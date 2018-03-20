15 правильных вопросов на собеседовании, которые помогут найти работу мечты

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Собеседование — процесс двусторонний: важно помнить, что не только работодатель оценивает вас как потенциального сотрудника, но и вы присматриваетесь к нему и к компании в целом. И здесь, как на первом свидании, все хотят выглядеть намного лучше, чем есть на самом деле. Чтобы не прогадать и найти работу мечты, нужно задавать правильные вопросы на собеседовании — и тогда это свидание станет началом долгого и счастливого брака.

AdMe.ru разобрался, что именно нужно спрашивать на собеседовании, чтобы желанная работа оставалась таковой надолго.

1. Что именно мне нужно будет делать?

В описании вакансий зачастую представлены довольно размытые требования — работа с тем-то, процессы, управление... За общими словами может скрываться список совсем иных обязанностей, чем вы предполагаете. Прямой вопрос и прямой ответ на него помогут осознать круг реальных задач и понять, готовы ли вы решать их.

2. Какая система мотивации сотрудников предусмотрена?

Такой вопрос прежде всего показывает, что вы готовы развиваться дальше, но при этом повышение качества вашей работы должно чем-то награждаться: от таблички «лучший сотрудник месяца» до дополнительного отпуска. Система мотивации в компании должна быть. Если вашу продуктивность поощрять не хотят, стоит задуматься, а та ли это работа.

3. Какова корпоративная культура компании?

Ответ на этот вопрос поможет не только оценить официальную корпоративную культуру компании, которая зачастую далека от реального положения дел, но и узнать о внутренних программах для сотрудников, понять, насколько сплочен коллектив и что от вас потребуется для поддержания командного духа.

4. Какими ресурсами меня обеспечат?

Выполнение задач зачастую требует вполне серьезных инструментов — техники, программного обеспечения или транспорта. Лучше заранее уточнить, чем именно вас обеспечит компания, чтобы потом не драться за единственный сканер в офисе или не кататься на хромой кобыле.

5. Сколько начальников / руководителей у меня будет?

Один из самых важных вопросов, в которых лучше сразу расставить все точки над «i». Руководителей должно быть немного, в идеале — один или два, ибо если на 1 слесаря приходится 10 начальников, то завод нормально работать не будет. И так в любом деле.

6. Как часто случаются переработки и как они оплачиваются?

Еще один пункт, где часто скрывается кот в мешке. Этот вопрос демонстрирует вашу изначальную позицию («сверхурочно работать могу, но не бесплатно»), а ответ на него во многом показывает, как именно к своим сотрудникам на самом деле относится работодатель.

7. Почему появилась эта вакансия?

Вопрос крайне важный: прежде всего, нужно понять, был ли у вас предшественник и где закопано его тело . Если ставка новая, то, скорее всего, внятной должностной инструкции для нее нет, а список обязанностей гибкий и пополняемый. Если не новая, стоит узнать, почему место стало вакантным, если HR-специалист, конечно, расскажет.

8. Какие качества наиболее важны для этой должности?

Вопрос с подвохом: здесь вам расскажут, что на самом деле требуется от человека. Например, если 1-м пунктом идет стрессоустойчивость или готовность работать сверхурочно, работодатель явно что-то от вас скрывает. Кроме того, этот вопрос поможет лучше оценить свои силы перед тем, как соглашаться занять вакантное место.

9. Каких результатов ждут от меня за 1-й месяц? Через 2 месяца? Через год?

В идеале как минимум 1 месяц должен уйти на адаптацию, так что выполнения и перевыполнения плана на данном этапе от сотрудника ждать просто неразумно. Ответ на этот вопрос поможет вам лучше расставить приоритеты в работе и быстрее сориентироваться в своих обязанностях.

10. Где видит себя компания через несколько лет?

Скорее всего, о планах компании вам и так расскажут, но такие вопросы могут помочь отсечь компании без серьезной основы. План развития компании поможет определиться, а интересно ли вам будет спустя 1–2 года в этом месте.

11. Кто ваш главный конкурент и почему?

Любая компания хочет быть успешнее других в своем секторе рынка, но всегда есть и главный конкурент. Если вы заранее узнаете, кто это, то сможете лучше представить цели своей деятельности. Да и проверку на честность никто не отменял.

12. Каковы самые большие проблемы, стоящие перед компанией / отделом сейчас?

Этот вопрос поможет понять локальные приоритеты вашего будущего подразделения и выявить тенденции появления этих самых проблем. Кто предупрежден, тот вооружен.

13. Что вам как человеку больше всего нравится в этой компании?

Ваш собеседник, помимо всего прочего, еще и ваш будущий коллега. Полезно узнать его мнение о том, как работает компания. Ответ на этот вопрос покажет, какие составляющие корпоративной культуры работают на самом деле.

14. Как быстро сотрудники получают повышение?

Описание типичной для компании карьерной лестницы поможет узнать, что именно и как быстро поощряется в работе и какие на самом деле есть перспективы. Если повышений в должности ни у кого никогда не бывает, то что-то здесь нечисто.

15. Каковы следующие шаги в процессе собеседования?

Этот вопрос показывает, что вы готовы двигаться вперед и заинтересованы в работе. Также он поможет разобраться в сроках найма и проверить, насколько работодатель сам придерживается своих правил.