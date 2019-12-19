16 детских фраз, от которых взрослые залились краской, не зная, куда глаза девать

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Маленькие детки в силу своей непосредственности еще не понимают всех тонкостей поведения во взрослом мире. И никогда не станут молчать, если им что-то непонятно или они испытывают хоть малейшее любопытство. Поэтому своими невинными фразами малыши частенько вгоняют родителей в краску.