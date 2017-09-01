16 откровенных иллюстраций о жизни девушек с большой грудью

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Вместе с пышной грудью девушкам достаются огорчительные бонусы. Вступительный абзац вы, наверное, пропустите — из-за «виновниц» обсуждения. Ну и ладно. AdMe.ru незамедлительно раскрывает тему... бонусов.

1. Покупка одежды — квест

2. Онлайн-шопинг — недоступное благо

3. Производители белья устроили «Голые игры»

4. Меняются критерии «хорошести» бюстгальтера

5. Обычно лямки бюстгальтеров бывают 2 видов

6. Иногда грудь живет своей жизнью

7. Большая грудь саботирует занятия спортом

8. Особенно пробежки

9. Лежать в позе «на животе» — не то же самое, что «лежать на животе»

10. А так выглядит матрас мечты

11. Купальники — это отдельная история

12. Многие проблемы со стороны незаметны

13. Гравитация пытается одержать верх

14. Фигура кажется массивнее, чем на самом деле

15. Огорчают двойные стандарты

16. Зато можно не заморачиваться с макияжем и нарядами: вы всегда эффектны

А еще в борьбе с дискомфортом появляются гениальные идеи

Да-да, это полотенце-гамак для бюста. Его можно носить как домашний топ. Ответ «парниковому эффекту» в области груди. Теперь мы видели все.