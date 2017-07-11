15 женских фраз, которые ставят парней в тупик

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Мы все прекрасно знаем, что мужчины и женщины — очень разные. Именно поэтому безобидные, на первый взгляд, фразы девушек взрывают мозг парням, даже если последние в этом и не признаются. AdMe.ru составил «рейтинг» из 15 фраз, которые стоит избегать в разговорах со своей второй половинкой.

15-е место

Чаще всего фраза «Я в порядке» подразумевает что угодно, но только не ее прямое значение. Если вам действительно плохо, просто скажите это. Искренность принесет куда больше пользы вам обоим и отношениям в целом.

14-е место

Ответов на этот вопрос может быть много, а может и не быть вообще. Но чаще всего эту фразу задает именно та девушка, которая и стала причиной такого положения вещей. Поэтому, спрашивая парня об отсутствии девушки, будьте готовы услышать: «Потому что ты не хочешь со мной встречаться!».

13-е место

Этот вопрос можно задать подруге или маме, но парень вряд ли скажет вам правду, даже если это платье прибавляет вам пару размеров. Скорее всего, он подумает, что вы напрашиваетесь на комплимент, и именно его вы и получите в ответ, как бы дела ни обстояли на самом деле.

12-е место

Возможно, у вас и мысли не было никого обидеть — просто вы действительно лучше закручиваете гайки / моете посуду / выбираете галстуки. Но для парня такая фраза звучит как признание его несостоятельности.

11-е место

То же, что и с вопросом «Я толстая?». Для парней нет правильного ответа в таких ситуациях, поэтому они скажут то, что вы хотите услышать — по их мнению. И, давайте будем честными, даже если мы хотим слышать правду, вряд ли обрадуемся, услышав в ответ «Да!».

10-е место

О тысяче вещей сразу и ни о чем конкретном. Так же, как и девушки. Вот только мужчины гораздо меньше склонны делиться своими мыслями и переживаниями, поэтому не стоит ставить их в неловкое положение таким вопросом.

9-е место

Любое сравнение с бывшими вызывает раздражение — ведь в конечном итоге ты рассталась с тем, кто «тоже так делал».

8-е место

Ни один мужчина не захочет упасть в глазах женщины, даже если действительно не знает, что нужно делать. Просто поддержите своего мужчину — никто не хочет слышать, что в нем сомневаются.

7-е место

Это не просто вопрос, это сигнал к тому, что в девушке что-то изменилось. Проблема в том, что парни не обращают внимания на мелочи, которые очень важны для нас. Поэтому, если вы вдруг просто поменяли оттенок помады или покрасили волосы на тон темнее, а не отрастили третью ногу, парень вряд ли правильно ответит на вопрос. А невнятная угадайка не обрадует вас обоих.

6-е место

Нет! И не потому, что жалко, а потому, что он десять минут назад предлагал вам заказать точно такой же стейк, но вы отказались. И все мы знаем, что наше «угоститься» легко превращается в «нечаянно съесть две трети порции».

5-е место

Для парня это звучит так, словно вы сомневаетесь в его умственных способностях. А как бы вы сами отреагировали, если бы ваш парень сказал вам: «Да ты все равно не поймешь.»?

4-е место

Даже если это просто вопрос из любопытства, парню кажется, что вы пытаетесь его контролировать. А тотальный контроль не нравится никому. У каждого должно быть личное пространство — даже в сообщениях.

3-е место

Первое, что приходит парням на ум после такого вопроса: «Это ловушка!». Даже если девушка действительно красивая, ответить «Да!» означает подписать себе смертный приговор. Но дело в том, что даже будучи влюбленным, мужчина не теряет зрение и способность адекватно оценивать то, что видит. И в этом нет ничего плохого, но правду вам все равно никто не скажет. А кому нравятся вопросы, заведомо подразумевающие ложь в ответ?

2-е место

На самом деле — нет. Все мужчины, как и женщины, разные. Со своими принципами, увлечениями, мыслями и переживаниями. И то, что ваш избранник любит что-то, что предпочитают мужчины в целом, не делает из него шаблон. Ведь вы почему-то выбрали именно его из тысяч «одинаковых мужчин», так что не стоит зарывать его индивидуальность.

1-е место

Вы просто хотели обсудить планы на выходные, а он уже приготовился к скандалу. Эта фраза сразу настраивает на негативный лад, и парень тут же готовится защищаться, оправдываться или отстаивать свою невиновность. Поэтому легкий разговор о предстоящем отдыхе может в одну минуту превратиться в выяснение отношений.