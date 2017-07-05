15 советов, которые люди дали бы самим себе в юности
Пожалуй, у многих из нас хотя бы раз в жизни возникало желание вернуться в прошлое, чтобы наставить на истинный путь юную версию самого себя.
AdMe.ru ознакомился с советами от пользователей интернет-ресурса TheQuestion и узнал, что, несмотря на все наши различия, мы рано или поздно приходим к очень похожим выводам.
- Ты все делаешь правильно, ты молодец! И не надо сомневаться, себя накручивать и думать, что мир жесток и никто тебя не любит. На самом деле все хорошо!
- Посоветовал бы себе не начинать курить.
- Пожалуйста, найди возможность спать по ночам по 7 часов. Не надо экспериментов и геройств.
- Я бы посоветовала себе больше обращать внимания на собственные желания, цели, мечты. Всегда в первую очередь думать о себе. Как раз в подростковом возрасте я впервые стала забивать на свои желания, и сейчас мне трудно формулировать собственные запросы. И еще бывает стыдно признаться, что мне что-то не нравится.
- Я бы дал себе совет учиться намного больше и намного упорнее, потому что, как оказалось, многое пришлось наверстывать уже в зрелом возрасте. Все должно делаться вовремя. Ведь легче и эффективнее учить иностранный язык в юном возрасте, чем в 30 лет. А образование очень много значит в жизни.
- Лучше готовься к вступительным экзаменам, тогда поступишь туда, куда хочешь, а не куда получилось.
- Не трать столько денег на всякую фигню.
- Цени юность — это самая прекрасная пора, которая больше никогда не повторится. Наслаждайся свободой, играй, гуляй и радуйся жизни. Запомни это время, позже ты будешь часто возвращаться в него мысленно, это очень поможет тебе в воспитании твоих детей и в понимании их.
- Не переживай так сильно из-за учебы, курсовых, экзаменов. Хотя специальность и пригодится, все будет не так, как тебе сейчас кажется наиболее вероятным и логичным. Не бойся подавать документы на участие в конференциях, на гранты и стажировки. Все реально! Работай и учись у тех и вместе с теми, кто вдохновляет своим примером.
- Носи шапку, теплое белье, двойные носки зимой. Иначе ты отморозишь себе задницу и ноги и всю жизнь они будут мерзнуть.
- Слушай родителей и старайся не обижать их.
- Не надо так остро воспринимать все, что в семье говорят друг про друга, у всех свои обиды, тараканы и взгляды на жизнь. Взрослые люди так же необъективны, как и подростки.
- Будь внимателен к личной информации. Некоторые файлы лучше стереть или никогда не создавать. А комп и телефон запаролить.
- Расстанься с ним прямо сейчас. И забудь о нем навсегда.
- Себе дам только один совет: будь собой и иди к своей мечте во что бы то ни стало. Это твоя жизнь, а не жизнь твоих родителей или друзей. И жить этой жизнью тебе. Вполне возможно, если бы я была чуточку понастойчивее и поупрямее, то сейчас все могло сложиться иначе.