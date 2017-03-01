15 жестких советов о любви, которые работают

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Михаил Лабковский — российский психолог, известный своей резкостью в высказываниях и эпатажностью. Практикующий специалист с 30-летним стажем может позволить себе некоторую жесткость в суждениях, ведь его опыт спасает и семьи, и жизни.

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