16 хитростей, которые помогут подготовиться к учебному году детям и родителям

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Учебный год — испытание не только для школьников, но и для их родителей. AdMe.ru решил узнать, возможно ли облегчить этот период, и собрал несколько полезных хаков, начать пользоваться которыми вы можете уже сегодня. В конце мы расскажем, как сделать процесс обучения максимально сладким.

1. Организуйте домашнее учебное пространство

После приобретения необходимой канцелярии важно разместить ее так, чтобы не было бардака и чтобы все предметы были у ребенка на виду. Здесь подробно описано, как при помощи перфорированной доски за пару часов можно создать канцелярское панно.

2. Пометьте тетради

Чтобы нужную тетрадь можно было запросто отыскать, даже когда не видно ее обложку (например, в портфеле или на полке), можно пометить корешки цветным скотчем. Для большего удобства в эти же цвета можно покрасить верхние блоки листов.

3. Отведите место для сбора обедов

Если ваши дети берут еду в школу из дома, сбор ланч-боксов может отнять у родителей много времени и сил. Здесь предлагают сделать корзину, где можно удобно разместить продукты, которые останется просто сложить в контейнер.

4. Документы для родителей должны храниться в одном месте

Часто дети вспоминают о заданиях для родителей в самый неподходящий момент. Чтобы просьба подписать бумаги или заполнить анкету не застигла вас врасплох, отведите для таких документов отдельные лотки. Объясните детям, что все бумаги, требующие родительского внимания, нужно складывать сразу туда.

5. Заранее приготовьте комплекты одежды

Чтобы избежать утреннего поиска одежды и последующей ее глажки, можно заранее приготовить комплекты вещей на несколько дней. Здесь предлагают для этого отвести несколько крючков в шкафу.

6. Освойте форму

Если вы собираетесь отправить ребенка в школу в первый раз, заранее проверьте школьную форму. Убедитесь, что малыш способен справиться со всеми застежками на ней. Это умение пригодится ему не только во время утренних сборов, но и в случае занятий физкультурой.

7. Сфотографируйте комплекты вещей для секций, чтобы приучить малышей к самостоятельности

Чтобы максимально облегчить сборы в различные секции, заранее сфотографируйте вещи, необходимые для занятий. При помощи таких иллюстраций ребенок сможет самостоятельно без лишнего стресса собраться.

8. Приобретите будильник, который сделает подъем веселым

Чтобы утренний подъем не был причиной плохого настроения, можно заранее приобрести для ребенка личный веселый будильник. Например, тот, что будет убегать от хозяина при попытке выключения.

9. Подготовьте список задач для каждого дня

В течение учебной недели ребенку часто приходится совершать одни и те же манипуляции. Чтобы ничего не ускользнуло из вида, можно создать такой «вечный» планер, об изготовлении которого рассказано на этом сайте.

10. Подготовьте милый стимул для чтения нудных текстов

Иногда детям задают прочтение текстов, над которыми мог бы уснуть даже взрослый. Чтобы стимулировать ребенка дочитать параграф до конца, разложите на книге конфетки, съесть которые можно, дойдя до определенной части страницы.

11. Составьте отрепетированный перечень утренних процедур

Чтобы родителям не приходилось играть роль надзирателя, тщательно контролируя весь процесс сборов в школу, можно его заранее отрепетировать и сфотографировать. Во время учебного года помогать ребенку собраться будут фотоподсказки, а не родители.

12. Организуйте пространство в ванной

Сонный ребенок может подолгу пропадать в ванной комнате, отыскивая свою зубную щетку или выбирая, каким полотенцем вытереть лицо. Но если распределить предметы поэтапно, умывание пройдет куда быстрее.

13. Сделайте мобильную «станцию» для домашней работы

Этот хак актуален для семей, живущих в маленьких квартирах, где нет отдельного пространства для выполнения домашней работы. Чтобы ручки и тетради не были разбросаны по обеденному столу, можно отвести для них вот такой передвижной столик.

14. Не забудьте про мусорную корзину

Чтобы обрезки бумаги и карандашные очистки, обычно усыпающие стол, не выводили из себя детей и родителей, не забудьте поставить рядом мусорную корзину.

15. Создайте место для уединения

Чтобы ребенок мог отдохнуть от школьной суеты и домашней нагрузки, организуйте для него уголок, в котором его ничего не будет отвлекать. Кстати, в таких уютных шалашах и домиках детям будет приятно читать.

16. Сделайте отметки на вещах

Чтобы школьная жизнь не была для ребенка омрачена потерей личных вещей, пометьте предметы, которые он может потерять или перепутать с вещами других учеников. Сделать это можно, например, при помощи милых наклеек.

Бонус: Как сделать школьную жизнь слаще

Можно превратить детские восковые мелки в настоящее произведение кондитерского искусства. Для этого потребуется растопить воск карандашей и залить их в силиконовые формочки.

Таким образом можно сделать рисующие конфеты, пирожные, пончики, шоколадки и даже мороженки.