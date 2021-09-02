15 ситуаций, возникающих при устройстве на работу, в ответ на которые можно смело хлопнуть дверью

Иногда после долгого хождения по собеседованиям люди бывают готовы взяться за любую работу. Но часто уже в самом начале интервью с HR-специалистом можно распознать компании, работа в которых не принесет ни морального удовлетворения, ни ожидаемого финансового благополучия. Отказ от предложения подписать трудовой договор может оказаться непростым шагом, особенно если поиск желаемой должности занял много времени. Однако эксперты напоминают о том, что работа занимает далеко не последнее место в нашей жизни, поэтому важно найти вариант, подходящий вам по всем параметрам.

Мы в AdMe.ru разобрались в том, какие тревожные звоночки на собеседовании покажут, что здесь не стоит тратить свое время.

От вас ожидают бескорыстного служения коммерческим интересам компании

Даже если вы отчаянно ищете работу, но чувствуете, что вакансия вам не подходит, имеет смысл отклонить предложение. Причины могут быть разными: маленькая зарплата, отсутствие бонусов, неприятный коллектив, нестабильная ситуация в самой компании. Большинство людей получают счета ежемесячно. Если работодатель обещает теплые отношения в коллективе вместо оплаты труда, достаточной для покрытия основных расходов, а договориться о более высокой зарплате не удалось, то лучше уйти.

От вас требуют финансовых вложений, чтобы вы могли начать работать

Если приглашение занять вакансию идет вместе с предложением внести оплату за что-либо, то, скорее всего, вы наткнулись на мошенников, которые под видом работодателей выманивают деньги. Серьезные компании оплачивают обучение, оформление необходимых документов и предоставляют униформу.

Предлагают неофициальное соглашение по заработной плате

Если сотрудник отдела кадров сразу заявляет, что компания не планирует следовать нормам и правилам, прописанным в Трудовом кодексе, то можно смело начинать прощаться. Это действительно важный момент, ведь когда придет время брать ипотеку или уходить в декрет, необходимо, чтобы ваше материальное положение было более устойчивым.

Предупреждают, что зарплату выплачивают нерегулярно

Получить предложение о работе очень приятно, особенно после долгого или мучительного процесса ее поиска. Но очень важно не соглашаться на зарплату, которая вам не подходит, или принять предложение поработать в испытательный срок бесплатно. Эксперты советуют заранее выяснить среднюю зарплату в своей сфере и быть готовым озвучить желаемую цифру. Иначе можно нарваться на недобросовестных работодателей, которые завлекают блестящими перспективами, а через месяц-другой прощаются без выплат с обманутым сотрудником и нанимают на его место другого.

Ваш график включает в себя работу в выходные без дополнительной оплаты

Когда предложение заключить трудовой договор получено, лучше всего сразу обсудить условия работы, даже если в данный момент других вариантов не наблюдается. Важно помнить о том, что и компания тоже нуждается в сотруднике, и вести переговоры необходимо в духе сотрудничества, а не конфронтации.

Работа изначально предполагает обман

Если вы и компания придерживаетесь разных ценностей, то лучше сразу отправиться искать работу в другом месте, чтобы по ночам спать спокойно.

Вы должны быть на связи 24/7

Важно рассматривать предложение о работе и в свете дальнейших жизненных планов. Если график заставляет забыть о любимом хобби, не позволяет уделять время близким, не принимайте его. Можно прикинуть, сколько времени придется работать вне офиса и как это повлияет на вашу личную жизнь.

Отпуск в удобное для вас время невозможен

Иногда в ходе собеседования озвучивается, что положенный по законодательству вашей страны отпуск не предоставляется вовремя, или вы узнаете, что его получение связано с большими нервными затратами. При таком раскладе лучше сходить на другие собеседования.

Выясняют, какие у вас планы в сфере личной жизни

Когда на собеседовании настойчиво расспрашивают о вашей личной жизни, особенно если вы не считаете нужным делиться данной информацией, не стоит тратить время на эту компанию. Вопросы о детях и семье могут быть болезненными по ряду причин, которые не хочется озвучивать посторонним.

Инструктируют, как следует вести себя на собеседовании с начальством

Иногда после встречи с будущим начальником остается неприятный осадок. Когда возникает ощущение, что его характер и стиль управления будут вызывать только раздражение, лучше не подписывать трудовой договор.

Комментируют ваш внешний вид, хотя он не имеет отношения к работе

Если человек не устраивается на работу актером, моделью, фитнес-инструктором, то комментарии по поводу его внешности неуместны. Скорее всего, интервьюер ищет партнера, а не профессионального сотрудника.

Вас просят внести оплату за собеседование

Когда собеседование состоит из череды длинных психологических тестов, за которые еще и просят деньги, то можно задуматься о том, действительно ли сотрудник отдела кадров ищет подходящего работника или он просто собирает материал для своей кандидатской.

Оказывается, что у вас есть обязанности, которые изначально не предполагались

Бывает так, что человеку нравится компания, но желаемая должность подразумевает иные обязанности, чем планировалось изначально. В таком случае важно обсудить ситуацию с работодателем и объяснить, что вы хотели бы работать на него, но в другой роли.

Вас вынуждают выйти из зоны комфорта

Иногда на собеседовании кандидата пытаются вывести из равновесия провокационными вопросами, используя стратегию стресс-интервью. К примеру, сообщают, что ключом к успешной карьере в организации станет работа допоздна без дополнительной оплаты. И если вас дома ждут дети, то стоит поискать другой вариант.

К вам с первых минут относятся пренебрежительно

Эксперт по трудоустройству Дэнни Эртель советует найти как можно больше информации о компании, ее внутренней культуре и отношению к сотрудникам. В наше время эти данные легко можно отыскать в LinkedIn, Twitter, Facebook и других социальных сетях. Даже если офис поражает воображение красивыми интерьерами, а фирма демонстрирует отличные финансовые показатели, но там отсутствует уважение к сотрудникам, лучше обратить внимание на другие вакансии.