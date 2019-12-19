16 детских фраз, от которых взрослые залились краской, не зная, куда глаза девать
Маленькие детки в силу своей непосредственности еще не понимают всех тонкостей поведения во взрослом мире. И никогда не станут молчать, если им что-то непонятно или они испытывают хоть малейшее любопытство. Поэтому своими невинными фразами малыши частенько вгоняют родителей в краску.
Читатели AdMe.ru вспомнили истории, когда от сказанных их чадами слов им хотелось провалиться сквозь землю.
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А вам приходилось краснеть из-за невинных детских фраз, сказанных в людном месте? Расскажите нам об этих случаях.
Фото на превью Таня Любина / facebook