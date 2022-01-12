15 комиксов, наглядно демонстрирующих, что папа — это вам не мама

У мамы и папы, как ни крути, различается подход к воспитанию. Они могут играть с детьми в разные игры, по-разному реагировать на неприятности в школе, и даже купать младенца каждый из них будет по-своему. Иногда родители могут не соглашаться друг с другом, но одно ясно точно: и мама, и папа одинаково сильно любят своего ребенка. И не страшно, что эта любовь проявляется неодинаково.

Мы в AdMe.ru создали жизненные иллюстрации-сравнения, показывающие, каково это — быть папой и мамой.

Мама проследит, чтобы вода была идеальной температуры, а с папой можно устроить в ванне морской бой

Мама не уснет допоздна, стараясь, чтобы дочка была самой красивой Снежинкой на празднике. Ну а папа будет импровизировать

На день рождения мама наймет аниматоров, украсит кафе и пригласит всех друзей. Зато папа готов сам нарядиться принцессой, если что-то пойдет не так

Мама учит быть мудрым и терпеливым, а папа — сильным и бесстрашным

Подход к мотивации ребенка у мамы и папы тоже разный. Главное, чтобы сработало

Папа поддержит даже самые безумные идеи. Но проследит, чтобы все было безопасно

И маме, и папе хочется привить детям любовь к прекрасному. Но понятия о прекрасном у них иногда немного расходятся

У мамы всегда есть ответы на самые каверзные вопросы. Впрочем, у папы тоже, пусть и своеобразные

И папа, и мама одинаково любят рассказывать о собственном детстве

Родители по-разному воспринимают тот факт, что дети выросли, но все равно поддерживают их как могут

С мамой можно выучить наизусть все песни из мультиков, а с папой — научиться не бояться монстров

Порой мама руководствуется разумом, а папа — сердцем

И оба они, конечно, переживают за своего ребенка, пусть и выражают это разными способами

Мама поможет держаться на плаву, а папа научит прыгать «бомбочкой» и поднимать тучу брызг

И в самые сложные периоды жизни ребенок знает, что за поддержкой он может прийти и к маме, и к папе