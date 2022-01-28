16 правдивых комиксов о женских буднях, которые так и подбивают сказать: «Не в бровь, а в глаз»

Несомненно, все женщины — уникальные личности со своим набором качеств, привычек и черт характера. Но это вовсе не мешает нам переживать похожий опыт. Неудачные покупки в интернете, причудливые комплименты мужчин, на которые не знаешь, как реагировать, маленькие радости и горести жизни в современном мире. Все эти ситуации емко и остроумно иллюстрирует Алена Халимончук, известная под ником Аниматор-прокрастинатор.

Мы в AdMe.ru обожаем комиксы, сюжеты и герои которых позволяют взглянуть на себя со стороны. Поэтому подготовили новую порцию работ Алены о житейских приключениях ее нарисованного альтер эго.

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