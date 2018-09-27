16 отцов, которым положена медаль за обладание молниеносной реакцией

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Маленькие дети в силу своей неуклюжести постоянно попадают в какие-то передряги. Особенно когда родители берут их с собой на отдых или какие-то мероприятия. И только благодаря невероятно быстрой реакции отцов каждое захватывающее дух происшествие заканчивается хеппи-эндом. Именно такие папы и представлены в нашей статье.

AdMe.ru покажет 16 отцов с такой быстрой реакцией, что ее не раздумывая можно записывать в сверхспособности. А в качестве бонуса мы докажем, что отцы обладают еще отменной смекалкой.

Американец Шон Каннингем стал звездой интернета после того, как спас своего 8-летнего сына от удара бейсбольной биты

Just want to RT this awesome photo by @Hornerfoto1 of dude saving kid from facial surgery during Sat #Pirates game pic.twitter.com/hD35aZTVQU — Rob Biertempfel (@RobBiertempfel) March 6, 2016

Реакция отца спасла дочь от падения с моста

Поймал мяч, не прекращая кормить ребенка

Отец, который не паникует и трезво оценивает ситуацию

Этого отца тоже можно смело записывать в герои

Еще бы мгновение, и слез не миновать

У этого отца реакция как у Ван Дамма

Решение пришло моментально

Ничто не предвещало беды, но ее удалось избежать. Конечно же, благодаря отцу

Упаковка туалетной бумаги хоть и не тяжелая, но слезы бы вызвала

Еще одно доказательство того, что на бейсбольном матче постоянно нужно быть начеку

«С днем рождения, пап!»

Еле успел

Скатилась прямиком в теплые заботливые руки отца

Вот тут уж действительно реакция отца спасла жизнь

Отцы бдительны даже во сне

Бонус: все гениальное — просто