15 серьезных ошибок в 30, которые заставят вас схватиться за голову в 40

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Когда нам 20, мы искренне считаем, что в 30 лет станем «по-настоящему» взрослыми. Наступает 30, и мы уже готовы согласиться с французским писателем Андре Моруа, который называл период между 30 и 40 годами самым трудным подростковым возрастом. Мы молоды, полны сил и энергии и готовы изменить мир. Но в это время довольно высок шанс наломать таких дров, что мало не покажется.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить свой опыт (да и чужой тоже, хотя на нем учиться сложнее) и собрали для вас 15 ошибок, которые лучше не делать в 30 лет, чтобы спустя годы не задавать себе вопрос: «Зачем я это сделал?!» И не говорите, что мы вас не предупреждали.

1. Резко что-то изменить в жизни. А лучше все и сразу

Есть категория людей, которые еще в юности наметили себе план действий под названием «Успеть к 30». Выйти замуж, родить ребенка, сделать карьеру, купить квартиру. И если что-то идет не по плану, надо это исправлять. Например, затащить в загс мужчину, с которым едва знакомы, а спустя пару лет понять, что он герой не вашего романа. А у вас уже дети, кстати. Все эти планы — только в вашей голове. Вы ничего никому не должны. Никаких тикающих часиков или «все как у людей». Ким Кардашьян честно призналась, что именно мысль: «Мне уже 30 лет! Лучше выйти замуж» стала причиной ее брака с баскетболистом Крисом Хамфрисом. Спустя 72 дня пара рассталась.

2. Проводить выходные на диване с вредной едой и за просмотром сериалов

В том, чтобы в свободное время поваляться на диване ногами кверху, нет ничего зазорного. И неважно, разгружаете вы вагоны или 40 часов в неделю гордо восседаете в офисном кресле. Но если так проходит весь ваш досуг и все ваши выходные, это повод задуматься о своем здоровье и моральном состоянии. Специалист по тайм-менеджменту и автор книги «Что делают на выходных успешные люди» Лаура Вандеркам советует планировать выходные уже с понедельника, выполнять часть домашних забот посреди недели, а на выходных найти время на спорт и встречу с друзьями.

3. В эмоциональном порыве набить нелепое тату

Татуировки — это искусство. Вы действительно уверены, что хотите набить дурацкий интернет-мем или имя любимого человека на самом видном месте? А вдруг вы расстанетесь? Можно, конечно, к имени «Леша» еще приписать «дурак», но идея так себе. Когда-то была мода набивать бабочек на пояснице. Потом это сочли пошлым. Потом в моду вошли большие тату на бедрах. Кто знает, что будет завтра? Если уж вы решились на этот шаг, пусть он будет взвешенным и обдуманным. Рисунок на теле должен дополнять вашу индивидуальность, а не выглядеть как ошибка молодости.

4. Начать бесконечно тюнинговать собственное лицо и тело в страхе перед неминуемой старостью

Увидев мелкую морщинку на лбу, вы впадаете в панику и рыдаете на плече у косметолога. Лифтинги, пилинги, подтяжки, лазерная шлифовка, инъекции гиалуроновой кислоты и ботокса. Да чего там — вы готовы бежать даже к пластическому хирургу, ведь грудь уже не та, что в 20. Заботиться о своем теле можно и нужно: питать, увлажнять, использовать солнцезащитный крем. Но фанатизм в этом вопросе способен спустя годы превратить вас в куклу с лицом, лишенным эмоций, и навредить вашему здоровью. Оно вам надо?

5. Или, наоборот, упрямо играть роль подростка

Вам не всегда продают алкоголь без паспорта, вы обожаете мультфильмы, фэнтези и компьютерные игры, носите футболку с Дедпулом, но как огня боитесь слов «ответственность» и «семья». Поздравляем: вы типичный кидалт (kid — «малыш» и adult — «взрослый») — человек, который отказывается взрослеть. Есть весьма поучительный фильм «Детка» с Кирой Найтли. Главная героиня весело проводит время в компании подростков, в прямом смысле слова убегая от своих проблем. И только взяв на себя ответственность за свои решения, девушка нашла себя и свое счастье.

6. Прекратить учиться (ведь школа и университет позади)

В юности кажется: ну вот, получишь вожделенный диплом — и все, больше никакой учебы. Можно расслабиться и почивать на лаврах. Многие, кстати, так и делают, выполняя одни и те же рабочие обязанности десятилетиями и не признавая никаких инноваций. И в какой-то момент оказываются за бортом. Мы живем в эпоху информационного взрыва. В мире каждый день происходит что-то новое. Если вода в пруду перестает двигаться, он начинает цвести и зарастать тиной. То же самое происходит с мозгом человека, если не держать его в тонусе и не расширять свой кругозор. Не менее полезно и обучать кого-то: так вы еще лучше запомните и поймете материал.

7. Полностью сменить гардероб, убрав из него вещи якобы не по возрасту

«30 лет — не время для экспериментов», — решаете вы и отдаете младшим сестрам смелые мини, байкерскую куртку и оттеночный тоник для волос цвета морской волны. Взамен обзаводитесь базовым гардеробом из 13 вещей, из которых 10 — черные и белые, и носите их и только их. Может быть, кто-то сказал вам, что вы недостаточно красивы, стройны и молоды для таких нарядов, а вы взяли и поверили. Но именно сейчас самое время для смелых решений и ярких вещей. Только, пожалуйста, не надевайте все лучшее сразу.

8. Ходить на работу, которую ненавидите всем сердцем

Да, пусть вы и не Ланнистеры, но тоже всегда платите по своим счетам. Однако это не повод годами ходить на ненавистную работу и в один не самый прекрасный день проснуться с мыслью, что еженедельно 40 часов своей жизни вы проводите в аду. Мы писали о том, что идеальной работы не существует, но если при одной мысли о понедельнике у вас начинается нервный тик, надо срочно спасать ситуацию. И лучше сделать это сейчас, когда вы молоды, полны сил и готовы к переменам.

9. Тратить все деньги на вещи, а не на впечатления

Ненасытные торговые центры каждый день с нетерпением ждут вас и ваши кошельки. Мы покупаем вещи, чтобы почувствовать себя лучше. Какое-то время нам и правда хорошо. Но мы быстро к ним привыкаем. Профессор психологии в Корнеллском университете Томас Гилович отмечает, что привыкание — это главный враг счастья. Вместо того чтобы покупать новый iPhone, он предлагает получить свою порцию радости, потратив деньги на новые впечатления: посетить интересное мероприятие или рискнуть прыгнуть с парашютом.

10. Часами, а то и днями зависать в социальных сетях

Опубликовать 5 сторис с заячьими ушками. Просмотреть ленту новостей всех 456 друзей, большую часть из которых вы не знаете. Глянуть пару серий очередного реалити-шоу. Полайкать посты в фейсбуке и инстаграме. Причем все без разбору. А за окном уже полночь. То, что вы делаете, приносит вам пользу, ведет к лучшей жизни, делает вас счастливее? Если нет, то это повод сесть на информационную диету. Социальные сети вытягивают из вас душевные силы, как дементоры. Используйте их во благо: поставили лайки друзьям и позвали их в боулинг. Или на каток.

11. Гнаться за престижем и пускать пыль в глаза окружающим

Вам кажется, что социум требует от вас подтверждения статуса состоявшегося человека. И вы делаете все возможное, чтобы соответствовать. Телефон последней модели, машина помощнее, а если в отпуск, то только в экзотические страны. Хотя с радостью провели бы время на даче. Баловать себя можно и нужно. Но не забывайте сопоставлять дебет с кредитом, не поддавайтесь ложным искушениям дорогого образа жизни и не совершайте покупок лишь для того, чтобы кого-то впечатлить. Оказаться по уши в долгах — не лучшее решение.

12. Вовсю поддаваться вредным привычкам

«Носить еду в контейнерах на работу? Куплю бургер в ближайшем переходе! Прогуляться по парку или сходить в бассейн? Был очень тяжелый день! Лучше пара баночек пива перед телевизором. Лечь спать пораньше? Тройной эспрессо и сигарета с утра все наладят!» В 30 лет вы полны сил и энергии и не замечаете, как вредные привычки понемногу подрывают ваше здоровье. Чтобы в 40 лет подъем на 5-й этаж без лифта не стал для вас испытанием, постарайтесь уже сейчас ограничить число вредных привычек в своей жизни.

13. Не создать себе подушку финансовой безопасности

Вы молоды и здоровы, у вас есть регулярный доход и завтрашний день вас нисколько не тревожит. Оптимизм — отличное качество, но представьте себе, что по каким-то причинам вы не сможете работать несколько месяцев. Удастся ли вам поддерживать свой образ жизни на привычном уровне? Мы не призываем вас к паранойе и страху перед туманным будущим, но немного здорового реализма не повредит. Источники пассивного дохода, страхование здоровья и жизни, пенсионные накопления — как бы скучно и ненужно все это ни звучало в 30 лет, но однажды вполне может уберечь вас от денежного фиаско.

14. Тратить нервы на ерунду

В переполненной маршрутке вам наступили на новые белоснежные кроссовки, дома в очередной раз отключили горячую воду, а вечером за чашкой чая вы вдруг вспомнили, как в детстве просили у родителей самокат, а вам его так и не купили. И вот вместо чая вы готовы налить себе что-то покрепче, ведь ваши дни слишком тяжелы и полны испытаний. Наша жизнь состоит из множества разных событий. Если зацикливаться только на плохом, можно с ума сойти. Если произошло что-то неприятное, попробуйте тут же вспомнить и хорошее. И да, вы уже довольно взрослый человек, чтобы держать в себе детские обиды и сожаления.

15. Не совершить что-то смелое, отважное и безумное

В детстве вы воровали зеленые абрикосы у злой соседки, в юности лезли через окно, чтобы попасть на свидание, а на школьный выпускной пришли на таких шпильках, что чувствовали себя яхтой во время шторма, которая вот-вот перевернется. Ну а сейчас вы слишком взрослые для подобных глупостей. Мы молоды до тех пор, пока способны удивляться жизни. А еще удивлять и радовать самих себя. Попробуйте время от времени совершать что-то совершенно неожиданное. В одиночку отправиться в путешествие в другую страну, покорить горную вершину, первой признаться в своих чувствах. Да хоть тот же самокат купить, если так о нем мечтали в детстве. Ну и что, что вам 30? Самое время!