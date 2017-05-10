15 советов для крепкого сна и легкого пробуждения

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Бывало ли у вас такое, что вы целый день мечтаете о том, как придете домой и упадете на кровать, а как только это происходит, сон тут же улетучивается? Если да, то вы не одни. Постоянные стрессы заставляют тысячи людей мучиться от проблем со сном ежедневно.

AdMe.ru призывает вас не отчаиваться и предлагает 15 советов, следуя которым, вы будете не только крепко спать, но еще и с легкостью подниматься с постели.