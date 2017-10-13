15 жестов политиков, по которым легко определить, врут они или нет

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Человек может искусно врать. Но вот контролировать свои жесты и мимику, которые легко выдают ложь, может далеко не каждый. Опираясь на исследования Алана Пиза — «мистера языка тела», — AdMe.ru решил проиллюстрировать жесты, которые дадут понять, что человек думает на самом деле. Разбираем все на политиках — кого как не их хочется действительно «прочитать».

Абсолютная уверенность в словах. Можно верить

Если президент показывает так, в его словах можно не сомневаться. Жест «окей» — это стопроцентная уверенность в своих словах.

100%-я ложь: внимание на плечо

Посмотрите фрагмент: в ответ на вопрос человек сперва невольно поднял одно плечо, а потом пожал двумя. По его лицу мы понимаем, что он хочет ответить, что он чего-то не знает, но по бесконтрольному подергиванию одним плечом перед ответом можно с уверенностью сказать, что он соврал о своем незнании.

Жест — показатель уверенности в ситуации

Нет, это не масонский символ. Это положение называется «нижний шпиль» и напоминает ледокол, который ровно и уверенно пробивает лед. Также бывает «верхний шпиль», который похож на «ледокол вверх», — это также уверенность и даже некоторая убежденность в превосходстве. А еще это помогает держать осанку.

А вот этот жест используют при желании выглядеть убедительным

Если оратор прижимает руки к груди, значит, хочет, чтобы ему поверили.

Если человек говорит «да» и кивает — правда. Если говорит «да» и невольно вертит головой — ложь

Кажется, это глупо — сказать «да» и вертеть головой или сказать «нет» и кивнуть, но, поверьте, это выходит неосознанно. И да, вы сами так же делаете при скоростной импровизационной лжи, просто не замечаете.

Если человек при ответе на вопрос смотрит в сторону — вспоминает. Если смотрит прямо и сразу отвечает — врет

Человек рефлекторно отводит глаза в сторону, чтобы что-нибудь вспомнить. Вправо, влево, вверх, вниз — не имеет значения.

Руки в замке означают нервозность

А если еще и растирать переплетенные пальцы, то это крайняя степень нервозности. Но! Если при этом большие пальцы смотрят вверх, то это, наоборот, поза уверенности и высокого мнения о себе.

А вот так выражается неподдельное внимание

Если человек просто подпирает ладонью голову — ему скучно. А если при этом указательный палец направлен вверх (словно антенна), то это признак явной заинтересованности.

«Молчи, сдерживайся!»

Этим жестом человек будто прикрывает себе рот, чтобы не выпалить, насколько он критично настроен или не согласен. Иногда люди заменяют такой жест просто поджатием губ. Если ваш оппонент во время вашей речи поджал губы или прикрыл рот пальцами — знайте, он с вами не согласен, но контролирует эмоции.

Если такое выражение возникает прямо во время речи — это явная неуверенность в своих словах

«Все будет в порядке», — сказал премьер-министр и тут же поджал губы. Значит, не все будет в порядке.

«В моих словах все чисто, видите?»

Демонстрация ладоней — это всегда желание показаться честным.

«Я прав, слышите?!»

Это очень жесткое движение — будто палкой по голове.

«А сейчас я конкретно вам повелеваю!»

Рука над толпой — громогласный призыв, повеление.

Неподдельное отвращение

«Я что-то стесняюсь» vs. «Я уверен в положении»

Вообще о том, насколько политик уверен / не уверен в себе и своих словах, можно судить по тому, как он сидит. Закрытая поза, скученность — не уверен. Открытая поза, много захваченного пространства — полная уверенность в своем положении.

Эти жесты работают на всех людях, просто на публичных личностях их легче продемонстрировать. Попробуйте теперь раскусить знакомых!