с огрубевшей кожей, избавление от лишних волос, уход за волосами, кожей, на маникюр, макияж. В то же время некоторые мужчины считают, что женские тела от природы мягкие, гладкие и красивые. © Unknown author / Reddit
- Я думала, что после 15 лет совместной жизни муж знает, что я избавляюсь от волос не только на ногах и под мышками. Но недавно он увидел, как я наклонилась, чтобы побрить большой палец на ноге. И сразу же вскрикнул: «У вас бывают волосы на пальцах?» © charliesusie / Reddit
- Даже когда у меня нет парня, все равно волнуюсь, что могу забеременеть. © BenWyatt101 / Reddit
- Приходится общаться с людьми, которые обесценивают мои эмоции словами: «Да у тебя просто ПМС». © string_bean_thing / Reddit
- Как-то я поехала на отдых с парнем. Не брала бритву, потому что ее все равно конфисковали бы в аэропорту. На следующий день он заметил, что мои подмышки не такие гладкие, как всегда. Парень был потрясен, ему казалось, что наши тела идеальны без малейших усилий, размышлений и подготовки. © ParapsychologicalEgo / Reddit
- В моей сумочке есть все: зарядное устройство для телефона, таблетки, набор для шитья, тампоны, ручка, марки, гигиеническая помада... Чувствую себя какой-то Мэри Поппинс, как, наверное, и все женщины. © IAmBaconsaur / Reddit
- Мой муж говорит, что его мозг взрывается от того, что, когда я мою посуду, также могу помыть столешницу и обеденный стол. © BryClayGrady / Reddit
- Женщины паникуют, когда чихают во время менструации. © max_and_friends / Reddit
- Когда обнимаю кого-то, слежу, чтобы мой макияж не запачкал его одежду. © jellyd03 / Reddit
- Я много раз надевала черные колготки вместо колготок телесного цвета, чтобы мне не пришлось брить ноги. © recyclops__ / Reddit
- Странно, но я радуюсь, если какая-нибудь девушка в общественном туалете спросит, нет ли у меня тампона. Да, подружка, есть! Я готовилась к этому моменту! Держи. Может, дать еще и обезболивающее? © asunshinefix / Reddit
- Сомневаюсь, что мой муж гуглил информацию о том, вернутся ли его соски к прежнему цвету после рождения двух детей. © grlonfire93 / Reddit
Какие еще женские размышления могут стать открытием для мужчин?
Фото на превью charliesusie / Reddit
Поделиться этой статьёй