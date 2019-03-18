15 верных признаков того, что вы больше чем просто друзья

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Временами даже самые невинные дружеские отношения вдруг перерастают в нечто большее, а иногда серьезную влюбленность не удается распознать годами. Но как понять, хочет ли парень перестать быть просто другом?

Мы в AdMe.ru решили разобраться в этом вопросе раз и навсегда и подготовили короткий список признаков, которые точно не стоит игнорировать, если вы намерены продвинуться в отношениях дальше дружбы.

Он знает, какой кофе вы пьете, и даже не забывает взять вам трубочку

Давайте признаемся: не все мужчины внимательны и заботливы. Так что если ваш друг из раза в раз приносит именно тот кофе, который вы любите, да еще и с трубочкой, чтобы сохранить помаду в неприкосновенности, то знайте: он точно в вас влюблен. По уши.

Ему снятся сны о вас — и он не боится об этом рассказывать

Есть точка зрения, что во сне человеческий мозг переносит накопившуюся за день информацию из кратковременной в долговременную память. По сути, сохраняет. И сны — это не что иное, как причудливое отражение самых ярких и важных для человека воспоминаний. И если это так, то сны говорят, что парень весь день только о вас и думал. А сообщить такое — все равно что признаться в любви открыто.

При вас он не говорит о других девушках либо только осуждает их

Если он внезапно стал законченным скептиком и в каждой девушке видит лишь ее недостатки, а на все вопросы об отношениях говорит, что пока не нашел ту единственную, то, возможно, на самом деле он уже давно определился и его избранница — это вы. Вот только нужные слова, чтобы признаться, еще не найдены. И таким образом, вероятно, даже не понимая этого, друг дает вам жирный намек на свои чувства.

Он подмечает даже не смену прически, а то, на какую сторону у вас сегодня зачесаны волосы

Тут все просто: он не отводит от вас глаз. Наблюдает за вами в любой удобный момент, а потому и замечает каждую мелочь. Такое внимание может говорить о том, что вы приковали к себе не только его взгляд, но и сердце.

Всячески уходит от серьезных отношений с другими девушками

Все мы порой отказываемся от серьезных отношений, отдаваясь карьере, работе по дому или неожиданному хобби. Но если друг раз за разом выбирает одиночество, с порога отметая любые предложения организовать для него свидание с симпатичной и одинокой подругой, вероятно, его сердце на самом деле уже занято. И скорее всего, занято вами.

Случайно к вам прикасается и не спешит отдергивать руку

Когда люди любят друг друга, они хотят быть как можно ближе. Сильные чувства, пусть даже успешно скрываемые мужчиной, все равно вырвутся наружу. Подталкивание локтем, похлопывание по плечу или спине, долгое рукопожатие — все это говорит о том, что вы ему небезразличны. Психологи считают, что для социальных и деловых контактов характерна дистанция от 1 до 3 м. Расстояние в 60 см — это знак дружбы, меньше — уже любовь.

Вытерпит любой фильм, даже скучнейшую историческую драму, если вы скажете, что именно это хотели посмотреть

Вкусы у всех, конечно, разные. И если ваш друг с энтузиазмом идет на фильм, о котором до этого ни разу даже не упомянул, а в его списке любимых лент нит ничего похожего, знайте: эту жертву он принес на алтарь ваших будущих отношений.

Не называет вас другом

Слова всегда способны выдать нас с головой или, как в этом случае, с сердцем. Если парень всегда обращается к вам по имени и даже в разговоре с другими никогда не называет вас другом, это говорит о том, что у вас в его понимании другой статус.

Находит повод побыть наедине

Нам иногда хочется спрятаться ото всех. Остаться в одиночестве. Но только не тому, кто влюблен. Он тоже стремится уединиться, но чаще всего вместе с вами. Если он видит в вас больше чем просто друга, большие компании не для него, он предпочтет провести время с глазу на глаз. И даже когда это не удается и вы отправляетесь веселиться туда, где есть кто-то еще, все его внимание будет сосредоточено только на вас.

Выясняет ваши планы на будущее

Серьезные отношения предполагают планирование. С другом не будешь строить семью, искать квартиру, заводить домашних питомцев или затевать переезд в другую страну. А вот с любимым человеком и море по колено. К тому же, зная ваши планы, он будет спокоен, что пока между вами не появится препятствий.

Его речь меняется

Если ваш друг скрывает свои чувства, вполне естественно, что он будет волноваться при виде вас. И, как показали исследования, нервозность обязательно проявится в темпе речи. Парень либо будет тараторить, либо мямлить. В речи также могут появиться паузы или слова-паразиты.

Когда не нужны слова

Рассказать о своих чувствах человек может и без слов. Достаточно следить за языком тела. Девушки часто перебирают волосы или неосознанно касаются тела, когда видят симпатичного им парня. А мужчины в присутствии любимой женщины стараются выглядеть еще более внушительно. Расправляют плечи, выпрямляют спину, шире разводят локти. Все это говорит о том, что друг хочет привлечь ваше внимание.

Рассказывает вам сокровенное

Он внезапно начал рассказывать о своих родителях, детстве, домашних любимцах и волнениях юности? Этому есть простое объяснение: он хочет, чтобы между вами установились особые, доверительные отношения, а значит, это уже не просто дружба. Это любовь.

Меняется тембр голоса

Мужчина всегда хочет произвести впечатление на девушку, которая ему симпатична. Один из способов — показаться сильнее, увереннее в себе. И тут на помощь приходит голос. Парень начинает говорить более низким тембром, может добавить бархатных ноток. Пусть даже подсознательно, но так он пытается вас очаровать.

Принимает те же позы, что и вы

Если парень начал изображать из себя зеркало, это верный признак, что вы нравитесь ему далеко не как друг. Если он принимает те же позы, копирует обороты речи, он явно испытывает к вам сильные чувства. Это происходит на подсознательном уровне, так что такой признак точно не стоит оставлять без внимания.