16 советов, которые помогут родителям быстро и без скандалов приучить детей к порядку

Каждый родитель сталкивается с такими проблемами, как упорное нежелание ребенка убирать за собой игрушки, есть овощи и вовремя ложиться спать. Попытки уговорить или заставить ребенка поддерживать порядок и соблюдать режим дня порой заканчиваются криком и слезами, так что и родители, и дети чувствуют себя не лучшим образом.

Но большинства неприятностей можно избежать, если прибегнуть к помощи реверсивной психологии (психологии от обратного). Например, запретить малышу есть «противную» кашу вместо того, чтобы ему ее навязывать. Как известно, запретный плод сладок, а потому вероятно, что непривлекательная, в отличие от сладостей и чипсов, еда вскоре станет одной из самых любимых у маленького упрямца.

Именно о таких методах рассказали недавно пользователи популярного ресурса Reddit, которые либо сами с успехом применяют их в воспитании своих детей, либо помнят, как это делали их собственные мамы и папы.