16 пустяков, которые расскажут о человеке гораздо больше, чем он думает

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Чтобы определить главные черты характера человека, совсем не обязательно иметь степень по психологии или знать, кто он по гороскопу. Достаточно обратить внимание на его повседневные действия. Даже способ носки дамской сумочки может о многом рассказать.

Мы в AdMe.ru разобрались, какие черты характера выдают повседневные привычки людей.

1. Не любят читать книги

Если вы читаете очень редко и быстро устаете от книги, это говорит о высокой степени добросовестности. Психологи считают, что гиперответственные люди (какими вы и являетесь) внутренне не могут себе позволить развлекаться, ведь их ждет так много по-настоящему важных дел. Даже чтение кажется им роскошью, которую они не могут себе позволить. Развлекаясь, добросовестные обычно испытывают чувство вины и постоянно отвлекаются от предмета увеселения, раздумывая над совершением новых ответственных поступков.

2. Часто ходят голышом

Бродить голышом по собственному дому предпочитают люди, у которых крайне широкие взгляды на окружающий мир. Они постоянно хотят пробовать нечто новое, любят заводить знакомства (полезные и бесполезные — просто для настроения) и не чужды различным экспериментам. С самооценкой у них тоже все более чем в порядке.

3. Оставляют грязную посуду на утро

Люди, которые оставляют в раковине гору посуды и со спокойной душой ложатся спать, не привыкли оперативно решать свои проблемы. Их девиз — «авось само рассосется». Такое кредо применимо даже к отсрочке тех дел, которые могут повлиять на карьеру или личную жизнь. Впрочем, пункт совершенно не актуален для тех, кто работает допоздна и просто не в состоянии заниматься домашними делами после трудового дня.

4. Не выходят на улицу без наручных часов

Любители наручных часов обожают контролировать окружающее пространство и чувствуют себя буквально голыми, если на руке нет привычного им предмета. На самом деле это качество положительно характеризует их, поскольку кроме контроля им свойственны гиперответственность и добросовестность. А это сильно роднит их с теми, кто не читает книги.

5. Делают татуировки

Любители татуировок, по мнению психологов, обладают тремя качествами. Во-первых, почти всегда это активные экстраверты, которые очень дружелюбны и не в меру болтливы. Во-вторых, они открыты миру: жизнь с приключениями для них предпочтительнее бытия офисного сотрудника. А в-третьих, что очевидно, обладатели татуировок уникальны, а это здорово повышает их самооценку.

6. Не могут жить без телефона

Специалисты выяснили, что склонность к зависимости от электронных устройств имеют эмоционально нестабильные люди. Также в зоне риска экстраверты, а вот личностям с социопатическими расстройствами вряд ли что-то угрожает. Под правило не подпадают люди, которые пережили личную трагедию. Для них телефон может стать отличным успокоительным.

7. Постоянно что-то грызут

Это один из признаков нервозности, характерной для перфекционистов. Чаще всего в ход идут карандаши, ручки и собственные ногти. Происходит в момент необычайной скуки. Психологи объясняют это тем, что перфекционисты лучше себя чувствуют, когда чем-то заняты, а поэтому и пытаются вот таким незатейливым образом восполнить бездействие.

8. Кривляются, чтобы сделать селфи

Люди, которые фотографируют себя с нижнего ракурса, как правило, очень позитивны и доброжелательны. Гиперответственные и серьезные фотографируются так, чтобы люди не поняли, где именно они находятся. А страсть к «утиным» губам говорит о психологических проблемах: возможно, это нервное перенапряжение, тик или нечто более зловещее.

9. Сквернословят по поводу и без

Специалисты выяснили, что без причины ругаются те люди, которые имеют широкие взгляды на мир. Им не чужда страсть к экспериментам и желание пробовать нечто новое, а вот усидеть на месте у таких товарищей вряд ли получится.

10. Чертят или рисуют во время телефонных разговоров

Оказывается, во время телефонного разговора на листочках рисуют эгоисты, которым нет никакого дела до собеседника. Эти люди сосредоточены на себе любимых и ставят собственные желания выше нужд остальных людей. При этом любители порисовать отличаются повышенной сентиментальностью и романтичностью, а потому эгоизм им с легкостью прощают.

11. Громко смеются в общественных местах

Тот, кто очень громко смеется, находясь в общественном месте, любит привлекать к себе внимание, даже если сам в этом не признается. Психологи отмечают, что такое поведение свойственно тем, кто не может поразить окружающих ничем иным: головокружительной карьерой, талантом или, на худой конец, дорогими вещами. Впрочем, под это определение не подпадают люди, которые всегда и везде смеются так, что стекла вот-вот лопнут.

12. Едят на ходу

Привычка есть быстро и на ходу говорит о мобильности человека. Он, скорее всего, амбициозен, открыт новому и ориентирован на достижение цели. Также психологи считают, что эти люди часто бывают нетерпеливыми и хотят получить все и сразу, а не получая, впадают в настоящее уныние.

13. Троллят людей в интернете

Здесь выводы неутешительны. Троллинг как в интернете, так и в жизни говорит о наличии у человека какой-либо черты из «темной триады» (нарциссизм, макиавеллизм — пренебрежение нормами морали — и психопатия). Проявляется в неоправданной агрессии и предрасположенности к насилию, обычно по отношению к людям, которые не в состоянии дать сдачи, или животным. Также считается, что они при беседе склонны поддерживать длительный зрительный контакт.

14. Не любят заправлять постель

Такая привычка свойственна неорганизованным личностям, которые явно находятся в родственных отношениях с теми, кто не моет посуду по вечерам. Эти ребята ждут великих свершений, хотя сами не готовы что-либо делать для исполнения заветной мечты. И поскольку впереди лишь безоблачное будущее, на малоприятные мелочи настоящего они внимания не обращают. А надо бы.

15. Ведут личный дневник

Ведущие дневники (если это не подростки), как правило, замкнуты и мнительны. Этим людям трудно поддерживать контакты с миром и находить общий язык даже с собственными родственниками. Описание справедливо для тех, кто ведет записи несколько лет. Если же вы предпочитаете электронную версию дневника и публикуете ее, например в ЖЖ, то к вам этот пункт не относится.

16. Как женщины носят сумку

Девушки, которые предпочитают носить сумку на согнутой руке, как правило, слегка манерны, требовательны к окружающим и имеют или хотят иметь высокий социальный статус.

Если женщина носит сумочку в вытянутой руке, она, скорее всего, отлично расставляет приоритеты и считает главным в жизни всего одну вещь — собственный комфорт.

Носят сумку позади себя, например наплечную, уравновешенные, невозмутимые личности.

Сумка в руках говорит о настойчивости ее обладательницы, хорошей организованности и рациональности.

Дамы, предпочитающие спортивные сумки, отличаются независимым характером, любят заботиться о себе и окружающих людях.