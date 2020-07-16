15+ вещей, на которые стоит махнуть рукой, а не заливаться краской от стыда

Умение испытывать стыд — всем присущее человеческое качество. Оно позволяет нам прислушиваться к себе и понимать, с чем именно связано это подспудное ощущение вины. Но очень часто мы испытываем это чувство там, где его не должно быть. Оно настолько сильное, что порой приводит к психологическим нарушениям. С таким неоправданным стыдом надо бороться.

Редакция AdMe.ru прочитала множество рассказов о том, в каких ситуациях людям часто становится стыдно — и это никак и ничем не оправдано.

Иметь проблему с одеждой

Героини сериалов облачаются в новый костюм каждую серию и периодически балуют себя покупкой новых роскошных туфель или вечернего платья. Но жизнь — это не сериал. Если одежда чистая и удобная, носить ее не должно быть стыдно, даже если ваш гардероб состоит всего из пары джинсов и нескольких футболок. И конечно, не нужно стыдиться, если на чулках появилась стрелка или посреди дня оторвалась декоративная пуговица. В этом нет никакой вашей вины, да и люди, скорее всего, вряд ли осудят вас за такую мелочь (если вообще что-то заметят). Когда я училась в университете, мои подруги и я покупали новый наряд на каждые выходные, если собирались куда-нибудь идти, что было абсолютно безответственно с финансовой точки зрения. Это глупо, и больше я так не делаю, но у меня все еще сидит этот голос в голове, который говорит, что если я собираюсь идти куда-то, то у меня должен быть новый наряд. © Itslexeee / Reddit

У меня столько платьев, которые я никогда больше не надену, потому что они покупались на конкретный выход. Теперь я ношу обычные блузки и юбки, а также туфли с самыми низкими каблуками, но я на все сто готова в свадьбе / выпускному / вечеринке. © entropy33 / Reddit

Быть не на высоте в том, что мы только учимся делать

Невозможно сразу стать классным специалистом, виртуозным музыкантом или отличным поваром. В течение какого-то времени, возможно, нескольких лет, придется учиться на своих ошибках, играть бесконечные гаммы и отправлять неудачные блюда в помойное ведро. Учусь играть на гитаре. Ненавижу упражняться, когда мой муж рядом, хотя мы оба решили учиться этому. В юности он играл на бас-гитаре, то есть он не умеет по-настоящему играть на обычной. Но все равно мне неловко играть перед ним. © kDearest / Reddit

Пытаюсь учить арабский, и мне стыдно говорить перед своим парнем, потому что это его родной язык, а у меня не очень хорошее произношение. Я начала всего несколько месяцев назад, и есть звуки, которые мне еще тяжело даются. © Glitter_berries / Reddit

Заниматься спортом рядом с другими людьми

Мы редко сохраняем идеальный внешний вид, как на картинках в инстаграме, поднимая штангу или делая скручивания. Но мы забываем об одном: люди вокруг нас тоже заняты своими упражнениями, им нет до нас никакого дела. Я просто неспособна заниматься рядом с другими людьми, потому что я тяжело и громко дышу и мне кажется, что это очень некрасиво. Не хочется, чтобы люди думали, что я готова потерять сознание от простой пробежки. © SmallRests / Reddit

Занимаюсь спортом дома. Но мне так стыдно и неловко перед другими, что я закрываю все жалюзи и запираю дверь в свою комнату, хотя она на втором этаже. © HauntedHealer / Reddit

Признаться, что что-то не получилось

Нельзя прожить всю жизнь, не сделав ни одной ошибки и не потерпев ни одной неудачи. Но как же сложно признаться своим близким, а порой и самому себе, что очередное важное дело провалилось! Поступил в аспирантуру и дважды пытался работать как преподаватель, но пришлось бросить из-за стресса. Сейчас пытаюсь найти другую работу, и мне стыдно, что у меня ничего не вышло, стыдно объяснять, почему я ищу работу вне сферы образования, ведь у меня степень магистра. © MidnightAshley / Reddit

Моя проблема — мой отец, который выглядит идеальным для всех. Он получил докторскую степень, у него все получалось, он начал работать в 13 лет. Он ждет от своих детей такого же, но никто из нас даже не приблизился к его достижениям. Мне стыдно рассказывать ему, что у меня что-то не получилось, и я чувствую себя от этого еще хуже. © ganger378 / Reddit

Получать помощь

Можно очутиться в сложной ситуации по разным причинам. Попросить о помощи у близких не стыдно. Сегодня помогут вам, а завтра и вы окажете помощь тем, кто в этом нуждается, и мир станет добрее и чище. Я люблю помогать другим, когда могу помочь, но очень не люблю беспокоить других. Обычно я до последнего делаю все сам, прежде чем обратиться за помощью. © jda404 / Reddit

Я не сдал 3 предмета в университете, потому что мне было стыдно попросить о помощи. Я думал, что я просто тупой, умный человек понял бы все это сам. У меня были вопросы во время занятий, но я стеснялся их задавать. В итоге я перестал ходить на лекции и стал смотреть их в видеотрансляции, чтобы не чувствовать к себе отвращение, потому что я хочу задать вопрос и не решаюсь открыть рот. В итоге я получаю плохие оценки. © AwkwardSpacePotato / Reddit

Не получить диплом сразу после школы

Тяжело выбрать себе профессиональный путь сразу после школы, и нет ничего стыдного в том, чтобы сначала познакомиться с рынком труда, а потом определиться, с какой именно сферой вы хотели бы связать свою жизнь. Есть и другие причины отсрочить получение диплома: заработать деньги на образование, подучить иностранный язык, подготовиться к экзаменам. Мне 35, и я только что получил первый диплом. Сразу после школы мне было важнее найти хорошую работу, учеба мне была не очень интересна. Теперь, когда я взрослый, я ценю свою учебу, которая связана с моей работой и поможет мне в карьере. Когда я был моложе, я не мог залезать в долги, чтобы изучать то, что мне интересно, просто ради удовольствия. Теперь я могу позволить себе оплатить учебу, это стоит меньше, а многое я могу изучать, не выходя из дома. © ngatiara / Reddit

Не иметь отношений

Невероятно, но многим людям действительно стыдно за то, что они не смогли завязать отношения, не завели семью и детей к определенному возрасту. А ведь в этом нет и не может быть личной вины, поэтому специалисты советуют перестать беспокоиться по этому поводу. Мне 35, и я не женат. Уже 11-й год я учусь за границей, и мне это очень нравится. У меня много раз спрашивали, когда я женюсь и успокоюсь. Честно говоря, это раздражает. Я не говорю, что буду одиноким всю жизнь, но пока я счастлив и так. © kimchiman85 / Reddit

Мне тоже 35, тоже холост и без детей. Люди все время спрашивают меня об одном и том же: о свадьбе, детях, семье, особенно моя мама. Я привык к одиночеству и чувствую себя счастливым. Я не говорю, что не хочу жениться, это случится, когда придет время, самое главное — наслаждаться жизнью. Иногда я начинаю думать, что был бы счастливее с женой, что я мог бы заставить ее смеяться, что мы могли бы вместе веселиться, и тогда мне становится немного грустно. Я думаю, это из-за общественного давления. © Nofapffever / Reddit

Есть от души то, что хочется, а не то, что модно

На еду тоже есть мода. Это касается и отдельных блюд, и даже общего стиля питания. Сегодня в тренде правильное питание, увлечение которым настолько сильно, что принимает болезненную форму. Одно из проявлений нервной орторексии — чувство стыда за любое съеденное блюдо, которое не вписывается в концепцию здоровой еды. Вам не должно быть неудобно, если вы хотите съесть хороший стейк или пиццу, когда все ваши друзья едят легкие салаты и смузи из овощей.

Не знать чего-нибудь

Знать все просто невозможно. Доктор физических наук, защитивший диссертацию по сложному вопросу и досконально в нем разбирающийся, может оказаться полным профаном в вопросах политики или литературы, это никак не уменьшает его заслуг. Всегда боюсь выглядеть глупо на работе. Вокруг столько людей, которые знают все, а я будто остаюсь позади них со своими вопросами, как и что работает. В то же время мне тоже часто задают «глупые» вопросы, и я думаю, что они, наверное, чувствуют себя так же, как я, когда спрашиваю кого-то. Почему мне должно быть стыдно, это ведь нормально — что-то не знать. © Xepphy / Reddit

Признаться, что был неправ

Это очень тяжело морально, но это необходимо. Признаться в своей неправоте — показать себя сильным и справедливым человеком; не признать — продемонстрировать свое хрупкое эго и слабую самооценку. Намного лучше перебороть ложный стыд, чем отстаивать свою ошибочную точку зрения во что бы то ни стало, чтобы не потерять некий мифический статус. Как учитель я знаю, насколько это важно. Иногда кажется, что если признаешься, что был неправ, то будешь выглядеть плохим учителем. Но я принял решение, что если я дал неправильную информацию, ошибся или наказал за поведение, которое не нарушает правил или которое было оправдано, то я обязан извиниться. Дети должны понимать, что быть неправым не значит быть идиотом или козлом. А вот если ты неправ и не признаешься... © christianunionist / Reddit

У меня все еще проблемы с этим. Когда я оказываюсь неправ и это становится ясно, я быстро говорю «я знаю», как будто это была такая шутка. © AntiAmity / Reddit

Зайти в магазин и ничего не купить

Многие из нас делают покупки, потому что нам стыдно выйти с пустыми руками, особенно если продавец вежливо поздоровался и рассказывал о товарах. Это ловкий маркетинговый ход, который использует чувство стыда. Если вам ничего не нужно, просто поблагодарите продавца и уходите. Терпеть не могу зайти в маленький магазинчик, где владелец говорит тебе «здравствуйте», не найти того, что мне надо, и не суметь выскользнуть незамеченным наружу. Как будто человек просил поддержать его маленький бизнес, а я отверг его и его товары. Будь ты проклято, это ни на чем не основанное чувство вины! © StraightJacketRacket / Reddit

Мне очень неловко, когда это происходит. Чтобы как-то выйти из ситуации, я говорю: «Я помогаю подруге искать (и называю любой товар, который есть в этом магазине или нет), кажется, у вас хороший выбор, я ей передам». © Sans_Dreamsanyway / Reddit

Смеяться от души

Смех продлевает жизнь — истина, которая не требует доказательств. Смеяться приятно, смех связан с самыми хорошими и искренними эмоциями, если только, конечно, он не вызывает... чувство стыда — по самым разным причинам. Мой бывший постоянно говорил мне замолчать, когда я начинала громко смеяться. Теперь я очень стесняюсь своего смеха. © magsfran / Reddit

Когда я учился в школе, один друг сказал мне, что мой смех уродливый и раздражающий. С тех пор я только улыбался или слегка посмеивался. Не могу вспомнить, когда я смеялся в последний раз. © AbjectPandora / Reddit

Не быть счастливым 24 / 7

С экранов телевизоров, со страниц сайтов все, словно мантру, повторяют слова о том, что нужно быть счастливыми, что нужно сохранять оптимизм, улыбаться и демонстрировать бодрость духа. Но счастье невозможно испытывать в режиме нон-стоп, у человека еще столько эмоций! Всю мою жизнь мои родители, когда видели меня грустным, начинали сходить с ума: «Почему ты грустишь? Не плачь! Не грусти!» Это приводило меня в замешательство. Я учусь сейчас отдаваться эмоциям и позволить им течь, пока они не пройдут. © cutiebear214 / Reddit

Больше не верю, что есть хорошие и плохие эмоции. Они просто есть, такой диапазон. Перетягивание весов что в одну, что в другую сторону вредно. Нужно просто принять их все. © facebonezzz / Reddit

Любить цветы, если ты мужчина

Общество потихоньку признает право обоих полов выбирать увлечения по душе, а не по стандартам, которые неизвестно кто установил. Но, как ни странно, есть вещи, которых мужчины до сих пор безосновательно стесняются, например признаться в том, что они любят цветы. Люблю цветы. И хотя я знаю, что никто из тех, с кем я знаком, моя девушка, друзья, родители не осудят меня за это, я стесняюсь попросить их в подарок у других. Иногда я покупаю цветы своей девушке, но втайне они для меня. © JupiterTarts / Reddit

Мне нравятся видеоигры, внедорожники, рок-музыка и все такое, но каждую неделю я собираю цветочные композиции. Цветы и растения безумно красивы. Завидую, когда женщинам дарят букеты на День матери. Если моя жена и мой сын подарят мне азалию или другое растение на День отца, это будет лучший подарок. © lambofgun / Reddit

Спать с мягкими игрушками во взрослом возрасте

Нередко люди стыдятся того, что скомпрометирует их взрослость. И неважно, что это будет: увлечение детскими мультиками, коллекционирование фигурок супергероев или такая невинная вещь, как мягкие игрушки в постели. У меня есть маленькая панда. Однажды я не мог ее найти, а потом оказалось, что сын взял ее. Мне было неловко говорить ему на следующее утро, что она моя, я боялся, что он захочет ее забрать, а я не смогу отказать. Я сказал ему, что панда делает меня счастливым, и он тут же отдал ее. © Vervara / Reddit

Я всегда сплю с мягкими игрушками. Они пушистые, мягкие и красивые. Если бы у меня была пушистая подушка, на которой я бы спал, всем было бы все равно. Так почему моя подушка не может иметь форму животного? Если бы это не осуждалось обществом, я бы расставил мягкие игрушки повсюду, мне они очень нравятся. © MouseSnackz / Reddit

Возвращать блюдо в ресторане

Даже в хорошем ресторане нередко происходят казусы: приносят не то, что заказали, забывают положить или убрать ингредиент, ошибаются со степенью прожарки. А еще к этому можно добавить очевидный брак: блюдо плохо приготовлено, неприятно выглядит, не соответствует описанию в меню. Нет ничего страшного в том, чтобы указать официанту на недостаток и попросить поменять блюдо. В хорошем заведении никто вас за это не осудит. Иногда я чувствую себя неловко, хотя я делаю все возможное, чтобы не возвращать еду. Мне некомфортно, если другие начали есть, а сижу без еды и другие пытаются поделиться со мной. Если мой стейк пережарен, я ненавижу отправлять его назад, потому что это преступление — выбрасывать мясо. Однажды я оставила себе пережаренный стейк и отдала его собакам отца, для меня так было лучше. © Melanie Knight / Quora

Иметь неидеального ребенка

Современные мамы слишком уж стремятся получить интеллектуально и артистически развитого, умного ребенка уже годам к 5 и боятся оказаться несовершенными в своей родительской роли. Особенно тяжело порой дается сравнение с другими детьми, которые учат иностранные языки с 2 лет и посещают по 5 кружков в день. Но правда сурова: идеальных людей, как и идеальных детей, не бывает.

Не знать всех тонкостей этикета за столом

Все мы знаем базовые правила, но очень немногие в совершенстве владеют полным спектром тонкостей этикета. Для некоторых блюд нужен специальный нож, для других — палочки, а кое-какие вообще едят руками или при помощи хлеба. Иногда допускается 2 варианта, например суши можно есть не только палочками, но и руками. Не стесняйтесь спросить, как именно нужно есть то, что перед вами на столе. В Барселоне в ресторане израильской кухни впервые заказала шакшуку, она похожа на омлет с помидорами и болгарским перцем и подается в керамической сковороде. Я уже взялась за вилку и начала есть, когда прибежал официант и стал извиняться, что он запоздал с лепешками. Он увидел, что я уже съела половину, и посмотрел на меня так, что я поняла, что делаю что-то не так. Мой парень, на родине которого тоже делают это блюдо, объяснил мне, смеясь, что шакшуку едят кусочком лепешки. Мне было очень неловко, я посмотрела вокруг и увидела, что все именно так ее и едят.

Однажды я выпил воду из миски для полоскания пальцев. А еще однажды я слишком рьяно пытался помешать другому человеку выпить воды из миски для полоскания пальцев (кто вообще использует эти миски в наши дни?) © Bernard Glassman / Quora