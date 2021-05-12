16 иллюстраций, которые лучше любого психолога обличают обиженного на родителей человека

Почему мы готовы до седых волос гладить по шерстке своего внутреннего котика по имени Обижулькин? Все потому, что так проще. Действительно, зачем менять себя, свои привычки, если можно переложить вину на другого, на самого удобного человека — на родителя. И пусть вам уже немного за 30, но в голове все так же крутятся навязанные извне стереотипы, оправдания самого себя в своих же глазах за неудачи, которые только тянут вниз. И первым шагом на пути к освобождению от этих оков является признание проблемы, а затем постепенная работа над собой, которая впоследствии позволит навсегда вычеркнуть из своей жизни фразу «Все мои проблемы родом из детства».

Мы в AdMe.ru считаем, что каждому зрелому взрослому человеку жизненно необходимо распрощаться с подобными установками, чтобы уже взять наконец шефство над судьбой в свои руки.

Прежде чем лишать ребенка чего-либо, вспомните себя в таком же возрасте и свои чувства

Навязанные родителями ценности иногда стоит пересматривать

Научиться себя ценить возможно и в зрелом возрасте. Главное — признать, что есть проблема

Овладеть новым языком никогда не поздно, стоит только поставить цель

Бороться с вредными привычками гораздо сложнее, нежели скинуть на кого-то вину за них

Навязывание своих установок другому человеку точно не лучший вариант, если вы не хотите с ним испортить отношения

Никогда не поздно повернуть руль своей жизни в другую сторону

Еще ни одно запугивание не возымело положительного эффекта, а только вызвало нервный тик и будущие сеансы у психолога

Не стоит проецировать ошибки своих родителей на воспитание собственных детей

Учиться никогда не поздно, как и поменять профессию

Жалеть о чем-то, чему уже не суждено сбыться, — пустая трата времени. Лучше займитесь настоящим и будущим

Когда-то сказанная родителями глупость не оправдывает сегодняшнего бездействия

Детей нужно воспитывать так, чтобы потом не было мучительно стыдно за сказанные несуразицы

«Повторение — мать учения» только в том случае, когда вы не делаете то, чего не хотели бы для себя

Новое платье никогда не заполнит пустоту внутри и не «накормит» ту девочку из прошлого, которая донашивала вещи за сестрой

Обрекать себя на навязанное одиночество точно не стоит, если вы подсознательно того не желаете