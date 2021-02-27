15 признаков, которые с головой выдают человека, плотно увязшего в токсичных отношениях

Иногда человеку и не нужно говорить окружающим, что у него в отношениях что-то не складывается: знакомые и даже посторонние замечают это без слов. Люди могут быть успешны в разных аспектах своей жизни, но порой позволяют обращаться с собой так, как они этого совсем не заслуживают.

Мы в AdMe.ru с помощью психологов обнаружили признаки человека, который очень долго находился в нездоровых отношениях.

Относится нормально к унизительным шуткам в свой адрес

Семейный терапевт Александра Соломон замечает, что привычка людей к оскорбительным шуткам и сарказму идет из родительской семьи. Они могут воспринимать такое поведение по отношению к себе как обыденное, поскольку оно считалось нормой у них дома.

Недоверчивый, ожидает обмана и подвоха

Доктор Роберт Лихи относит к признакам токсичных отношений потребность проверять переписку партнера в социальных сетях, СМС и электронной почте. Человек привыкает постоянно искать доказательства неверности и потери интереса к себе, подвоха. Часто такое поведение может распространяться на друзей, знакомых или новых партнеров. Первый раз оставил девушку у себя дома одну. Она влезла в мой компьютер, проверила историю просмотров. У меня потом были проблемы, потому что сохранились просмотры нескольких фотографий профиля другой девушки. © Qwerkie_ / Reddit

Одевается скромно, чтобы не вызывать раздражение партнера

Нездоровые отношения обычно идут рука об руку с низкой самооценкой. Часто состоящий в нездоровых отношениях человек старается лишний раз не вызвать ревность партнера и не привлекать к себе внимание. Это сказывается и на стиле одежды. Он даже одежду мне выбирал, я сама не могла ее покупать. Мама купила мне сапоги, ему не понравились. Мне можно книжку начать писать на тему домашней тирании. © Alexiana / Twitter

Ревнивый и привык к тому, что его ревнуют

Психологи подтверждают, что в начале отношений ревность партнера может быть даже приятной: она доказывает привязанность партнера. Однако дальше ситуация может усугубляться и вызывать неприятные эмоции. В некоторых парах любое взаимодействие с противоположным полом оценивается как флирт. Я ревную. Ревную близких, ревную коллег, ревную друзей и любимых. Ревную, когда человек общается с кем-то еще, обнимает другого друга при мне, когда они гуляют, когда отходят и разговаривают о своем. Я понимаю, что люди не моя собственность, что все мы — отдельные личности; и если человек говорит, что я самый дорогой и ценный для него, то он не становится моей собственностью и волен делать то, что хочет. Тренинги не помогают. Никогда не признаюсь в этом. Меня пожирает это чувство. © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / Vk

Бывший муж моей сестры был очень ревнив. Ей нельзя было носить неодобренную им одежду, встречаться с подругами без него, задерживаться с работы даже на 5 минут, разговаривать по телефону с незнакомыми ему мужчинами. А развелись они из-за приватного подарка в «Одноклассниках», который ей прислала подруга. © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / Vk

Часто оправдывается, привык находиться под контролем

Психологи отмечают, что в токсичных отношениях человек чувствует себя нужным, востребованным, поскольку его партнер звонит и пишет по несколько раз в день и постоянно требует внимания. В здоровых отношениях доверие со временем только крепнет, а в нездоровых обещания не выполняются, контроль со стороны партнера усиливается. Это приводит к привычке всегда оправдываться, если не получается ответить на звонок, уделить время или встретиться.

Редко видится с друзьями

Доктор Андреа Бониор выделяет снижение контактов с друзьями в качестве одного из признаков нездоровых отношений. Человек все реже получает приглашения в гости и на мероприятия, поскольку все уже привыкли, что партнер его никуда не отпускает. Все ждут, когда же моя свадьба, а меня напрягает тот факт, что «муж» уже никуда не отпускает. Даже с подругами. А ведь все еще не официально. © m_valeryevnaa / Twitter

Находится в постоянном стрессе

Доктор Кристен Фуллер указывает на такие последствия долгого пребывания в нездоровых отношениях, как постоянный стресс, чувство изолированности, грусти. Год назад любимый прислал сообщение в WhatsApp длиной 3 страницы. Смысл был такой: «3 года я просил тебя похудеть, обещал сразу же жениться и усыновить сына, но ты даже не пыталась. Поэтому мы расстаемся. Я нашел другую». Заблокировал меня во всех сетях. Я была просто в шоке. Недавно он вернулся. Сказал, что хотел того, чтобы я похудела от стресса. © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / Vk

Вечно ищет оправдание партнеру

Психологи отмечают, что многие люди находятся в плохих отношениях, убеждая себя в том, что все вот-вот наладится. Они надеются, что все изменится, когда их партнер будет менее занят на работе, не будет так беспокоиться о своей семье, наладится ситуация с деньгами... Однако проходят годы, а улучшения не происходит. Партнеру приходится постоянно объяснять другим и себе мотивы поступков партнера и оправдывать его поведение. Есть «муж». Дико бесит, что чаще всего называет меня так: мешок, антилопа, клюшка, Клава (не мое имя), тюлень и т. п. в этом же стиле (иногда можно посмеяться). Не раз говорила, что мне это не нравится. С фигурой все ок, симпатичная, он же говорит, что красивая, привлекательная и т. д. Редко слышу в свой адрес «солнышко», «малышка», «пупс», чаще по СМС. Как отучить, не знаю. Считает это забавным, милым, а я якобы накручиваю. Неприятно. © «Подслушано у девушек» / Vk

Критикует ваших партнеров

В токсичных отношениях партнеры могут постоянно критиковать внешний вид, поведение, высказывания, а также друзей друг друга. После длительного пребывания в тяжелых отношениях может возникнуть ощущение, что у всех так же. Это приводит к желанию найти недостатки в чужих отношениях и предостеречь от нездоровых отношений. Как-то встречалась в 11-м классе с парнем, который был старше лет на 7–8. Парень запрещал мне общаться с подружкой, ибо к тому времени она благополучно увела женатого мужчину из семьи. Мой бойфренд не стеснялся в выражениях, чтобы описать, какая она плохая личность. Потом мы расстались. Через 2 года он женился на этой самой девушке, уже и ребенок есть, в Instagram любовь до гроба. А вот я только недавно узнала, что встречаться они начали, когда он со мной еще был. © «Подслушано у девушек» / Vk

Не планирует заранее

Пара в токсичных отношениях не ставит совместные цели, не планирует отпуск заранее. Часто сложно предсказать, будет ли партнер рядом или влюбленные будут в ссоре. Чувствуется, что отношения висят на волоске. Угроза разрыва отношений часто используется как аргумент в споре в таких отношениях.

Стыдится рассказать о своих проблемах

Те, кто находится в сложных отношениях, часто умалчивают о том, через какие унижения проходят, даже если их близкие замечают, что что-то не в порядке. Доктор Бартон Голдсмит связывает такое поведение со страхом плохо выглядеть в глазах других. Давно расстались с лучшей подругой, потому что она абсолютно ничем не делилась со мной. Закрыта была, просто говорила, что все в порядке, все отлично, но я подозревала, что она лишь поддерживает образ счастливой семьи. А я сама делилась всем. Недавно позвонила, встретились. Рассказала, что было у нее на душе. Оказывается, она много лет жила с жестоким человеком, который унижал ее. Теперь общаемся снова. © «Подслушано у девушек» / Vk

Обижается, вместо того чтобы обсудить проблему

Психотерапевт Нэнси Колиер считает обиды самой распространенной проблемой в отношениях. Часто партнеры отказываются выражать друг другу сочувствие и извиняться, потому что это означает признание собственной вины. Со временем обиды накапливаются, а навыка обсуждать и решать проблему так и не появляется.

Жалуется, что никому не нужен и больше никого не встретит

Доктор Джейн Грир отмечает, что иногда в отношениях человек чувствует, что независимо от того, что он делает, его усилий всегда будет недостаточно, чтобы партнер был доволен. В результате человек начинает заниматься самобичеванием, он считает, что недостоин лучшего партнера или карьеры. Люди остаются в этих нездоровых отношениях и не верят, что заслуживают большего, чем то, что им дают. Кроме того, люди, остающиеся в тяготящих их отношениях, ошибочно полагают, что наличие партнера доказывает остальному миру, что с ними все в порядке.

Чувствует себя непривлекательным

Люди, находящиеся в сложных отношениях, нередко подвергались оскорблениям относительно своей внешности, слыша в свой адрес нечто вроде «толстый» и «уродливый». Чем чаще звучали подобные эпитеты, тем более низкой в результате становилась самооценка.

Ждет негативного отношения от других людей

В токсичных отношениях что-то всегда не так с партнером, его друзьями или семьей, экономикой, погодой, энергией. Людям кажется, что каждое действие воспримут негативно, их сопровождает ощущение, что они «недостаточно хороши». Мой бывший часто дразнил меня и высмеивал перед своей семьей. Он говорил что-то вроде: «О, она меняла свой наряд 3 раза, потому что боялась, что вам не понравится». Или: «Она не хотела приходить сегодня, но я ее убедил». Он смеялся и шутил, но все это было правдой. Когда я собиралась встретиться с семьей моего нынешнего парня, я очень нервничала. В машине я сказала: «Пожалуйста, не говори им, как я нервничаю, это так неловко». Он в шоке посмотрел на меня и сказал: «Я на твоей стороне! Зачем мне им это говорить?» Обожаю этого парня. © chapter2at30 / Reddit