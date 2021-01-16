15 вещей, которые показывают, что наша уверенность в себе прихрамывает

Многие вещи в нашей жизни зависят не от внешних обстоятельств, а от умения видеть себя в истинном свете. Осознание своих личных качеств и вера в собственные силы напрямую влияют на отношения с окружающим миром. Когда самооценка занижена, человек сомневается в каждом решении, мучительно страдает от любых критических замечаний и в каждом событии видит признаки приближающейся неудачи. По последним исследованиям, около 85 % населения Земли испытывают трудности из-за неуверенности в себе.

Мы в AdMe.ru полагаем, что многие люди незаслуженно принижают собственные таланты. Самооценка человека может меняться с годами, и если мир вдруг превращается во враждебное место, то, вполне возможно, причина заключается в восприятии себя. Чтобы поправить дело, лучше избавиться от этих незаметных привычек.

Спасительный телефон

Если у человека занижена самооценка, то особенно неуютно он чувствует себя в незнакомой компании. Все остальные, кажется, видят его насквозь и изначально настроены недружелюбно. И тут на помощь приходит спасительный мобильник. Изучение соцсетей и мессенджеров создает иллюзорное ощущение общения, даже если человек не принимает участия в общей беседе. Стоит попробовать отложить телефон, даже когда компания вокруг состоит из неизвестных людей. Если новичок будет внимательно слушать окружающих, то они начнут ему симпатизировать.

Возведение уборки дома в культ

Принято считать, что захламленное жилище говорит о душевных терзаниях человека. Действительно, когда мы не следим за порядком в квартире, это может свидетельствовать о не самом лучшем психологическом состоянии. Но страсть к чистоте и готовность делать уборку постоянно — это отнюдь не признак высокой самооценки. Часто идеальный дом — это владения перфекциониста. Эта черта говорит о проблемах с восприятием себя. Если мы не даем себе права на ошибку, бесконечно стремимся к идеалу, не щадя своих сил, значит, мы собой недовольны. Иногда стоит заставить себя отложить тряпку и пойти перекусить в кафе по соседству.

Любовь к рок-музыке

Музыкальные предпочтения тоже могут сообщить много интересной информации о человеке. Поклонникам рока приписывают образ весьма суровых и мрачных личностей. Но на самом деле обычно это чуткие, чувствительные и мягкие люди. Им свойственна тяга к творчеству и любовь к интеллектуальному труду. При этом любители рока зачастую интроверты и могут страдать от заниженной самооценки. Отличный способ вернуть уверенность в себе, не отказываясь от любимой музыки, — это подпевать во время прослушивания понравившихся композиций. Пение поднимает настроение и наделяет верой в себя.

Менять свое решение по нескольку раз за 5 минут

Процесс принятия решения для людей с заниженной самооценкой — занятие непростое. Надо учитывать не только собственные предпочтения, но и делать это с оглядкой на мнение других людей. Любая мелочь, например выбор фильма на вечер, еды на ужин или наряда, превращается в бесконечную череду разнообразных предложений. Порывистость и противоречивость — это качества интригующие, но весьма утомительные в повседневной жизни. В такие моменты стоит сказать вслух: «Я сам управляю собственной жизнью и принимаю решения». Не стоит делать выбор, основываясь только на предпочтениях других людей. Ведь они выбрали человека в друзья не просто так, а значит, и его вкусы имеют значение.

Жить на топливе из шоколадок и кофе

Наши пищевые привычки говорят о нас многое. Как это ни удивительно, еда вполне может влиять на восприятие человеком самого себя. Если в рационе присутствует слишком много сладкого и напитков, содержащих кофеин, это может вызывать перепады настроения. Заедание грусти и печали вкусняшками какое-то время отлично работает и поднимает настроение. Но постоянное изменение уровня сахара в крови может привести к общей усталости и раздражению. То же самое можно сказать и о кофе. Лучше заменить сладости на мед, орехи и фруктовые чаи. Подобная еда бодрит естественным образом.

Гореть на работе

Принято считать, что люди с низкой самооценкой тихи и незаметны на работе. Они редко берутся за сложные проекты, потому что не чувствуют уверенности в собственных силах. Как ни удивительно, но трудоголизм и увлеченность собственной карьерой тоже могут говорить о неприятии себя. Когда человек недостаточно уверен в хорошем отношении к нему со стороны близких людей, признание он стремится обрести на работе. Такие люди трудятся без сна и отдыха, порой довольствуясь лишь похвалами. Но редко кто может оценить человека, если он сам не в состоянии это сделать.

Искать советы на медицинские темы в интернете

Почувствовали легкое недомогание или обнаружили что-то странное в своей бренной оболочке — и тут же отправляемся на поиски ценной информации на просторах интернета. Бесконечно перечитываем различные статьи, сравниваем симптомы, изучаем посты других пользователей на ту же тему. Все это может говорить о киберхондрии. Этим расстройством отлично пользуются различные сайты, которые расписывают самые мрачные сценарии, пугая и так задерганного пользователя. При появлении любых изменений в физическом состоянии лучше не заглядывать в интернет, а сразу обратиться к врачу. До визита следует оценить и записать все симптомы, а потом внимательно их просмотреть.

Страдать в примерочной магазина

Когда самооценка у человека хромает, он гораздо сильнее зависит от мнения других при покупке новых предметов гардероба. При этом ему или ей свойственно покупать значительно больше вещей, чем необходимо. Как показывают исследования, если девушка неуверена в себе и во время примерки увидела такой же туалет на симпатичной продавщице или покупательнице, то, скорее всего, она его не купит. Причиной тому являются внутренние рассуждения: «Красивое платье, а девушка симпатичнее меня. Значит, на мне будет сидеть плохо». Предметы гардероба стоит покупать, только если вы себе в них нравитесь. А не потому, что они симпатичны сами по себе и хорошо или плохо сидят на других.

Верить в удачу и приметы

У каждого человека есть свои маленькие приметы или суеверия. Даже именитые спортсмены совершают определенные ритуалы перед началом соревнований. Но если причину всех своих успехов или неудач человек видит в неправильно одетой поутру футболке или встреченной черной кошке, то, скорее всего, он не слишком уверен в собственных силах. Вместо того чтобы благодарить за успехи высшие силы или Вселенную, стоит признать, что для достижения желаемого было приложено немало усилий. Удача иногда играет определенную роль. Но без таланта и умений воспользоваться подходящей ситуацией вряд ли у кого-либо получится.

Постоянно проверять, закрыта ли дверь и выключен ли утюг

Каждое утро мы выходим из дома по делам. И стоит сделать лишь несколько шагов, как в голове возникает мысль: «А я выключил газ? А утюг? А дверь закрыл?» Приходится возвращаться, проверять все по нескольку раз, теряя драгоценное время. Если эта утомительная ситуация повторяется изо дня в день, то, скорее всего, неполадки здесь не с памятью, а с самооценкой. Когда человек постоянно сомневается в собственных способностях и критикует себя, ему свойственно проверять все по нескольку раз. Это может касаться и работы, и быта. Мы боимся потерять контроль над любыми аспектами своей жизни, что и приводит к таким последствиям. В первую очередь стоит признать существование проблемы, а не винить себя в невнимательности. Ну и можно наклеить стикеры-напоминалки, если с утра голова просыпается в последнюю очередь.

Любовь к всевозможным тестам

Возможность познать себя и определить свое место в мире, а заодно и всех окружающих, успокаивает. Многочисленные тесты, психологические и интеллектуальные, очень помогают в этом процессе. К большинству из них стоит подходить как к приятному развлечению. Если человек чересчур увлекается такими материалами, то это тоже может свидетельствовать о неадекватной самооценке. Результаты тестов должен оценивать психолог, а не определенная система баллов. Да и основной массе населения они не требуются. В них нет ничего плохого, просто относиться к подобным вещам лучше с юмором, а не воспринимать их с железобетонной серьезностью.

Обставлять дом по журнальным картинкам

При обустройстве собственного дома люди часто обращаются за помощью к модным журналам или специалистам. В тематической литературе можно отыскать массу отличных идей, а дизайнер подскажет, как воплотить их в жизнь. Но стремление обставить свое жилье «как на картинке» может говорить о неуверенности в себе. Когда человек не доверяет собственному вкусу, он старается использовать как можно больше чужих идей. Подобный подход только вредит самооценке. Отсутствие индивидуальности, которая проявляется во всевозможных мелочах, негативно влияет на психологическое состояние. По той же причине не стоит вешать картины, фото и зеркала слишком высоко или сочетать низкие кровати и высокую мебель. Все это подавляет и дурно влияет на восприятие человеком самого себя.

Избегать спортзала, предпочитая тренироваться дома

Люди оправдывают свое нежелание посещать фитнес-центр соображениями экономии, ленью или нехваткой времени. Но самую большую роль часто играет низкая самооценка. Человек просто стесняется своего тела, пугается будущих нагрузок и боится не справиться. Другие же, отходив в зал пару месяцев, перегорают и забрасывают занятия спортом. Когда через несколько недель бренное тело не обретает желанных форм, человек чувствует себя неудачником и покидает фитнес-центр. Физическая активность сама по себе отлично поднимает и настроение, и самооценку. Если общие занятия кажутся чем-то пугающим, можно записаться к персональному тренеру. Или выбирать часы, когда посетителей в зале немного. Главное — двигаться маленькими шагами и увеличивать нагрузку постепенно.

Подсчитывать калории

Калькуляторы калорий и весы — это воплощенный кошмар человека с низкой самооценкой. Они постоянно таят в себе мрачные сюрпризы и готовы дать пару лишних поводов для самобичевания. Но даже персону, вполне уверенную в собственной неотразимости, они могут довести до нервного тика. Любая трапеза, если она сопровождается скрупулезным подсчетом потребленных калорий и завершается контрольным взвешиванием, будет вызывать легкий ужас и отвращение. Строгие пищевые ограничения часто приводят к перееданию. Прежде чем возвращать свою самооценку на должный уровень, стоит избавиться от всех вещей, которые ее занижают.

Все время опаздывать

Вроде бы опоздания должны быть прерогативой уверенных в себе людей, которые настолько себя ценят, что на комфорт прочих особого внимания не обращают. Но легкомысленно к собственному времени относятся как раз индивидуумы с заниженной самооценкой. Им кажется, что важность их присутствия на встрече настолько незначительна, что задержку никто и не заметит. Для борьбы с этой привычкой сначала придется поверить в собственную значимость. И гневные звонки друзей окажут в этом немалую помощь.