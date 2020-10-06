15 родительских фраз, без которых воспитание детей может выйти на новый уровень доверия

Дорога к любому психотерапевту выстлана благими намерениями родителей. В большинстве своем мамы и папы действительно хотели добра, но многие выросшие дети годами потом расхлебывают последствия такого воспитания. Более того, часть из них повторяет ошибки собственных мам и пап, транслируя своим малышам те же фразы, которые когда-то так сильно ранили их самих.

Мы в AdMe.ru собрали те установки, которые наиболее сильно задевали в детстве нынешних взрослых, чтобы разобраться, какое влияние оказали безобидные вроде бы слова на жизнь людей.

«В этом доме ничего твоего нет»

Некоторые родители искренне уверены в том, что ребенок становится личностью только тогда, когда в состоянии сам себя обеспечивать. Соответственно, до этого момента можно не считаться с его мнением, чувствами, особыми потребностями. Токсичная идея того, что, пока человек не зарабатывает деньги, он «никто и звать его никак», растит поколение закомплексованных трудоголиков. Дети, которые с пеленок усвоили мысль о том, что в родительском доме им ничего не принадлежит, никогда не ощущают себя в безопасности. Потерянное детство, депрессия, тревога, изнуряющее чувство вины и стыда и низкая самооценка — это лишь некоторые из частых последствий такого воспитания. Подобные родительские установки как нельзя лучше мотивируют подростка побыстрее съехать от мамы и папы, чтобы наконец обеспечить своему маленькому миру хоть какую-то стабильность. Пусть это будет даже угол в общаге, зато с иллюзией «своего» места. Эти люди, как правило, много работают, ведь только так они ощущают свою значимость. Я: «Мам, пожалуйста, стучись, прежде чем входить в мою комнату. Отсутствие личного пространства — это одна из причин моей постоянной тревоги». Мама: «В смысле стучаться? Это моя квартира! Может быть, мне вообще съехать отсюда, чтобы не мешать твоему личному пространству?!» © sviatayalojka / Twitter

«У тебя нет ничего своего, ты даже сделана из меня. Ты копейки не заработала, а корчишь из себя личность». Эта фраза меня преследовала с 5 до 18 лет. Я не умею отдыхать, панически боюсь потерять или поменять (с небольшим перерывом) работу, имею сложности с выражением эмоций вслух. © Ксения Герасимяк / «Яндекс.Дзен»

«Не лезь во взрослые разговоры»

Для многих родителей их чадо навсегда остается несмышленым малышом, и неважно, сколько ему — 5, 15 или 50 лет. Им кажется, что ребенок не способен вступать в полноценную коммуникацию со взрослыми, ему еще рано иметь свою точку зрения на что-либо. Такие родители не считают своих детей личностями, и те это прекрасно считывают. По прошествии лет это может аукнуться тем, что подросший ребенок будет стесняться выражать свое мнение в присутствии старших (учителей, преподавателей, начальников), будет считать собственные мысли несущественными, не заслуживающими внимания. Это помешает ему раскрыть свои способности в учебе и построить удачную карьеру. Моя мать обожала эту фразу. Например, подруга в гости пришла, они вдруг вспомнили интересный фильм, а я тоже смотрела, мне хочется обсудить, и тут хоп: «Не лезь во взрослые разговоры!» Одна из ее подруг в конце концов сказала: «Да что ты ее затыкаешь? Пусть тоже скажет», на что услышала: «Нечего лезть, когда взрослые разговаривают». А я уже подростком была. В этой фразе я слышала «не лезь, ты глупая и ничего не понимаешь».

© Kaoma777 / AdMe

«Я не помню, значит, не было»

Это сейчас все мы знаем о газлайтинге и понимаем, что отрицание реально происходивших событий является формой психологического насилия. Но в детстве многие из нас слышали фразу «Ты все выдумываешь! Не было такого!» от мам и пап, которым очень не хотелось признавать свою неправоту. В результате дети начинают сомневаться в адекватности своего восприятия действительности и полноценности собственной памяти. Это крайне пагубно сказывается на их способности доверять себе и миру, ведь самые близкие люди — родители — показывают им, что на самом деле с ними что-то не так, раз они «помнят то, чего не было». Я работал с клиенткой, которую мать в 13 лет выгнала на лестничную площадку в одних трусах со словами: «Выметайся, тебе здесь ничего не принадлежит!» Почему? Потому что девочка посмела сказать «Это и мой дом тоже!» Соседи пустили ее к себе, чтобы она могла переждать мамкину истерику. Когда дочь попыталась припомнить этот случай матери, та сказала: «Не могло быть такого, я бы в глаза соседям смотреть не смогла, ты выдумываешь!» © lfeey / Pikabu

«Девочек обижать нельзя»

Вроде бы правильная установка, мол, настоящий мужчина должен защищать представительниц слабого пола, уступать им, помогать. И все здесь идет хорошо ровно до того момента, пока девочки не начинают пользоваться своими привилегиями, ведя себя совсем не как нежные ромашки. Но воспитанному мальчику приходится терпеть издевательства со стороны сверстниц. В итоге вырастают мужчины, которые просто боятся женщин, не могут дать им словесный отпор даже в случаях, когда те явно переходят все границы. И тогда установка, которая должна была предотвратить физическое насилие в отношении одних людей, ведет к появлению социально одобряемого насилия над другими. И мужчинам даже жаловаться на такое неловко — не то что противостоять этому. Девочек обижать нельзя! Самая бредовая и глупая фраза, которая имеет огромную популярность у родителей мальчиков. То есть какой-нибудь наглой девахе можно бить пацана по голове, рвать его учебник, троллить в соцсетях — и ничего ей за это не будет! Потому что она де-е-евочка! © Evgeniya Yavuz-Ponomareva / Facebook

«Ты все портишь»

Мало у кого получается делать что-то новое хорошо с первого или даже со второго раза. Нужен опыт, сноровка, привычка. Совершать ошибки, терпеть неудачи — это нормально, особенно в детстве. Ненормально перекладывать на ребенка всю ответственность за его промахи, ведь если мама и папа его чему-то не научили, то виноват в этом не малыш. Со временем кроха, который регулярно слышит подобные слова в свой адрес, перестает даже пытаться что-то делать, чтобы не оказаться крайним. Более того, он может начать считать себя источником всех родительских проблем, недостаточно хорошим человеком, который не заслуживает ни любви, ни права на жизнь. В ТЦ стоит автомат, где игрушки достают. Вчера мама с сыном лет 4 подошли, она двигает этого мистера краба-захватчика, а он все пытается кнопку нажать. И вот нажал, а достать не получилось у нее, так она просто заорала: «Ты вечно все портишь!» Бедный ребенок. © RukaLizo / Pikabu

Мне говорили «Ты не умеешь петь» и т. д. Даже если и так, зачем говорить в лицо? До сих пор не пойму. Мне теперь всем стыдно заниматься: кажется, что я недостаточно хороша и все порчу. © iamal0stcause / Twitter

«Ты можешь лучше»

Нет предела совершенству, но многие родители считают иначе. Они с первых шагов ставят перед своими отпрысками такую недостижимую планку, что чаду все время приходится прыгать выше головы. При этом взрослые частенько забывают поощрять ребенка за достигнутые результаты, ведь это не повод для гордости, а всего лишь сигнал о том, что пора ставить новые цели. Малыш, который живет в вечной гонке за родительским идеалом, не умеет ценить себя и получать удовольствие от процесса своего труда. И, конечно же, ему сложно избежать неврозов и стрессов, ведь всегда есть к чему стремиться. Такие дети часто болеют, нередко впадают в прокрастинацию и сходят с дистанции, устав вечно крутиться в колесе чужих амбиций. У меня подруге мама говорила: «Ты можешь лучше». Хоть бы раз похвалила за результат. Подруга очень долго не могла радоваться своим достижениям. И обычным мелочам тоже. Всегда же «можно лучше». Потом как-то смогла это перебороть. И сама стала понимать, что если она молодец, то это так и есть, и этому надо радоваться, а можно ли сделать лучше, надо ли — это другой вопрос. © Ирмали / AdMe

Я всю жизнь пытался что-то сделать, чтобы заслужить похвалу. Ага, щаз, даже банальное «спасибо» — и то раз в год по обещанию. Обычно или ровная реакция, или придирки. В итоге вырос скрытным малообщительным лентяем, потому что какой смысл что-то делать или о чем-то говорить, если все равно никто не оценит? © kaddyd / Pikabu

«Перебьешься»

У этой фразы множество аналогов: от «хочется — перехочется» до «как-нибудь переживешь». Смысл их сводится к тому, что ребенок должен забыть о своих мечтах и желаниях, и не потому, что они неосуществимы, а скорее из-за того, что родители не считают нужным их выполнять. Со временем дети просто перестают о чем-то мечтать, ведь они понимают, что это никогда не сбудется. Они уже знают, что вместо долгожданной куклы под новогодней елкой окажется свитер «на вырост», а вместо перекуса в кафе мама скажет «У нас что, дома есть нечего?» (даже если проблем с финансами в семье нет). Почему? «Потому что я так решила, вот почему!» Мне говорили «перебьешься» в ответ на любую просьбу (необязательно о покупке) и «подумаешь, терпи» на жалобу о каком-либо дискомфорте. Теперь я терпила, у которой сложности с личными границами. © saasshhha / Twitter

«Ты же старшая!»

Когда в семье появляются младшие дети, старшим зачастую приходится очень быстро повзрослеть. В глазах многих родителей они теряют право быть малышами, даже если разница в возрасте совсем невелика. На них возлагается определенная ответственность: стать мудрее, собраннее, самостоятельнее. И неважно, что крохе в этот момент может быть 2–3 года. Раннее и насильственное взросление еще никому не шло на пользу. Да, такой ребенок более приспособлен к жизни, многого может достичь, но платой за успешность становится потерянное детство, обиды на родителей и «младшеньких». Это никак не способствует теплым семейным отношениям и часто является психологическим препятствием для создания собственной семьи. Все детство слышала фразочку «Ты же старшая». После нее я должна была сразу отдать любимую игрушку, книжку, конфету, забить на свои интересы и приглядывать за младшими сестрами-близнецами. Чем взрослее становилась, тем больше была должна. Убираться во всей квартире, готовить, помогать им с уроками. В 19 лет я сбежала. Сейчас контакт поддерживаю только с родителями. И то нечасто. А разница в возрасте у нас с сестрами 1 год и 10 месяцев. © «Подслушано» / Vk

«Ты все делаешь не так, я лучше сама»

Ни один человек не рождается с умением готовить, стирать или гладить рубашки: все приходит с опытом, который должен вырасти из проб и ошибок. Родителям зачастую проще сделать что-то самим, чем научить новому занятию ребенка, ведь на это нужно тратить время, а потом устранять последствия его экспериментов и все переделывать. Многие мамы и папы, пытаясь оградить малыша от лишних забот, забывают, что домашние дела — важная часть воспитания. Такой труд помогает развитию самоконтроля и дисциплины (ведь глупо мусорить там, где сам потом будешь мыть полы), а оба эти качества точно пригодятся детям в жизни. Малыши, которым родители не дают возможности учиться вместе с ними на своих ошибках, во взрослом возрасте ощущают себя бытовыми инвалидами, боятся браться за новые дела и не верят в собственные силы. Меня в детстве мама отругала за то, что я картошку слишком крупно чищу и все срезаю, и сказала, что лучше бы не бралась. Или пропылесошу, жду радостная, а мне говорят, что я тут что-то пропустила, там соринка, и лучше не делать, чем делать плохо. Что говорить, к 17 годам, оказавшись в общаге, я даже готовые котлеты не могла сама пожарить. Но ничего, жизнь обучила. © ankaka / Pikabu

«Ты ничего не добьешься в жизни»

Неверие родителей сильно бьет по самооценке детей: «Кому я нужен, если собственные мама и папа считают меня никчемным, ни на что не способным?» Если постоянно внушать детям подобные мысли, они усвоят главное: «Со мной что-то не так». Для того чтобы преодолеть это ощущение, многим требуются годы серьезной терапии. Ребята, в которых родители не верили, во взрослой жизни зачастую ведут себя диаметрально противоположным образом: либо заранее опускают руки и даже не пытаются чего-то добиться (потому что запрограммированы на неудачу), либо посвящают свою жизнь тому, чтобы доказать маме и папе, что те ошиблись. «Ты ничего не добьешься, ты бездарность, а вот Катя со второго подъезда — такая девочка умная...» Итог: куча комплексов к 22 годам. Окончила колледж с красным дипломом: «Ты не поступишь в вуз». Поступила на все специальности, куда подавала документы, пошла, вопреки всем, на самую сложную, на бюджет: «Ты не проучишься и одного курса». В общем, можно до бесконечности продолжать. © alicep / Pikabu

Больше всего запомнилась фраза мамы: «Да куда тебе? Выйдешь замуж за слесаришку — и то хорошо». Может, поэтому я так упорно не разменивалась, а все училась и нашла того, кто снился мне. И с вузом, конечно! Счастлива. © Наталья Галкина (Холкина) / «Яндекс.Дзен»

«Это твои проблемы — сам и решай»

Воспитание ребенка по принципам «не верь, не бойся, не проси» имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, приучать чадо справляться с трудностями своими силами — это важный навык, который явно пригодится в жизни. Но нужно понимать, что дети из-за отсутствия жизненного опыта с некоторыми проблемами сладить просто не могут, да и не должны. Если родитель не является для малыша той опорой, на которую он может положиться в сложную минуту, ребенок имеет все шансы попасть в беду. Ощущение защищенности и доверия необходимы детям не меньше, чем самостоятельность, поэтому взрослым главное — не перегнуть палку в этом вопросе. Меня учили не жаловаться и надеяться на себя. Помню, говорила, что рука болит сильно. Взяла полис, паспорт и поехала в травму. Мама приходит с работы, а дома я с гипсом на руке. «Мам, я ж говорила, что болит. У меня трещина». Муж долго боролся, чтобы я ему начала рассказывать, что болит, как болит, и о ходе своих лечений. Поэтому сейчас, когда у нас трое детей, я их обследую, лечу и обращаю внимание на всякие жалобы. © Гузик Лена / Facebook

«Книжки читаешь? Делом займись»

Многие родители искренне считали, что ребенок постоянно должен быть чем-то занят: подготовкой к урокам, занятиями в кружках и секциях, наведением порядка в комнате. Просто помечтать или почитать книжку казалось чем-то зазорным, эдаким видом безделья. В итоге выросло целое поколение взрослых, которые просто не умеют отдыхать. Совсем. Я испытываю жгучее чувство вины, когда ничего не делаю. Просто посмотреть фильм? Нет, ну я еще белье параллельно поглажу, суп доварю — не сидеть же 2 часа перед телевизором! И так всегда. Расслабляться нельзя. Бездельничать — плохо. В итоге я живу в состоянии вечного напряжения, нервные срывы давно вошли в привычку. И умом я понимаю, что отдыхать надо. Но я не умею: мне стыдно ничего не делать!

«Не красавица, конечно...»

Родители — это первое зеркало, в которое смотрится ребенок для того, чтобы понять, какой он. И если мама и папа регулярно повторяют малышу, что у него волосы жидковаты, ноги кривоваты, а вместо носа шнобель, то именно таким чадо и будет себя ощущать. С подобными установками об адекватной самооценке не может быть и речи. Это не значит, что нужно напропалую врать крохе о его неземной красоте, но замечать хорошее и подчеркивать плюсы внешности ребенка многим родителям не помешало бы. Знание своих достоинств поможет чаду чувствовать себя увереннее, а настойчивое информирование о недостатках сделает его закомплексованным и зажатым. Мне мама внушала, что у меня ужасные ноги — худые, некрасивые, кривые. Как потом оказалось, это чтобы я не носила короткие юбки, «не привлекала к себе лишнего внимания». В 18 лет я одевалась как старуха, у меня были юбки до пят и мешковатые кофты. Но даже это не уберегло меня от внимания, и потом мне объяснили, что не такая уж я и уродина, а даже совсем наоборот. Но избавиться от комплексов полностью я так никогда и не смогла. © Наталья Богуш / Facebook

«Мы на тебя всю жизнь положили, а ты... Неблагодарная!»

Родители прилагают много усилий для того, чтобы их отпрыски жили лучше, чем они сами. Для некоторых ребенок становится центром Вселенной, вокруг которого и крутится мир. Но малыш не выбирает такую позицию и не обязан всю жизнь отдавать родителям долг за то, что они в него вложили. Потому что это был их выбор, но не его. Кроха, которому с детства внушается мысль о том, что он смысл чьего-то существования, несет на своих плечах груз ответственности за благополучие взрослых людей и чувство вины за то, что не всегда оправдывает их ожидания. Он как бы существует «в кредит», вместо того чтобы просто жить. Мой диагноз — это «мы все для тебя делали, а ты...». Мне всегда все покупали, меня не спрашивая. Все самое лучшее, конечно. Но не то, что я попросила. Я до конца жизни не рассчитаюсь за все материальные блага, которые имею, и мне это каждый раз припоминают. Мне регулярно выставляют счет: родители для тебя во-о-он сколько сделали, а ты... А у меня просто нет своей жизни совершенно, я своей жизнью и расплачиваюсь. © Ирмали / AdMe

«Ты же мальчик» / «Ты же девочка»

Многие дети получают запрет на определенные действия и модели поведения из-за гендерных стереотипов. Мальчикам традиционно не полагается плакать, нежничать и носить розовое, а девочкам — лазить по деревьям, играть в машинки или хоккей. Эти ограничения мешают детям свободно познавать окружающий мир и открыто проявлять свои чувства. Более того, подобные фразы формируют у детей неправильные представления друг о друге. Мальчики растут с ощущением, что их сверстницы хуже них, потому что быть «как девчонка» стыдно. Девочкам кажется, что все пацаны — агрессивные хулиганы, от которых лучше держаться подальше. Это чревато проблемами в отношениях с противоположным полом для обеих сторон. «Ты же девочка!» занимает первое место среди любимых маминых фраз. Ругаться — нельзя, драться — нельзя, послать далеко и надолго подсунутого ей же «ухажера» — нельзя. © Многоликая / «Яндекс.Дзен»

Меня достало, что моему сыну запрещают плакать, что есть «правильные» и «неправильные» цвета для мальчика, меня просто вымораживает, что, если ребенок больно ударился, его затыкают фразой «Не плачь, ты ж не девчонка». И меня бесит, что я не могу ограничить свой круг общения, ведь основная доля людей с «ты-ж-мальчиком головного мозга» — это мои старшие родственники, которых я вообще-то очень люблю. © «Палата № 6» / Vk