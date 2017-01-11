15 реально работающих советов, как вернуться в форму после праздников, не сворачивая при этом горы
Для многих из нас новогодние праздники не прошли бесследно, принеся с собой лишний килограммчик-другой. AdMe.ru подготовил советы, которые не призывают ночевать в спортзале, питаться святым духом и обедать с калькулятором. Это те незначительные перемены, которые приведут в итоге к реальному результату.
Подождите 10 минут
Исследования показывают, что желание что-нибудь съесть длится в среднем 10 минут, а потом пропадает. Как только вам захотелось что-то пожевать, запустите в уме 10-минутный таймер. А в это время займите себя полезными делами или, например, научитесь одному из этих приемов.
Сидеть подолгу вредно
Сидячий образ жизни замедляет обмен веществ — это факт. Но быстрая прогулка по делам на другой этаж или поход за чаем или кофе хотя бы раз в час исправят ситуацию. Еще лучше, если вы по 2 часа в день будете проводить стоя. Сидя мы тратим 100 ккал в час, а стоя —140 ккал. Просто напоминайте себе об этом почаще.
Пейте воду
Все очень просто. Наш организм часто путает голод и жажду. Поэтому в следующий раз, когда почувствуете голод, попробуйте в первую очередь попить воды или холодного чая. Если спустя 10–20 минут он не пройдет, можно приступать к еде.
Другие пьют газировку, вы — нет
Наверное, не стоит опять писать трактаты про газированные напитки и соки. Честно, эти напитки могут разрушить все уже достигнутые результаты и разнести фигуру, как дрожжи. 1 литр колы содержит не менее 90 грамм сахара! Это того не стоит, просто попейте чайка.
Лучше не хомячить
Как говорят, есть надо «с чувством, с толком, с расстановкой». Фишка в том, что как только вы собрались перекусить, не ешьте на бегу или впопыхах. Накройте стол, поставьте тарелки, приборы, положите еду стандартными порциями, сядьте, а потом... ешьте, смакуя каждый кусочек, как последний.
Белок — это хорошо
Есть специальная белковая диета и не одна, но это не она. Известно, что белок дольше сохраняет чувство сытости. Поэтому, если на завтрак и обед есть больше еды с высоким содержанием белка и низким — жира, на ужин не захочется съедать целого слона.
Если тренировка, то кардио
Кардионагрузка — то, что надо для тех, кто ходит на фитнес или в тренажерный зал. Основная задача после праздников — сбросить набранное. И кардиотренировки лучше всего подходят для сжигания жира, так как задействуют максимальное количество групп мышц.
Выберите тарелку поменьше
Это всего лишь цифры, но мы съедим на 22 % меньше еды, если возьмем тарелку на 5 см уже. Просто потому, что место в ней закончится гораздо быстрее.
Не вызывайте лифт
Хорошая альтернатива для тех, кто не любит длинные забеги, — это лестницы. Поднимаясь и спускаясь по лестнице всего 15 минут, мы тратим порядка 150 ккал. А если делать это каждый день, в неделю набегает уже 1 050 ккал. Ваша рука все еще тянется к кнопке лифта?
Повремените с алкоголем
Кроме того что спиртное само по себе возбуждает аппетит, оно тоже содержит калории. Бокал вина — это 85 ккал, большой стакан пива — 150–200 ккал. А хуже всего в этом плане сливочные коктейли. Например, «Бейлис» вообще как полноценный десерт: 100 мл — 327 ккал. Поэтому, если хотите сбросить вес, пейте безалкогольные напитки.
Зачем отказываться от пиццы?
Хочется пиццы? Почему бы и нет. Несколько кусочков вегетарианской пиццы на тонком тесте нанесут значительно меньше вреда, чем пицца с пепперони, итальянской колбасой или другими тяжелыми начинками. Волки сыты, овцы целы.
В кино с попкорном
Кроме привычных карамельного, соленого, сладкого и сырного попкорнов, есть попкорн обыкновенный, без добавок. Он в 2 раза менее калориен, а еще в нем есть антиоксиданты и клетчатка. Именно такой вкусный и полезный попкорн надо брать с собой в кинотеатр. Тем более во многие кинозалы можно приходить с едой, взятой, например, в местном супермаркете.
Боулинг с семьей
Если домашних невозможно вытащить зимой на свежий воздух, сходите в боулинг. 2 часа неторопливой игры избавят всех от 500 ккал. Бабуле тоже понравится.
Танцы до утра
Зажгите на танцполе вместо того, чтобы зависать у накрытого стола. Всего 2 часа танцев — это 650 ккал, проработанные бедра и попа. И не забывайте пить больше воды: примерно 200–300 мл на каждые 20 минут танцев.
Растяните уборку
Гости ушли и хочется быстрее засучить рукава, достать тряпку и убрать все и вся? Не спешите. Разделите задачу по дням: сегодня уберите зал, завтра — кухню, послезавтра —ванную и т. д. Вы же слышали, что только 45 минут тренировки дают результат. Тут та же схема. Вы потратите намного больше калорий, если будете убираться по 30 минут несколько дней.
Фото на превью bariatriccookery.com
По материалам Kathleen Mulpeter