15 реально работающих советов, как вернуться в форму после праздников, не сворачивая при этом горы

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Для многих из нас новогодние праздники не прошли бесследно, принеся с собой лишний килограммчик-другой. AdMe.ru подготовил советы, которые не призывают ночевать в спортзале, питаться святым духом и обедать с калькулятором. Это те незначительные перемены, которые приведут в итоге к реальному результату.

Подождите 10 минут

Исследования показывают, что желание что-нибудь съесть длится в среднем 10 минут, а потом пропадает. Как только вам захотелось что-то пожевать, запустите в уме 10-минутный таймер. А в это время займите себя полезными делами или, например, научитесь одному из этих приемов.

Сидеть подолгу вредно

Сидячий образ жизни замедляет обмен веществ — это факт. Но быстрая прогулка по делам на другой этаж или поход за чаем или кофе хотя бы раз в час исправят ситуацию. Еще лучше, если вы по 2 часа в день будете проводить стоя. Сидя мы тратим 100 ккал в час, а стоя —140 ккал. Просто напоминайте себе об этом почаще.

Пейте воду

Все очень просто. Наш организм часто путает голод и жажду. Поэтому в следующий раз, когда почувствуете голод, попробуйте в первую очередь попить воды или холодного чая. Если спустя 10–20 минут он не пройдет, можно приступать к еде.

Другие пьют газировку, вы — нет

Наверное, не стоит опять писать трактаты про газированные напитки и соки. Честно, эти напитки могут разрушить все уже достигнутые результаты и разнести фигуру, как дрожжи. 1 литр колы содержит не менее 90 грамм сахара! Это того не стоит, просто попейте чайка.

Лучше не хомячить

Как говорят, есть надо «с чувством, с толком, с расстановкой». Фишка в том, что как только вы собрались перекусить, не ешьте на бегу или впопыхах. Накройте стол, поставьте тарелки, приборы, положите еду стандартными порциями, сядьте, а потом... ешьте, смакуя каждый кусочек, как последний.

Белок — это хорошо

Есть специальная белковая диета и не одна, но это не она. Известно, что белок дольше сохраняет чувство сытости. Поэтому, если на завтрак и обед есть больше еды с высоким содержанием белка и низким — жира, на ужин не захочется съедать целого слона.

Если тренировка, то кардио

Кардионагрузка — то, что надо для тех, кто ходит на фитнес или в тренажерный зал. Основная задача после праздников — сбросить набранное. И кардиотренировки лучше всего подходят для сжигания жира, так как задействуют максимальное количество групп мышц.

Выберите тарелку поменьше

Это всего лишь цифры, но мы съедим на 22 % меньше еды, если возьмем тарелку на 5 см уже. Просто потому, что место в ней закончится гораздо быстрее.

Не вызывайте лифт

Хорошая альтернатива для тех, кто не любит длинные забеги, — это лестницы. Поднимаясь и спускаясь по лестнице всего 15 минут, мы тратим порядка 150 ккал. А если делать это каждый день, в неделю набегает уже 1 050 ккал. Ваша рука все еще тянется к кнопке лифта?

Повремените с алкоголем

Кроме того что спиртное само по себе возбуждает аппетит, оно тоже содержит калории. Бокал вина — это 85 ккал, большой стакан пива — 150–200 ккал. А хуже всего в этом плане сливочные коктейли. Например, «Бейлис» вообще как полноценный десерт: 100 мл — 327 ккал. Поэтому, если хотите сбросить вес, пейте безалкогольные напитки.

Зачем отказываться от пиццы?

Хочется пиццы? Почему бы и нет. Несколько кусочков вегетарианской пиццы на тонком тесте нанесут значительно меньше вреда, чем пицца с пепперони, итальянской колбасой или другими тяжелыми начинками. Волки сыты, овцы целы.

В кино с попкорном

Кроме привычных карамельного, соленого, сладкого и сырного попкорнов, есть попкорн обыкновенный, без добавок. Он в 2 раза менее калориен, а еще в нем есть антиоксиданты и клетчатка. Именно такой вкусный и полезный попкорн надо брать с собой в кинотеатр. Тем более во многие кинозалы можно приходить с едой, взятой, например, в местном супермаркете.

Боулинг с семьей

Если домашних невозможно вытащить зимой на свежий воздух, сходите в боулинг. 2 часа неторопливой игры избавят всех от 500 ккал. Бабуле тоже понравится.

Танцы до утра

Зажгите на танцполе вместо того, чтобы зависать у накрытого стола. Всего 2 часа танцев — это 650 ккал, проработанные бедра и попа. И не забывайте пить больше воды: примерно 200–300 мл на каждые 20 минут танцев.

Растяните уборку

Гости ушли и хочется быстрее засучить рукава, достать тряпку и убрать все и вся? Не спешите. Разделите задачу по дням: сегодня уберите зал, завтра — кухню, послезавтра —ванную и т. д. Вы же слышали, что только 45 минут тренировки дают результат. Тут та же схема. Вы потратите намного больше калорий, если будете убираться по 30 минут несколько дней.