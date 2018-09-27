16 отцов, которым положена медаль за обладание молниеносной реакцией
Маленькие дети в силу своей неуклюжести постоянно попадают в какие-то передряги. Особенно когда родители берут их с собой на отдых или какие-то мероприятия. И только благодаря невероятно быстрой реакции отцов каждое захватывающее дух происшествие заканчивается хеппи-эндом. Именно такие папы и представлены в нашей статье.
AdMe.ru покажет 16 отцов с такой быстрой реакцией, что ее не раздумывая можно записывать в сверхспособности. А в качестве бонуса мы докажем, что отцы обладают еще отменной смекалкой.
Американец Шон Каннингем стал звездой интернета после того, как спас своего 8-летнего сына от удара бейсбольной биты
Реакция отца спасла дочь от падения с моста
Поймал мяч, не прекращая кормить ребенка
Отец, который не паникует и трезво оценивает ситуацию
Этого отца тоже можно смело записывать в герои
Еще бы мгновение, и слез не миновать
У этого отца реакция как у Ван Дамма
Решение пришло моментально
Ничто не предвещало беды, но ее удалось избежать. Конечно же, благодаря отцу
Упаковка туалетной бумаги хоть и не тяжелая, но слезы бы вызвала
Еще одно доказательство того, что на бейсбольном матче постоянно нужно быть начеку
«С днем рождения, пап!»
Еле успел
Скатилась прямиком в теплые заботливые руки отца
Вот тут уж действительно реакция отца спасла жизнь
Отцы бдительны даже во сне
Бонус: все гениальное — просто
Фото на превью Rob Biertempfel / twitter