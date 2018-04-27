Психологи назвали 15 вопросов, которые нужно задать самому себе, чтобы построить успешную карьеру

Что мне дается лучше всего?

В первую очередь определитесь с тем, в чем вы неимоверно хороши. Каждый из нас обладает своей «суперсилой»: одни гениально умеют создавать новые проекты, другие могут поладить с абсолютно любым человеком. Любопытство и упорство тоже могут быть суперспособностью в некоторых профессиях.

Как мне выгоднее всего себя подать?

Чем раньше вы найдете ответ на этот вопрос, тем проще будет при трудоустройстве. Доведите до совершенства мини-презентацию о себе. Конечно, со временем описание вашего опыта будет меняться, но вы не должны теряться, когда на собеседовании вам зададут вопрос о том, чем вы занимаетесь. На него нужно ответить так, чтобы именно вы запомнились работодателю.