15 психологических уловок, которые помогут избежать неловких ситуаций

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Чтобы не попадать в неловкие ситуации, достаточно обращать внимание на то, что происходит вокруг. Даже положение ступней собеседника может о многом рассказать. Вы можете избежать драки с помощью пары несложных действий. Мы также дерзнем сказать, что человеческую природу можно заставить работать на себя. Каждый может стать легким в общении человеком, научившись правильно применять некоторые психологические уловки.

Мы в AdMe.ru собрали вместе полезные психологические лайфхаки, которые помогут вам лучше считывать настроение окружающих, избегая тем самым неловких ситуаций самым лучшим способом из возможных.

1. Если они слишком много разговаривают

Нет вежливого способа сказать человеку, чтобы он замолчал, но вы можете попробовать такой трюк, чтобы его прервать: уроните что-нибудь на пол, любую вещь, которая есть под рукой (желательно, чтобы ею не оказался ваш телефон). Это заставит болтуна понять, что он слишком долго говорил. Скорее всего, он пристыдится и замолчит.

2. Если вы нервничаете

Ваш мозг верит в то, что, когда вы едите, у вас все в порядке. У вас, вероятно, нет проблем, раз вы нашли время подкрепиться. Жуя жевательную резинку, вы можете обвести мозг вокруг пальца и заставить расслабиться. Используйте этот метод во время нервных переговоров, перед собеседованием и в других стрессовых ситуациях.

3. Если ваши клиенты рассержены

Иметь дело с раздраженными клиентами всегда неудобно, даже если вы ни в чем не виноваты. Попытайтесь расположить зеркало за прилавком так, чтобы люди смотрели на себя во время спора. Никому не нравится видеть сердитых людей, в том числе и себя. Это заставит их сбавить обороты и перевести беседу в разумное русло.

4. Если к вам прилипла навязчивая песня

Это может быть музыка из рекламы или какая-то дурацкая песенка. Мелодия проникает в наш мозг и крутится там целыми днями, порой мешая думать. Обычно привязывается определенный фрагмент, который мы повторяем про себя снова и снова. Попробуйте вместо этого закончить песню. Когда вы пропоете заключительный куплет, мозг решит, что песня кончилась, и перестанет ее прокручивать.

5. Если назревает конфликт

Когда вам нужно с кем-либо провести переговоры, особенно деловые, вам наверняка пригодится этот трюк. Сядьте рядом с собеседником, а не напротив него. Это заставит его почувствовать, что вы на его стороне. Кроме того, неловко злиться на человека, который находится так близко.

6. Если вы понимаете, что все испытывают неловкость

Иногда лучше признать очевидное и согласиться с тем, что в помещении сложилась неловкая атмосфера. Если вы находитесь среди новых людей, обозначив свои ощущения, вы можете расположить их к себе. Чувство юмора тоже поможет: пошутите над тем, как стало тихо или какую нелепую ошибку вы только что совершили.

7. Если вы не хотите всех угощать

Люди склонны запоминать первое и последнее действие в некоей последовательности событий. Воспользуйтесь этим знанием, купив напитки для компании в самом начале вечеринки. Остальные сделают то же самое, не подсчитывая, кто и сколько покупал. Они запомнят только то, что вы точно купили всем напитки первым, и это будет единственный раз, когда вам придется заплатить.

8. Если вы новый человек в коллективе

Когда вы становитесь членом новой социальной группы, гадать о том, какое вы производите впечатление, нормально. Обратите внимание на язык тела окружащих. Если они в вас заинтересованы, не только их головы, но и стопы будут направлены в вашу сторону. Вы можете понять, что ваше присутствие нежелательно, если стопы смотрят в другую сторону. Это действует как при обычном общении, так и в романтических ситуациях.

9. Если вы с кем-то спорите

Даже если кто-то кричит на вас, сохраняйте спокойствие и высказывайте свое мнение, не повышая голоса. Когда вы чувствуете, что другой человек не слышит вас, продолжая громко говорить свое, спокойно подождите, пока он закончит. Через некоторое время ваш мирный подход повлияет на него — он перестанет кричать.

10. Если вы не получаете ответа, который вам нужен

Когда вы задаете человеку вопрос, ему может понадобиться время, особенно если вопрос с подвохом или просто неприятен. Но эта заминка не должна заставить вас отступить от своей цели. Молча посмотрите человеку в глаза и дождитесь, когда он заговорит. Скорее всего, вы получите ответ на свой вопрос.

11. Если вы идете на первое свидание

Первые свидания доставляют дискомфорт, если вы заранее все тщательно не распланировали. Чтобы избежать неловкости, отправляйтесь в такое место, которое обеспечит вам выброс адреналина. Это должно быть нечто захватывающее. Что конкретно, зависит от ваших предпочтений. Таким образом, понравившийся вам человек будет ассоциировать вас с острыми ощущениями и придет к заключению, что классно провел время.

12. Если вы хотите оказать давление на человека во время разговора

Иногда люди врут или ходят вокруг да около, чтобы избежать конфликта. Если вам нужно, чтобы они сказали правду, признались в чем-то, во время разговора поднимите брови, сохраняя зрительный контакт. Так вы надавите на собеседника, заставляя его чувствовать себя слабее психологически. В итоге вы придете к взаимопониманию.

13. Если вам кажется, что за вами наблюдают

Если вам кажется, что за вами следят или вас преследуют, попробуйте использовать простой трюк, чтобы это проверить. Просто зевните! Убедитесь, что подозрительный человек на вас смотрит, и зевните. Если он на самом деле наблюдает за вами, он тоже зевнет.

14. Если вы не можете заставить ребенка что-то сделать

Не спрашивайте детей, хотят ли они что-то сделать. Дайте им выбрать из двух опций, чтобы их не запутать. Например, вы хотите, чтобы ребенок поел брокколи. Попробуйте спросить, два или три кусочка ему положить. Даже в таком случае дети могут сопротивляться. Но все же так они примут «взрослое» решение и почувствуют себя за него ответственным.

15. Если вы хотите кого-то напугать

Уйти от драки достойно — это намного лучше, чем в нее вступать. Если кто-то пытается вас спровоцировать, используйте силу зрительного контакта. Посмотрите ему в глаза, оставаясь при этом уверенным в себе, скользните взглядом вниз, на ноги оппонента, затем верните взгляд обратно и посмотрите в сторону. Так вы передадите противнику невербальное сообщение: вы оценили его возможности и не считаете опасным.