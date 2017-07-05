15 советов, которые люди дали бы самим себе в юности

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Пожалуй, у многих из нас хотя бы раз в жизни возникало желание вернуться в прошлое, чтобы наставить на истинный путь юную версию самого себя.

AdMe.ru ознакомился с советами от пользователей интернет-ресурса TheQuestion и узнал, что, несмотря на все наши различия, мы рано или поздно приходим к очень похожим выводам.