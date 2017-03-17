15 уроков обольщения от француженок

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Эти женщины стройны без диет, привлекательны без видимых усилий, непростительно самоуверенны и живут, выбирая качество, а не количество. AdMe.ru уверен: весна — прекрасный повод изменить свою жизнь, поэкспериментировать со стилем и начать жить и любить, как это делают настоящие француженки.

1. Устройте званый ужин

Француженки обожают встречаться компаниями. Позовите старых и новых друзей, а еще друзей ваших друзей на ужин. Поразите их кулинарными способностями и устройте незабываемую развлекательную программу. Званый ужин — идеальный повод показать себя с лучшей стороны и познакомиться с новыми людьми. Вы можете блеснуть своим интеллектом, умением развлекать гостей и великолепным платьем.

2. Будьте женственной даже на работе

Никаких слишком строгих деловых костюмов: любой дресс-код можно подстроить под себя и при этом оставаться женственной.

3. Сохраняйте хорошие отношения с бывшими

Никогда не сжигайте мосты. Заканчивайте отношения в цивилизованной манере. Вы никогда не знаете, когда вам может понадобиться помощь или дружеская поддержка.

4. Будьте немного капризной

Вы — женщина. Он — мужчина. Вы эмоциональная. Разве это проблема? Жизнь намного веселее, когда вам не нужно все время стараться быть нормальной.

5. Улыбайтесь, даже когда вам грустно

© Cold Spring Pictures

Француженок учат с детства: если ты девочка, то ты должна быть красивой и улыбчивой. Улыбайся, когда ты счастлива, и улыбайся, когда тебе грустно. Быть сердитой непривлекательно, и это не улучшает жизнь. Мужчинам нравятся девушки, которые улыбаются, да и вы почувствуете себя лучше.

6. Чувствуйте себя красивой

Француженки любят выглядеть хорошо в любых обстоятельствах, даже идя в магазин или на прогулку с детьми. Это не для того, чтобы привлечь мужчин, а чтобы чувствовать гордость за свой внешний облик так же, как и за внутренний. Француженки знают, что счастье не зависит от размера одежды, а самое главное — это то, как вы себя чувствуете в собственной коже.

7. Не бойтесь мужчин

Еще одно правило, которое француженки учат с самого детства: даже если тебя в школе обижает мальчик, учитель, скорее всего, подскажет тебе, как дать ему сдачи, а не побежит вызывать родителей. Взрослые вмешиваются только в крайних случаях. А мужчины с детства понимают, что у женщин есть ногти, зубы и даже сильные руки и ноги, чтобы постоять за себя.

8. Умейте быть сексуальными, но не пошлыми

Француженкам нравится быть сексуальными и чувственными — это выражение эстетики и красоты. Нельзя быть слишком откровенной: нужно разогревать аппетит, а не сразу подавать десерт. Остановите свой выбор на минимальном макияже, откажитесь от чрезмерных укладок. Достаточно найти тон помады и аромат, которые подойдут именно вам.

9. Оставьте ожидания

Француженки не ищут принцев. Конечно, они хотят любви и встретить своего человека, но они умеют наслаждаться дружбой, в том числе дружбой с привилегиями, романами и интрижками. Вот как говорят француженки: «Если мы целуемся — мы любовники, и если все только и закончится лишь поцелуями, то это не будет концом света. Мы не загадываем наперед».

10. Пробудите в себе страсть

Наслаждайтесь едой, напитками, поцелуями и сексом. Никогда не наказывайте себя и не заставляйте. Французы живут по принципу удовольствия: если вы что-то делаете и вам доставляет это удовольствие, то вы обязательно получите от этого положительный эффект и будете выглядеть превосходно.

11. Не играйте в недоступных, но знайте себе цену

Каждая француженка тоже хочет красивого, умного, успешного и романтичного мужчину, который будет относиться к ней как к королеве. А она, в свою очередь, заставит мужчину почувствовать себя королем, если он действительно того достоин. Если нет — вон отсюда!

12. Откладывайте деньги не только на черный день, но и на сезонные обновления

Наряды необходимы для счастья женщины, и француженки это знают. Ведь если купить новые туфли на деньги, которые вы отложили на черный день, то черный день никогда не наступит.

13. Работайте с тем, что у вас уже есть, а не с тем, чего вы хотите

Француженка никогда не будет ждать, когда она похудеет до определенной цифры или пока у нее отрастут волосы до нужной длины, чтобы потом совершенствовать себя. Начните жить так, как будто вы уже достигли всех поставленных целей.

14. Не позволяйте возрасту лишать вас радостей жизни

Французские женщины знают, что возраст не является причиной, чтобы перестать чувствовать себя привлекательной и желанной.

15. Секрет счастья — радоваться мелочам

© Perdido Productions

Позвольте себе крошечный, но очень вкусный десерт, новые духи или купите себе цветы. Французские женщины ценят маленькие радости так же, как и большие.