Психологи назвали 15 вопросов, которые нужно задать самому себе, чтобы построить успешную карьеру
Блестящая карьера — едва ли не самый яркий показатель статуса человека в современном мире. Однако психологи говорят о том, что производительность составляет лишь 10 % успеха в профессии. Чтобы понять, как достичь остальных 90 %, стоит регулярно задавать себе несколько важных вопросов.
AdMe.ru собрал список самых значимых вопросов самому себе, которые способны привести вас к вершинам профессионального успеха.
1. Начало карьеры
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Что мне дается лучше всего?
В первую очередь определитесь с тем, в чем вы неимоверно хороши. Каждый из нас обладает своей «суперсилой»: одни гениально умеют создавать новые проекты, другие могут поладить с абсолютно любым человеком. Любопытство и упорство тоже могут быть суперспособностью в некоторых профессиях.
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Как мне выгоднее всего себя подать?
Чем раньше вы найдете ответ на этот вопрос, тем проще будет при трудоустройстве. Доведите до совершенства мини-презентацию о себе. Конечно, со временем описание вашего опыта будет меняться, но вы не должны теряться, когда на собеседовании вам зададут вопрос о том, чем вы занимаетесь. На него нужно ответить так, чтобы именно вы запомнились работодателю.
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Умею ли я точно следовать инструкциям?
В зависимости от ситуации вам может понадобиться как стремление к инновациям, так и умение четко выполнять инструкции. Во время дедлайна у начальника просто нет времени объяснить вам, почему задание должно быть сделано определенным образом. Иногда нужно просто качественно выполнить поставленные задачи. Ведь только тот, кто умеет подчиняться, сам сможет научиться руководить в будущем.
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Умею ли я признавать и исправлять ошибки?
Если руководитель недоволен результатом вашего труда, нужно проявить энтузиазм и исправить ошибки. Если вы обнаружили какой-то недочет в своем проекте, лучше сразу расскажите о нем руководителю и постарайтесь изменить ситуацию. Все тайное рано или поздно станет явным, а вот вы утратите доверие. Карьерный путь тернист и усеян ошибками, и лишь тот, кто сумеет исправить их и сделать соответствующие выводы, способен осилить его.
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Какой я хочу видеть свою жизнь?
Четкое видение того, какой должна быть ваша жизнь, дает представление о том, к каким целям нужно стремиться и какой уровень дохода вам необходим. А значит, вы будете понимать, каким образом вам добраться из пункта А — вашего нынешнего положения — в пункт Б — к вашей идеальной жизни. Ведь к большим целям всегда идут маленькими шагами, но непрерывно.
2. 2–5-й годы работы
- Во что я инвестирую? Большинство финансовых экспертов призывают инвестировать в пенсию. Пока мы молоды, мы стараемся не думать о старости, однако стоит делать это уже с 25 лет. Чем раньше вы начнете, тем больше накопите. Кроме того, всегда инвестируйте в себя. Наш мир меняется невероятно быстро, и, чтобы всегда оставаться в топе игроков в своей профессии, важно постоянно развивать свои навыки.
- Хватает ли у меня энергии? Здоровый образ жизни и спорт — залог успешной карьеры. Для того чтобы регулярно выходить из зоны комфорта и расти на профессиональном поприще, вам потребуется огромное количество энергии. Ежедневно пополняйте свой энергетический запас, занимаясь спортом и правильно питаясь, тогда у вас хватит сил не только на карьерные достижения, но и на хобби, и на семью.
- Есть ли у меня качественное портфолио? Грамотно составленное портфолио ваших лучших работ поможет представить вас в лучшем свете как перед непосредственном руководителем, так и при смене работы. Рассказ, подтвержденный наглядными доказательствами, всегда производит хорошее впечатление. Не так важно, что входит в портфолио — презентация реализованных проектов, ежегодные отчеты, сборник ваших статей, видеоролик или сайт, — все это продемонстрирует ваши навыки и таланты в миллион раз лучше, чем обычное резюме.
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Как я выгляжу в интернете?
В мире, где первое впечатление о человеке зачастую составляется по его профилю в соцсетях, писать посты, не подумав, — непростительная глупость. Подумайте, какой образ формирует ваш профиль. Это такая же часть вашего имиджа, как речь или одежда, постарайтесь навести там порядок.
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Хочу ли я работать именно здесь?
Спустя некоторое время после трудоустройства стоит подвести первые итоги и сделать выводы о том, готовы ли вы продолжить работу в этой компании. Если она не отнимает все силы и вдохновляет на продвижение, то это неплохое место для того, чтобы строить карьеру. Если же вы не видите для себя никаких перспектив, то зачем тратить здесь свое время и силы вместо поиска более достойного предложения?
3. Более 5 лет работы
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Не превратился ли я в заносчивого руководителя?
На этом этапе нужно стать в первую очередь руководителем самому себе, отдавая отчет в своих словах и действиях. Важно установить себе правила культуры общения с подчиненными и строго их придерживаться. Как минимум это вежливость и сдержанность в проявлении негативных эмоций. Иначе вы рискуете оставить свою команду без толковых специалистов.
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Умею ли я видеть алмазы среди мусора?
Важно уметь внимательно слушать и слышать людей. Только так вы сумеете среди вороха рабочей рутины увидеть блестящую идею. А в новичке, порой совершающем ошибки, разглядеть талантливого сотрудника.
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Умею ли я разрешать конфликтные ситуации?
Трезвый ум и умение принимать взвешенные решения в нужный момент — едва ли не самые важные качества талантливого руководителя. Грамотное реагирование и своевременное решение проблемной ситуации поможет избежать потерь в коллективе и предупредить разногласия.
- Хочу ли я расти дальше и стать еще круче? В какой-то момент вам придется решить для себя, хотите ли вы развиваться дальше в этой сфере. В таких переломных точках многие радикально меняют свою жизнь. Одни бросают успешную карьеру и находят себя в другой профессии, другие открывают свой бизнес, третьи переезжают в поисках возможностей для роста.
- Что мне для этого нужно сделать? Этот вопрос вытекает из предыдущего. Когда вы определились с целями, самое время выстроить конкретный план действий, который приведет вас к успеху. И в зависимости от поставленных задач эти шаги у каждого будут абсолютно разными: регистрация бизнеса, получение дополнительных навыков, поиск достойных предложений о работе, а может, что-то еще. Решать лишь вам.
И... бонус: многозадачность на самом деле вредит карьере
Вопреки бытующему мнению о том, что настоящий профессионал должен быть многозадачным, ученые доказали, что на самом деле такой подход лишь снижает продуктивность. Особенно когда речь идет о решении нескольких сложных задач одновременно. Для эффективного выполнения работы и быстрого продвижения на службе стоит научиться ранжировать задания на первоочередные и менее срочные. И концентрироваться на одном, но по-настоящему важном деле.
А какие еще вопросы вы бы задали себе? Что помогает вам продвигаться по карьерной лестнице? Расскажите в комментариях.
Фото на превью Silkwood/20th Century Fox, The Devil Wears Prada/20th Century Fox