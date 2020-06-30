15+ уловок от психолога, которые научат говорить «нет» так же легко, как улыбаться при виде котенка

Нам часто тяжело отказать и сказать твердое «нет» в ответ на просьбы, которые не хотим или не можем выполнять. Слишком настойчивые просители иногда не ограничиваются только вежливой просьбой, они становятся чересчур настойчивы, а порой и агрессивны. Педагог-психолог, конфликтолог Элина Фролова рассказала в своем посте, какие неправильные установки мы имеем, как с ними бороться, как научиться говорить «нет» и противостоять агрессии.

Редакция AdMe.ru прислушивается к советам психолога, которые могут здорово помочь в обычной жизни.

Ложные установки

Мы часто соглашаемся и делаем то, чего на самом деле не хотим или когда у нас на это нет времени. Почему так происходит? Потому что с детства нам внушают ложные установки, по которым как бы не принято говорить «нет»: Я не могу отказать другу.

Не могу отказать семье.

Должен этому человеку.

Ты мне — я тебе.

Если откажу, то обижу / подведу / испорчу отношения.

Культурные люди не отказывают.

Если откажу, меня посчитают эгоистом, и т. д.

Как сказать «нет», когда отказать тяжело

Берите паузу. Если сразу отказать не получается, попросите дать время подумать, затем позвонить и отказать будет легче.

Если сразу отказать не получается, попросите дать время подумать, затем позвонить и отказать будет легче. Перехватывайте инициативу. Когда на вас давят какой-то просьбой, выступите со встречной равнозначной. Например, вас просят выйти за человека в смену, вы согласитесь при условии, что он сначала придет и поможет вам с ремонтом.

Когда на вас давят какой-то просьбой, выступите со встречной равнозначной. Например, вас просят выйти за человека в смену, вы согласитесь при условии, что он сначала придет и поможет вам с ремонтом. Придумайте авторитет. Иногда можно схитрить и сослаться на то, что данное действие будет не одобрено мамой / женой / братом / президентом — что угодно, что будет весомым аргументом для просящего.

Отказать можно, смягчив это шуткой : «Выйдешь за меня?» — «Боюсь, что жена не одобрит, если я соглашусь, Михалыч, к тому же это незаконно».

: «Выйдешь за меня?» — «Боюсь, что жена не одобрит, если я соглашусь, Михалыч, к тому же это незаконно». Заранее обдумывайте отказ, если знаете, что человек наверняка попросит вас что-то сделать.

Обосновывайте отказ. Не оправдывайтесь, а четко обоснуйте, почему вы не можете / не хотите этого делать: «Я не хочу выходить за тебя в смену, потому что ты еще за прошлый раз за меня не выходил, это мой выходной, и у меня на него планы».

Не оправдывайтесь, а четко обоснуйте, почему вы не можете / не хотите этого делать: «Я не хочу выходить за тебя в смену, потому что ты еще за прошлый раз за меня не выходил, это мой выходной, и у меня на него планы». Настаивающим прямо говорите: «Не дави на меня» . Это иногда отрезвляет просящего и напоминает о том, что с вашим мнением тоже нужно считаться.

. Это иногда отрезвляет просящего и напоминает о том, что с вашим мнением тоже нужно считаться. Предлагайте альтернативу: «Я не пойду с тобой в кино, потому что мне не нравится этот жанр, но вот Аркадий любит его и, думаю, с удовольствием составит тебе компанию».

Подберите синонимы к слову «нет». Если просто сказать «нет» для вас слишком невежливо, то можно изменить фразу: «Боюсь, что вынужден вам отказать», «Я бы с радостью помог, но не располагаю временем / возможностью».

Если просто сказать «нет» для вас слишком невежливо, то можно изменить фразу: «Боюсь, что вынужден вам отказать», «Я бы с радостью помог, но не располагаю временем / возможностью». Не бойтесь обидеть человека отказом, ведь если вы обосновываете это, но другой человек не способен войти в ваше положение, то стоит задуматься об отношении этого человека к вам в целом.

А что, если поведение человека становится агрессивным?

Никогда не отвечайте тем же. Удержаться сложно, но часто агрессор или оскорбляющий только и ждет, чтобы вылить на вас ушат помоев. Оно вам надо?

Удержаться сложно, но часто агрессор или оскорбляющий только и ждет, чтобы вылить на вас ушат помоев. Оно вам надо? Не принимайте все на свой счет. Только треть агрессии человека направлена на вас, треть — на себя, а треть — на ситуацию, поэтому принимать весь удар на себя точно не стоит, а отбить только часть не так уж и трудно.

Выслушайте. Иногда кричащего или выливающего поток оскорблений человека можно просто выслушать, попробовать увидеть за этим чувства: «Задолбали уже ржать на весь автобус!» — «Если вам одиноко и хотелось бы тоже пообщаться, мы с вами вместе можем посмеяться».

Перенесите разговор. Если видите, что человек совершенно ни на что не реагирует, не слышит аргументов, а просто агрессивен, скажите, что пообщаетесь с ним позже, сейчас вам срочно нужно куда-то уходить, что-то сделать. Главное, не говорите «ты неадекватен» — только спровоцируете.

Если видите, что человек совершенно ни на что не реагирует, не слышит аргументов, а просто агрессивен, скажите, что пообщаетесь с ним позже, сейчас вам срочно нужно куда-то уходить, что-то сделать. Главное, не говорите «ты неадекватен» — только спровоцируете. Учитесь отстаивать свои границы. Можно прямо сказать, что вас такой формат общения не устраивает, вы не потерпите такого отношения к себе и что продолжение таких нападок ни к чему не приведут, кроме как к вашему уходу из этой ситуации.

Можно прямо сказать, что вас такой формат общения не устраивает, вы не потерпите такого отношения к себе и что продолжение таких нападок ни к чему не приведут, кроме как к вашему уходу из этой ситуации. Учитесь сохранять спокойствие. На агрессию ожидаемый ответ — агрессия, вы ломаете шаблон, если спокойно реагируете на оскорбление.

На агрессию ожидаемый ответ — агрессия, вы ломаете шаблон, если спокойно реагируете на оскорбление. Учитесь давать агрессору ответ в приемлемой форме. Заключается в немедленной реакции, которая показывает, что вы заметили агрессию и не потерпите продолжения: «Прекрати кричать на меня, я такого не потерплю».

Заключается в немедленной реакции, которая показывает, что вы заметили агрессию и не потерпите продолжения: «Прекрати кричать на меня, я такого не потерплю». Чувство юмора. Но здесь нужно быть осторожнее и использовать его только со знакомыми людьми: «Ты идиот!» — «А вот это вряд ли, меня мама к психологу в детстве водила, он сказал, что я нормальный».