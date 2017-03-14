16 разведенных пар рассказали, что могло спасти их брак

Почти каждая сложная ситуация в нашей жизни — это не только неприятность, но и возможность вынести полезный урок. Именно поэтому у человека, пережившего расставание, всегда есть чему поучиться.

AdMe.ru собрал советы от разведенных людей о том, как себя надо или не надо вести, для того чтобы сохранить отношения. Читайте и не наступайте на те грабли, которые можно обойти.

Фото на превью allocine
По материалам Gerald Rogers, huffingtonpost, redbookmag, inspiremorer

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  • 14 марта 2017
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