15 жизненных ситуаций, которые раньше были обычным делом, а теперь даже в голове не укладываются

Много лет наши родители, бабушки и дедушки жили по правилам, которые считались разумными и естественными. «Выйди замуж в 20 лет», «это не мужское дело», «все мальчишки драчуны» — сколько раз мы слышали все это? Однако жизнь идет, времена меняются и теперь ко многим вещам мы относимся немного по-другому.

Мы в AdMe.ru однажды задумались, как много всего изменилось за последние 20–30 лет. И решили наглядно показать, как было раньше и как стало сейчас. Оказалось, что наши привычки и ценности сильно поменялись и то, что казалось нормальным тогда, сейчас выглядит как минимум странно.

Замуж скоро?

Когда внуков увидим?

За вторым когда?

Сколько ты зарабатываешь?

Татуировка

Что так дорого?

Тебе что, делать больше нечего?

Ты что, самый умный?

Ты же парень / девушка, зачем тебе это?

На разведенке никто не женится

Лучше сразу отстреляться

Все мальчишки драчуны, а девочки послушные

Всю жизнь на одном месте проработала

Начальником должен быть мужчина

Работу нужно работать, а не любить