16 вещей, которые современным родителям давным-давно пора выкинуть из головы и забыть

Принято считать, что только от родителей зависит, вырастет ли их чадо воспитанным, хорошим и успешным человеком. Это накладывает на мам и пап огромную ответственность, а их поведение часто критикуется. Современное общество требует от мужчин и женщин соответствия высоким идеалам безупречных воспитателей.

Мы в AdMe.ru считаем, что один из залогов счастливого детства — довольные и спокойные родители. И составили небольшой список вещей, о которых современным папам и мамам пора бы уже позабыть.

Страдать из-за неприбранной квартиры

Когда в доме появляется маленький ребенок, уборка кажется одним из самых важных дел. Ведь малыши ползают и буквально тянут в рот все, что им попадается на пути. Однако не стоит добиваться в доме полной стерильности. Иммунная система детей значительно крепче, чем кажется взрослым. Иногда мамам и папам стоит дать себе передышку и просто отдохнуть. Нет ничего страшного в том, что дома будет небольшой беспорядок. Спокойствие родителей играет более важную роль, чем чистота.

Стараться выглядеть идеально

Новоиспеченные мамы часто испытывают давление со стороны окружающих и по поводу собственной внешности. Не только дом и малыш должны выглядеть идеально, но и мама блистать ухоженностью и хорошей фигурой. На деле в первые месяцы у некоторых мам даже не хватает времени, чтобы принять душ. Тут можно воспользоваться несколькими хитростями. Либо взять чадо с собой в ванную комнату, либо дождаться, пока малыш уснет, и урвать 10 минут на банные процедуры.

Все время сидеть дома

Вопрос, когда малыша можно брать с собой в общественные места, должен решать педиатр, а не окружающие незнакомцы. Если чадо привито и у него нет никаких проблем со здоровьем, то вполне можно выбираться в люди и спустя несколько месяцев после рождения. Здесь все упирается в рекомендации специалистов и желания родителей. Советы родственников, друзей и заботливых незнакомцев при этом учитывать совсем не обязательно.

Стыдиться того, что ребенок плачет и капризничает

Дети любого возраста порой ведут себя на публике не слишком спокойно. Плач и крик обычно выражают негативные эмоции. Но это еще не значит, что их нельзя проявлять на публике. Фраза «Не плачь!» говорит ребенку, что он все время должен быть счастлив или хотя бы демонстрировать видимость этого чувства. Родителям не стоит испытывать чувство стыда, если их чадо ведет себя не совсем правильно. Дети тоже люди и имеют право устать, расстроиться или разозлиться.

Стесняться играть с детьми

Дети часто копируют поведение своих родителей. Это касается в том числе и умения веселиться. Поэтому совместные игры и глупые забавы играют в воспитании не меньшую роль, чем обучение и серьезные беседы.

Ломать голову над необходимостью раннего образования

Ни родители, ни специалисты так и не пришли пока к единому мнению, должно ли быть детское дошкольное образование обязательным. Высказываются аргументы как в защиту, так и против подобных программ. С одной стороны, раннее обучение может помочь ребенку в школе. С другой, активные занятия лишают его детства. Так что каждый родитель может выбирать для себя, какая позиция ему ближе.

Все время сравнивать себя с идеальной мамой

Стремление соответствовать образу идеальной матери — вещь довольно опасная. По мнению психологов, оно зачастую приводит к нервным срывам и родительскому выгоранию. Нет ничего страшного в том, что женщина не все успевает сделать. А также в том, что любая мелочь может довести ее до слез. Главное — постараться найти время и позаботиться о себе.

Делать все, чтобы не избаловать малыша

Маленьких детей просто невозможно испортить. Малыши примерно до 9 месяцев еще не умеют манипулировать взрослыми, а потому плачут или кричат, когда их что-то беспокоит. Даже если носить чадо целый день на руках, избаловать его невозможно. Более того, частый телесный контакт с родителями формирует у ребенка чувство защищенности.

Извиняться за поведение своего ребенка перед посторонними

Для большинства взрослых мелкие придирки окружающих — это неприятная, но довольно безобидная норма жизни. А вот для детей это может стать настоящим испытанием. Поэтому малышей надо научить спокойно и без стыда переносить критику. Один из вариантов — это показать правильную реакцию. Если замечание было сделано обоснованно, не стоит расстраиваться и смущаться. Лучше спокойно и сдержанно объяснить, что все будет исправлено.

Доводить и себя и ребенка до слез запретами

Хотя ученые расходятся во мнении о том, сколько времени ребенок может проводить перед телевизором каждый день, они единодушны в том, что это не самое лучшее занятие для малышей. И детей стоит ограничивать в подобных вещах. Но если мама действительно замучилась и устала, то лучше включить чаду любимые мультики на полчаса, а не доводить себя и ребенка до истерики.

Не оставлять никакого личного времени для себя

Каждому родителю требуется отдых и немного времени, которое он проведет с пользой именно для себя. Если не устраивать подобные передышки, это может плохо закончиться и для детей, и для взрослых. Поэтому, если мама или папа решили посвятить себе пару часов, то малыша предпочтительно оставить с няней или родственниками.

Тратить много времени на готовку через силу

Современным родителям часто бывает сложно выкроить несколько лишних часов на приготовление всевозможных вкусностей. Сытный и аппетитный обед уже кажется достижением. Если стоит выбор — приготовить малышам тортик / пирожки или сходить с ними погулять / поиграть, — лучше предпочесть последнее.

Стесняться попросить о помощи

Различные стереотипы закладываются именно в детстве. В том числе гендерные. Избавиться от утомительной роли заботливой хозяюшки во взрослом возрасте довольно сложно. Поэтому не стоит транслировать подобные модели поведения детям. Если у родителей не хватает времени на уборку или готовку, всегда можно вызвать профессионалов или попросить о помощи у родственников. А освободившиеся часы провести с малышом или поспать.

Перебарщивать с заботой

Родительская забота — вещь вполне естественная и необходимая. Но когда она переходит в потребность контролировать каждый шаг ребенка, оберегать его от всех ошибок и опасностей, это может принести больше вреда, чем пользы. Дети в таких семьях вырастают более нервными и менее приспособленными ко всяческим жизненным невзгодам.

Насильно кормить ребенка

Малыши могут быть редкими привередами в плане еды. При этом кормить их насильно или отвлекая различными игрушками не стоит. От такой методики больше вреда, чем пользы. Если чадо отказывается что-то есть, можно предложить ему другое блюдо или подать нелюбимую еду в новом, необычном виде. И не надо внимательно отслеживать точное количество поглощенной пищи.

Не позволять отдыхать ни себе, ни чаду

Иногда школу можно и прогулять. Конечно, не стоит делать из этого привычку и устраивать детям выходной по первому их требованию. Но если нагрузка в школе действительно большая и ребенок выглядит вымотавшимся, можно устроить ему небольшой перерыв раз в четверть.