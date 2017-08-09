16 психологических тестов, после которых вы узнаете о себе всё

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Проходить тесты — любимое времяпрепровождение многих людей. Узнаем ли мы о себе что-то новое или убеждаемся в давно знакомых вещах — это не важно. Главное, мы заново знакомимся сами с собой, получаем колоссальное удовольствие от процесса и, конечно же, наслаждаемся результатом.

AdMe.ru разделяет эту любовь и поэтому собрал все самые авторитетные психологические тесты в одном месте.

Темперамент

Что расскажет: Кто вы по темпераменту: сангвиник, флегматик, меланхолик, холерик, а также определит вашу эмоциональную устойчивость.

Как проходить: Максимально правдиво отвечайте на вопросы, стараясь не задумываться над ответом.

Что расскажет: Имеются ли у вас какие-нибудь особенности поведения или предрасположенность к заболеваниям.

Как проходить: На каждом этапе теста будет предложено 8 портретов людей, вам необходимо будет выбрать сначала две самые понравившиеся фотографии (по убыванию), а потом две самые отталкивающие фотографии (тоже по убыванию).

Что расскажет: Какие у вас ведущие черты характера, покажет степень самосознания и уровень самооценки.

Как проходить: Отвечать надо быстро, не задумываясь, тут нет «плохих» или «хороших» ответов.

Тип личности

Что расскажет: Какими особенностями поведения в группе, семье и личных отношениях вы обладаете.

Как проходить: Необходимо определить, насколько приведенное утверждение вам подходит по 4-балльной шкале.

Что расскажет: Какие черты доминируют в вашем характере. Выявит также второстепенные качества, которые участвуют в его формировании.

Как проходить: Отвечая на вопросы, не думайте о конкретном моменте или настроении, берите за основу ваше стандартное поведение.

Что расскажет: Какие особенности характера, склонности и интересы вам свойственны.

Как проходить: Отвечать стоит быстро, правдиво и максимально точно.

Профориентация

Что расскажет: С какими профессиями перекликаются ваши склонности и способности.

Как проходить: Из двух предложенных вариантов необходимо будет выбрать один наиболее желательный или наименее противный.

Что расскажет: Какие направления деятельности соотносятся с вашим типом личности.

Как проходить: Вам будет предложено три варианта ответа: «Согласен», «Не согласен» и «Трудно сказать». Выбирать нужно, основываясь на своих ощущениях.

Что расскажет: Какие основные мотивационные рычаги движут вашими действиями и решениями.

Как проходить: Отвечая на вопросы, вы подтверждаете либо опровергаете ваше поведение в данных ситуациях. Давайте ответ честно и быстро.

IQ

Что расскажет: Какой у вас уровень IQ.

Как проходить: В предложенных игровых ситуациях нужно будет сделать выбор, исходя из своих предположений, вычислений и идей.

Что расскажет: Какие у вас способности к обобщению и анализу, скорость восприятия материала, точность его оценки и гибкость мышления.

Как проходить: Старайтесь не задерживаться над одним заданием долго, лучше переходите к следующему. Тут важна скорость принятия решения и поверхностная оценка ситуации.

Что расскажет: На каком уровне развития находятся ваши вербальные и невербальные составляющие интеллекта.

Как проходить: На весь тест дается 15 минут, задания по ходу решения будут усложняться. Важно постараться выполнить их все.

Восприятие

Что расскажет: Какой канал восприятия вы используете для контакта с внешним миром.

Как проходить: В тесте необходимо будет выбрать один, верный для вас вариант из предложенных.

Здоровье

Что расскажет: Находитесь ли вы в стрессе, есть ли у вас чувство апатии и подавленности.

Как проходить: В тесте необходимо выбрать один из четырех вариантов, наиболее близкий к вашему нынешнему состоянию.

Что расскажет: На каком уровне эмоционального выгорания вы находитесь.

Как проходить: Нужно ответить на предложенные вопросы однозначно: «да» или «нет».



Что расскажет: Насколько вы предрасположены к дауншифтингу.